разделы

реклама

журналы

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

USD

71.882 (-0,49%)

EUR

87.157 (-0,37%)

MOEX

3823.86 (0,04%)

BRENT

74.35 (0,49%)

Пшеница

665.4 (0,60%)

Сахар

17.05 (-1,39%)

Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Аналитика

Правительство оценило успехи агросектора

В прошлом году производство сельхозпродукции выросло на 1,5%

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Сельское хозяйство надежно обеспечивает страну необходимым продовольствием
М. Стулов
Сельское хозяйство надежно обеспечивает страну необходимым продовольствием
М. Стулов

Глава правительства Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Итоговой коллегии Минсельхоза отметил успехи российского агросектора в прошлом году, подчеркнув, что наше сельское хозяйство надежно обеспечивает страну необходимым продовольствием. «Несмотря на все ограничения, вызванные распространением коронавируса, российские аграрии делом доказали, что успешно могут решать вопросы импортозамещения», — сказал глава правительства.

«Сезонные полевые работы в 2020-м проходили в условиях новой коронавирусной инфекции, ограничительные меры вызвали ажиотажный спрос на рынке продовольствия, а кризис на мировых рынках спровоцировал взрыв цен на отдельные товары», — напомнила в ходе коллегии заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, добавив, что отрасль успешно справилась с новыми вызовами.  

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, индекс производства сельхозпродукции в 2020 году предварительно оценивается в 101,5%, а в целом по АПК — 102,5%. Производство скота и птицы на убой увеличилось на 460 тыс. т до 15,6 млн т, молока — на 865 тыс. т до 32,2 млн т. «Несмотря на комплекс неблагоприятных погодных условий, удалось собрать хороший урожай, а по отдельным агрокультурам, в частности, по рапсу, овощам — установить рекорд», — сказала Абрамченко.

Кроме того, в прошлом году агросектор переломил многолетний негативный тренд, когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк. «Аграрии впервые приобрели 59 тыс. единиц техники и оборудования, около 10 тыс. было получено за счет специальных программ компании “Росагролизинг”», — подчеркнул Патрушев. По прогнозу Минсельхоза, в этом году будет приобретено почти 63 тыс. единиц сельхозтехники.

Министр также напомнил, что в апреле прошлого года правительство утвердило новую стратегию развития сельского хозяйства, также по поручению президента утверждена госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса до 2030 года: за десять лет предстоит ввести в оборот не менее 13 млн га сельхозземель. «Эта программа — драйвер дальнейшего роста сельхозпроизводства России, залог обеспечения нашей продовольственной независимости, выполнения целей и задач по наращиванию экспортного потенциала», — подчеркнула Абрамченко.

Одним из главных достижений прошлого года Мишустин назвал запуск госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Хотя за один год и не решить все проблемы, которые копились десятилетиями, но это необходимый шаг для того, чтобы создать нормальные условия жизни на селе. Особенно с учетом того, что многие люди в период пандемии перебрались за город и на фоне развития удаленной занятости не спешат возвращаться в город. «А значит, нагрузка на сельскую инфраструктуру растет и продолжит расти, поэтому требуется энергичная и эффективная работа по ее обновлению», — подчеркнул глава правительства.

В прошлом году, по его словам, на реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий было направлено почти 34 млрд руб., и уже удалось повысить качество жизни более чем для 6 млн человек. «В том числе, построено свыше 600 км дорог, реализовано более 6 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий, улучшены жилищные условия более чем для 50 тыс. семей», — рассказал Мишустин. Для поддержки села были привлечены средства и других госпрограмм в объеме 72 млрд руб. В этом году общее финансирование развития села по всем программам составит около 220 млрд руб. «Мы рассчитываем, что все предпринимаемые меры изменят жизнь на селе, сделают ее привлекательной для молодежи и квалифицированных специалистов», — подчеркнул председатель правительства.  

Сейчас важная часть работы сельхозпроизводителей связана с повышением конкурентоспособности АПК как внутри страны, так и на внешних рынках, обратил внимание Мишустин. Достичь этого непросто, нужны кредиты по льготным ставкам и возможность покупать современную технику и оборудование, требуется продуманная логистика. «И, конечно, обновление сельхозпроизводства невозможно без последних достижений в области селекции и генетики», — добавил он. По словам Мишустина, принятые правительством новые меры поддержки агробизнеса — отсрочка погашения льготных кредитов, а также расширение возможности их целевого использования для ряда подотраслей — помогли производителям пройти самый сложный период, сохранить рентабельность и успешно развивать инвестиционные проекты. Он заверил, что правительство и дальше продолжит поддерживать тех, кто готов работать в АПК.

Вместе с тем, Мищустин призвал Минсельхоз отнестись «с максимальным вниманием и ответственностью» к мониторингу цен на социально значимые продукты питания. «Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остается непростой, — отметил премьер-министр. — Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей».

Елена Максимова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №06, июнь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №06, июнь 2021
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается

«Агроинвестор»

Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается
Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие

«Агроинвестор»

Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению