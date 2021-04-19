В России увеличился спрос на сельхозтехнику

Производство российской сельхозтехники в 2021 году будет не ниже уровня 2020-го Ростсельмаш

Продажи сельхозтехники в первом квартале 2021 года выросли на 53% до 32,5 млрд руб., сообщила «Агроинвестору» ассоциация «Росспецмаш». На столько же увеличилось производство техники за этот период. По мнению ассоциации, на это повлияли меры государственной поддержки отрасли: постановление № 1432, которое позволяет сельхозпроизводителям приобретать сельхозмашины со скидкой, а также льготный лизинг и «стабильно приемлемые» цены на сельхозпродукцию.



Однако председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) Александр Алтынов считает, что в ближайшее время спрос, очевидно, упадет на фоне введенных экспортных пошлин на зерно и масличные, подорожания семян, агрохимикатов и других ресурсов для аграриев. «С одной стороны, власти пытаются сдержать цены на продукты питания, с другой — себестоимость постоянно растет», — прокомментировал Алтынов «Агроинвестору». Он отметил, что рынок сельхозтехники по итогам года, скорее всего, сократится, в том числе из-за недостаточного предложения машин. Дилеры законтрактовали 60-100% доступного на год объема техники, ее начинает не хватать и какое-то время эта тенденция сохранится, считает он.



«Первая половина года по инерции пройдет нормально, а что будет во второй — пока неясно. В прошлом году было наоборот: высокий спрос отмечался во второй половине года, — сравнил Алтынов. — Также не стоит забывать, что ставки начали расти. Лизинг подорожает как минимум на 1%. Это достаточно много. Если раньше было 2,5-3,2%, то станет 4-4,5%».



По данным «Росспецмаш», беспрецедентное увеличение цен на металл, постоянно растущие тарифы на электроэнергию, а также удорожание ГСМ могут притормозить темпы роста в отрасли. «Если не решить эту проблему, то российским производителям будет сложно в течение всего года поддерживать высокую динамику, которую они продемонстрировали в первом квартале», — считает ассоциация. Несмотря на все перечисленные негативные факторы, «Росспецмаш» прогнозирует, что производство российской сельхозтехники в 2021 году будет не ниже уровня 2020-го.



По данным «Росспецмаш», в январе-марте 2021 года наибольший рост в количественном выражении наблюдался по отгрузкам плугов — в 2,2 раза до 740 единиц, жаток — в 2,1 раза до 329 единиц, опрыскивателей — на 54% до 539 единиц, полноприводных сельскохозяйственных тракторов — на 50% до 738 единиц, борон — на 43% до 1572 единиц, зерноуборочных комбайнов — на 42% до 1316 единиц, пресс-подборщиков — на 33% до 262 единиц, культиваторов — на 27% до 809 единиц, сеялок — на 26% до 1513 единиц, кормоуборочных комбайнов — на 10% до 98 единиц, косилок — на 9% до 440 единиц.

Гендиректор ТД «Зерно Заволжья» Рашид Корсаков сказал «Агроинвестору» что в прошлом году компания закупила сельхозтехнику с запасом в десять тракторов. Он также отметил, что предприятие предпочитает отечественную сельхозтехнику, потому что ее качество в последнее время улучшилось. Коммерческий директор «Агро-Люкс» Рафаэль Алексанян сказал «Агроинвестору», что компания также планирует покупку отечественной сельхозтехники, потому что она дешевле импортной.



Пресс-служба «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева отметила, что инвестиционная программа компании на 2021 год уже находится в стадии поставки: проведены торги, заключены договоры, принимается техника. «Наша задача — получить ее к проведению сельхозработ. Всего для отрасли растениеводства инвестиции составят 900 млн руб., из которых 400 млн руб. придется на лизинговую технику (рисоуборочные комбайны и погрузчики свеклы). В программе обновления техники для отрасли животноводства — 260 млн руб.», — рассказала «Агроинвестору» представитель компании. В растениеводстве «Агрокомплекс» использует как отечественную, так и импортную технику в соотношении примерно 50/50%, в животноводстве для кормозаготовки приобретается иностранная техника, для приготовления кормов — белорусская.



Средний возраст парка техники в растениеводстве компания оценивает в 12 лет. «В первую очередь, нам необходимо обновление парка зерноуборочных комбайнов, импортных энергонасыщенных тракторов, тракторов тягового класса 1,4 — 2 (80-130 л. с), а также грузового и легкового автотранспорта. В целом мы обновляем парк техники в штатном режиме и поддерживает ее в хорошем состоянии. У нас нет проблем с закупками техники на сегодняшний день — ни в части оплат, ни в части поставки», — говорит представитель «Агрокомплекса».



По данным John Deere, которые приводит «Коммерсантъ», весь рынок техники в январе-марте в среднем вырос на 18-20%, положительную динамику своих продаж компания наблюдает почти по всем сегментам. «Основные факторы, повлиявшие на восходящий тренд, — хороший уровень урожая 2020 года в России, существенное повышение мировых, а за ними и внутренних цен на основные культуры, сравнительно низкий уровень мировых запасов зерна в 2020 году. "Низкий" курс рубля в этом случае стал преимуществом для российских аграриев: те смогли увеличить экспорт и неплохо заработать на мировых трендах», — пояснил изданию глава отдела маркетинга концерна Александр Беляев. Он также прогнозирует повышение спроса на продукты питания в условиях пандемии и локдаунов, поэтому в среднесрочной перспективе спрос на рынке будет больше предложения.

