Правительство оценило успехи агросектора

Сельское хозяйство надежно обеспечивает страну необходимым продовольствием М. Стулов

Глава правительства Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Итоговой коллегии Минсельхоза отметил успехи российского агросектора в прошлом году, подчеркнув, что наше сельское хозяйство надежно обеспечивает страну необходимым продовольствием. «Несмотря на все ограничения, вызванные распространением коронавируса, российские аграрии делом доказали, что успешно могут решать вопросы импортозамещения», — сказал глава правительства.



«Сезонные полевые работы в 2020-м проходили в условиях новой коронавирусной инфекции, ограничительные меры вызвали ажиотажный спрос на рынке продовольствия, а кризис на мировых рынках спровоцировал взрыв цен на отдельные товары», — напомнила в ходе коллегии заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, добавив, что отрасль успешно справилась с новыми вызовами.



По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, индекс производства сельхозпродукции в 2020 году предварительно оценивается в 101,5%, а в целом по АПК — 102,5%. Производство скота и птицы на убой увеличилось на 460 тыс. т до 15,6 млн т, молока — на 865 тыс. т до 32,2 млн т. «Несмотря на комплекс неблагоприятных погодных условий, удалось собрать хороший урожай, а по отдельным агрокультурам, в частности, по рапсу, овощам — установить рекорд», — сказала Абрамченко.



Кроме того, в прошлом году агросектор переломил многолетний негативный тренд, когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк. «Аграрии впервые приобрели 59 тыс. единиц техники и оборудования, около 10 тыс. было получено за счет специальных программ компании “Росагролизинг”», — подчеркнул Патрушев. По прогнозу Минсельхоза, в этом году будет приобретено почти 63 тыс. единиц сельхозтехники.



Министр также напомнил, что в апреле прошлого года правительство утвердило новую стратегию развития сельского хозяйства, также по поручению президента утверждена госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса до 2030 года: за десять лет предстоит ввести в оборот не менее 13 млн га сельхозземель. «Эта программа — драйвер дальнейшего роста сельхозпроизводства России, залог обеспечения нашей продовольственной независимости, выполнения целей и задач по наращиванию экспортного потенциала», — подчеркнула Абрамченко.



Одним из главных достижений прошлого года Мишустин назвал запуск госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Хотя за один год и не решить все проблемы, которые копились десятилетиями, но это необходимый шаг для того, чтобы создать нормальные условия жизни на селе. Особенно с учетом того, что многие люди в период пандемии перебрались за город и на фоне развития удаленной занятости не спешат возвращаться в город. «А значит, нагрузка на сельскую инфраструктуру растет и продолжит расти, поэтому требуется энергичная и эффективная работа по ее обновлению», — подчеркнул глава правительства.



В прошлом году, по его словам, на реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий было направлено почти 34 млрд руб., и уже удалось повысить качество жизни более чем для 6 млн человек. «В том числе, построено свыше 600 км дорог, реализовано более 6 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий, улучшены жилищные условия более чем для 50 тыс. семей», — рассказал Мишустин. Для поддержки села были привлечены средства и других госпрограмм в объеме 72 млрд руб. В этом году общее финансирование развития села по всем программам составит около 220 млрд руб. «Мы рассчитываем, что все предпринимаемые меры изменят жизнь на селе, сделают ее привлекательной для молодежи и квалифицированных специалистов», — подчеркнул председатель правительства.



Сейчас важная часть работы сельхозпроизводителей связана с повышением конкурентоспособности АПК как внутри страны, так и на внешних рынках, обратил внимание Мишустин. Достичь этого непросто, нужны кредиты по льготным ставкам и возможность покупать современную технику и оборудование, требуется продуманная логистика. «И, конечно, обновление сельхозпроизводства невозможно без последних достижений в области селекции и генетики», — добавил он. По словам Мишустина, принятые правительством новые меры поддержки агробизнеса — отсрочка погашения льготных кредитов, а также расширение возможности их целевого использования для ряда подотраслей — помогли производителям пройти самый сложный период, сохранить рентабельность и успешно развивать инвестиционные проекты. Он заверил, что правительство и дальше продолжит поддерживать тех, кто готов работать в АПК.



Вместе с тем, Мищустин призвал Минсельхоз отнестись «с максимальным вниманием и ответственностью» к мониторингу цен на социально значимые продукты питания. «Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остается непростой, — отметил премьер-министр. — Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей».

