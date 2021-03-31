Вопрос повышения утильсбора на спецтехнику может быть пересмотрен

Индексация ставок сбора не приведет к повышению цен на российские сельхозмашины «Ростсельмаш»

Правительство может пересмотреть планы повышения утильсбора на дорожно-строительную, сельхоз- и спецтехнику, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По их данным, на совещании у вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко было принято решение вернуть проект соответствующего постановления правительства на доработку в Минпромторг, уточняет издание.



Рост утильсбора на 25% для легковых и грузовых автомобилей уже утвержден и пересматриваться не будет, сказал «Коммерсанту» один из источников, другой считает, что это решение не окончательно, поскольку «движения по документу все еще нет». Еще один собеседник издания сказал, что ситуация разъяснится после того, как премьер-министр Михаил Мишустин ознакомится с итогами совещания. При этом Минпромторг пока не знает о необходимости доработать проект. По словам одного из источников «Коммерсанта», ключевыми вопросами, которые волновали аппарат правительства на совещании, были сельхоз- и промышленные тракторы, а также дорожно-строительная техника. Минпромторг действительно «перегнул палку» с размером повышения по спецтехнике, сказали собеседники издания, позитивно оценив идею доработки документа.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) Александр Алтынов считает, что решение о пересмотре ставок утильсбора по сельхозтехнике ожидаемо. Бизнес-сообщество выступило резко против инициативы и предложенных ставок, считая их экономически необоснованными, отметил он. «Если бы предложенные ставки существенно понизили, аналогично автопрому, было бы очень хорошо. Это говорит о том, что государство готово идти на диалог и слышать бизнес», — считает Алтынов. Он также сказал «Агроинвестору», что отрасль в целом готова к повышению утильсбора. «Если будет рост с 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. — это не критично, но когда вместе 400 тыс. становится 1,5 млн руб. — это плохо», — прокомментировал Алтынов.



Правительство расширило программу господдержки производителей спецтехники и оборудования, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Производителям сельскохозяйственной, дорожной, строительной техники, а также оборудования для пищевого и промышленного производства, выделят субсидии, минимальный размер которых составит 5 млн руб. Они позволят сбывать дилерам продукцию со скидкой в 15%, что должно помочь привлечь новых покупателей и увеличить объемы продаж отечественной продукции. Основное условие предоставления 15%-ой скидки — обязательство дилера по обратному выкупу продукции у конечного покупателя — покупатель вправе вернуть оборудование, если оно по каким-то причинам его не устроило. На новую программу в федеральном бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб., из которых 300 млн руб. поступят в 2021 году, 500 млн руб. — в 2022-м, 700 млн руб. — в 2023 году.





На спецтехнику изначально предполагался рост сбора до трех раз, что вызвало негодование участников рынка: проект получил большое количество негативных отзывов. Против новой меры, в частности, высказывалась Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники, которая 10 марта направила письмо Мишустину, в котором выступила против увеличения утилизационного сбора на импортную спецтехнику в этом году. По мнению ассоциации, повышение приведет к росту цен на сельхозпродукцию до 1,5%. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорил, что в случае принятия новой меры себестоимость агропродукции может увеличиться на 2-3%. Он также отмечал, что в первую очередь мера приведет к росту издержек для растениеводов.



Минсельхоз отмечал, что повышение утилизационного сбора может привести к росту расходов сельхозпроизводителей на 4,8 млрд руб. на трактора и 2,5 млрд руб. на комбайны. Учитывая это, министерство также направило письмо в правительство и Минпромторг с просьбой отложить принятие нормативного акта о повышении утильсбора. При этом ассоциация «Росспецмаш» неоднократно заявляла, что индексация ставок сбора не приведет к повышению цен на сельхозмашины, производимые на территории страны. В начале марта она предложила в течение года вести ценовой мониторинг и анализировать ситуацию на рынке спецтехники, чтобы подтвердить свои предположения.



«Ростсельмаш» также считает инициативу о повышении утильсбора на импортную технику положительной. Меры поддержки агропромышленного комплекса России, в числе которых программа 1432 и утилизационный сбор, существенно поддерживают аграриев и машиностроение России, благодаря которым происходит активное замещение техники старше 10 лет современными образцами, обращает внимание представитель компании.



Официальный представитель VDMA Agricultural Machinery в России Михаил Мизин говорил, что инициатива увеличения утильсбора появилась в начале посевной, что застало участников рынка врасплох. «Техника уже законтрактована, кредиты оформлены, бюджеты сельхозпредприятий приняты с учетом текущих цен. В такой ситуации непредвиденное повышение стоимости сельхозмашин может привести к срыву поставок и пересмотру всех закупок», — считает Мизин. Он, выступая от имени мировых производителей сельхозтехники, призывал Минпромторг к «открытому диалогу, чтобы совместно обсудить назревшие вопросы, касающиеся работы иностранных компаний на российском рынке».

