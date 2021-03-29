Производители сельхозтехники столкнулись с проблемой ее доставки

Минсельхоз попросил Минтранс помочь в решении вопроса Е. Разумный

Производители сельскохозяйственной техники столкнулись с проблемами ее поставок покупателям из-за нехватки железнодорожных платформ, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, во время совещания у первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова на прошлой неделе представитель Петербургского тракторного завода пожаловался, что Федеральная (ФГК, входит в РЖД) и Первая (ПГК) грузовые компании отказываются предоставлять нужные для вывоза готовой техники железнодорожные платформы. Свой отказ они мотивируют ст. 7 Устава железнодорожного транспорта, говоря, что платформы на сегодняшний день задействованы для перевозки воинских и специальных грузов, пишет издание. Всего у двух операторов (ФГК и ПГК) 16 тыс. платформ, на каждой может поместиться по два трактора, уточняет «Коммерсантъ». «Агроинвестор» направил запросы в РЖД и ПГК, первая отказалась от комментариев, вторая на момент публикации текста не ответила.



Минсельхоз получил жалобу на нехватку платформ от «Ростсельмаша», от ПТЗ такого обращения не было, пишет издание. Его источник в Минобороны рассказал, что ведомство не бронировало единовременно для своих нужд много платформ, так как сейчас потребности в крупных перебросках военной техники нет — это может произойти в сентябре перед плановыми учениями. Два источника издания сообщили, что запрос от военных на платформы был. При этом Минсельхоз отметил, что такая ситуация может привести к перебоям в поставках новой техники аграриям. В связи с этим министерство направило в Минтранс письмо с просьбой о содействии в решении проблемы, пишет «Коммерсант». Минтранс, в свою очередь, заявил, что изучит вопрос и проработает его с Союзом операторов железнодорожного транспорта, уточняет издание.



Председатель Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) Александр Алтынов сказал «Агроинвестору», что не слышал о проблемах с поставками из-за нехватки железнодорожных платформ. Он уточнил, что вопрос, возможно, может коснуться либо заводов, которые везут комплектующие, либо дилеров, которые находятся в Сибири, на Дальнем Востоке и в других отдаленных регионах, а в Центральной России эта проблема никого не затронула.



Учредитель компании «Агро Суппорт» (Владивосток, официальный дилер сельхозтехники), Владимир Шестак рассказал «Агроинвестору», что его компания с проблемой нехватки платформ не сталкивалась. «Из-за того, что мы сейчас работаем с отечественными заводами, у нас проблема нехватки техники, а не платформ. Заводы перегружены, объемов производства для весеннего спроса не хватает. У нас не такая высокая культура заказа техники до сезона, максимальный пиковый спрос именно перед посевной, и сейчас очень много запросов», — прокомментировал Шестак.



Однако проблема дефицита платформ может довольно серьезно повлиять на бизнес, уверен он. «Учитывая расстояние до Дальнего Востока, стоимость перевозки автомобильным транспортом очень высока. Например, доставка туда комбайна составляет около 1,5 млн руб., — рассказывает Шестак. — Мы почти все везем железнодорожными платформами, во всяком случае, когда позволяет время. Если не будет хватать платформ, это негативно скажется на сроках или приведет к удорожанию техники на Дальнем Востоке для аграриев». Представитель SBS Consulting Дмитрий Бабанский сказал «Коммерсанту», что дефицит платформ может привести к снижению спроса на новую технику и росту импорта.

