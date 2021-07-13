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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Большинство компаний агросектора проиндексировали зарплаты в кризис

В регионах только у 15% компаний нет кадровых проблем

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Прошлый год оказался стабильным для отрасли
Pixabay
Прошлый год оказался стабильным для отрасли
Pixabay

Несмотря на пандемию, за последние 12 месяцев 70% компаний агросектора провели индексацию заработных плат, аналогичную предыдущему году, показал опрос, проведенный консалтинговой компанией Kontakt InterSearch Russia. 10% респондентов отметили, что индексация была, но меньше, чем обычно, в 20% компаний заработная плата осталась прежней.

В 2020 году около трети опрошенных приостанавливали подбор персонала, 65% продолжали эту работу. Чаще всего компании АПК нанимали сотрудников на производство (84%), на втором месте — продажи (74%), также популярны направления логистики (47%) и маркетинга (32%), следует из исследования. При этом в регионах больше половины компаний (55%) отмечают проблему нехватки персонала и недостаточный уровень квалификации специалистов. 25% участников опроса столкнулись с тем, что кандидаты оказались не готовы к переезду из-за плохой инфраструктуры населенного пункта. Только у 15% респондентов нет кадровых проблем.

По словам менеджера по работе с клиентами Kontakt InterSearch Russia Натальи Мусиенко, в прошлом году наиболее актуальным бал запрос на поиск производственного персонала, причем как на руководящие, так и на рядовые позиции. «Мы видим, что ситуация в отрасли остается стабильной, несмотря на кризис. Сотрудники стабильно получали бонусы и индексацию заработной платы, — говорит она. — Радует, что бизнес результаты остались на уровне, аналогичном прошлому году, а более чем в 30% компаний ситуация даже улучшилась». По данным исследования, за прошедший год, несмотря на кризис, 36% компаний улучшили свои результаты. Почти для половины год оказался стабильным, негативное влияние пандемии отметили 16% респондентов.

Ранее аналитики международной стаффинговой группы ANCOR в ходе подготовки ежегодного исследования бренда работодателя Randstad Employer Brand Research (REBR) сделали вывод, что сельское хозяйство — одна из самых популярных отраслей-работодателей в мире и одна из самых непопулярных в России. По мнению респондентов, одно из главных преимуществ сельскохозяйственной отрасли — это гарантия занятости и финансовая стабильность: во время кризиса роль гарантий занятости растет. Низкая популярность работы в российском агросекторе объясняется во многом устаревшими представлениями о сельском хозяйстве, такой труд часто считается непрестижным и малооплачиваемым.

Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
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