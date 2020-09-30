Михаил Мишустин пообещал увеличить финансирование программы развития сельских территорий

В следующем году на развитие сельских территорий планируется выделить 31 млрд рублей Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал востребованной программу развития сельских территорий, отметив, что ее финансирование в 2021 году увеличено с 26 млрд руб. до 31 млрд руб. Об этом глава правительства сказал на встрече с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития республики Марий Эл на 2020-2024 годы, сообщает ТАСС. Далее кабмин будет по возможности добавлять на программу денег, заверил Мишустин.



В ходе «правительственного часа» с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вынести вопрос увеличения финансирования села на обсуждение председателя правительства, и сделать все для того, чтобы «программа финансировалась в соответствии с данными, которые были определены по паспорту». «В паспорте у нас с вами на следующий год была обозначена цифра 160,6 млрд руб., по прогнозу в проекте закона о бюджете предусмотрено финансирование всего лишь в объеме 21,4% от этой цифры», — оценил Володин. «Мы должны в рамках диалога с правительством найти дополнительные средства. Правительство должно выполнять поручение президента, Министерство финансов должно это делать», — акцентировал он.



Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе пленарного заседания призвал не голосовать за проект федерального бюджета на 2021-2023 годы из-за неполного финансирования программы развития сельских территорий. «Предлагаю депутатам поддержать многонациональный российский народ, проявить характер и не голосовать за бюджет, если он не будет содержать в себе параметры финансирования госпрограммы», — сказал Гордеев.



Он отметил, что во внесенном в среду в Госдуму проекте федерального бюджета предусмотрено финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в пять раз меньшее, чем предполагает паспорт программы. По его словам, в расчете на один населенный пункт в России оно составляет 200 тыс. руб. в год. «Разве можно на такие деньги оживить жизнь сельских территорий?», — задал он вопрос депутатам.



Руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова — филиала ФНЦ аграрной экономики и социального развития сельских территорий, академик РАН Александр Петриков соглашается, что финансирование федеральных программ развития сельских территорий требует кратного увеличения. Несмотря на то, что в течение 2014-2019 годов наблюдался номинальный рост объема финансирования этой программы, из федерального бюджета, в долларовом выражении объем выделяемых средств остается неизменным, а в 2015—2016 годах он снижался.



Совокупные расходы на программу (включая средства регионов и внебюджетных источников) в 2019 году снизились по сравнению с 2014-м, прокомментировал Петриков «Агроинвестору». Из федерального бюджета было выделено 17,3 млрд руб., что более чем в два раза меньше, чем поддержка экспорта, на развитие которого было израсходовано 37,1 млрд руб., сравнил он.



В период 2020—2022 годов на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета предполагается направить 105,3 млрд руб., хотя паспорт программы предусматривал почти 433 млрд руб. То есть федеральные ассигнования уменьшены в четыре раза по сравнению с первоначально запланированными. При этом, например, расходы на поддержку развития агроэкспорта не сокращались, говорит Петриков. По его мнению, маловероятно, что финансирование развития села будет увеличено до паспортных значений.



Министерство финансов заявляет, что, кроме программы «Комплексного развития сельских территорий» селу выделяются средства и по другим госпрограммам: развитие школьного образования, здравоохранения, культуры и так далее. По оценкам Минфина село получает поддержку в размере около 70 млрд руб., продолжает Петриков, добавляя, что эта цифра нигде официально не прописана.



По словам Петрикова, причина недостаточного финансирования кроется в том, что в России еще не сформировано отношение к развитию сел, как к приоритетной задаче. «Хотя, выигрыш от развития сельских территорий получат в том числе горожане, — уверен он. — Это уменьшение миграции сельского населения в города, снижение напряженности на рынке жилья в городах, на рынке труда, улучшение экологической ситуации в городах».



Директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что даже той суммы, которая была заложена в паспорте программы развития сельских территорий, недостаточно. «Эта сумма крайне незначительна, чтобы кардинально менять и развивать сельские территории. Нужно учесть состояние дорог, обустройство территорий, домов и прочего», — уверена она. По ее мнению, в стране необходимо принять программу реновации сельских территорий и в ее рамках решать вопрос с улучшением жизни сельского населения.



Согласно проекту бюджета, на госпрограмму комплексного развития сельских территорий в следующем году может быть направлено 30,9 млрд руб., в 2022—2023 годы — по 31,5 млрд руб. Сейчас закон о бюджете на 2020-2022 годы предусматривает выделение в следующие два года 34,4 млрд руб. и почти 35 млрд руб. Согласно паспорту программы, изначально на село в 2021 году должны были направить 160,6 млрд руб., в 2022-м -более 193 млрд руб., в 2023-м — 201 млрд руб.

