Номер один по объему агроинвестиций. Обзор АПК Воронежской области по итогам работы в 2020 году

ГК «Агроэко»

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Благоприятный для ведения сельского хозяйства климат, качественные черноземы, выгодное транспортное расположение и высокий уровень господдержки дают воронежским аграриям все возможности для успешного ведения сельскохозяйственного бизнеса. Область входит в топ-5 российских производителей пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы и картофеля, занимает шестое место в стране по валовому надою молока и третье — по поголовью свиней. А главное — на протяжении последних пяти лет инвесторы вкладывали в местный АПК более 40 млрд руб. ежегодно — это самые большие объемы в сравнении с другими регионами

По данным департамента аграрной политики Воронежской области, сельское хозяйство, включая лесное, охоту, рыболовство и рыбоводство, по итогам 2019 года (цифр за 2020-й на момент подготовки статьи статистика еще не сообщила) занимает третье место в структуре валового регионального продукта региона. За последнее десятилетие доля отрасли в ВРП области выросла с 7,5% до 12,3%. Согласно информации Росстата, в прошлом году производство продукции сельского хозяйства воронежскими аграриями в фактически действовавших ценах достигло 262 млрд руб., что составляет более 4% от общероссийского объема. «Агропромышленный комплекс Воронежской области находится в зрелой стадии — долгие годы занимает пятое место среди всех российских регионов по размеру ВРП сельского хозяйства», — отмечает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. При этом со среднегодовым темпом роста в 1,6% (CAGR за 2016-2019 годы) регион отстает как от многих регионов-лидеров, так и от среднероссийских показателей (CAGR за 2016-2019 годы — 4,6%), добавляет он.



Плюсы и минусы региона



Воронеж — неформальный центр экономического макрорегиона России ЦЧР (Центрально-Черноземный район), который включает в себя, помимо Воронежской, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Липецкую, Тамбовскую области, а также приграничные районы Брянской (юго-восток), Тульской (юго-восток), Рязанской (юг), Пензенской (запад), Саратовской (запад), Волгоградской (северо-запад), отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.



С 2009 по 2017 год Воронежскую область возглавлял Алексей Гордеев — бывший министр сельского хозяйства России, напоминает он. Это не могло не сказаться положительно на развитии агросектора региона. За годы руководства Гордеева ВРП области вырос с 301 млрд руб. до 950 млрд руб. в 2017 году, объем сельскохозяйственного производства стабильно увеличивался, повышались доходы населения и другие экономические показатели. «Воронежская область традиционно считается аграрным регионом, АПК был в приоритете для региона на протяжении последних 15 лет. Во многом это произошло благодаря предыдущему руководителю субъекта Алексею Гордееву», — соглашается гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.



Последние 10-15 лет развитие агропромышленного комплекса является очевидным приоритетом для Воронежской области, вторит ему председатель совета директоров местной ГК «Агроэко» Владимир Маслов. «Мы это ощущаем, так как реализуется четкая политика с практическими мерами господдержки для инвесторов, не на бумаге, а на деле, есть однозначная установка на всех уровнях власти, от областной до районной, на поддержку проектов в животноводстве, — рассказывает он. — Стоит сказать, что растениеводство в регионе уже развито достаточно хорошо, в том числе в плане наращивания объемов выпуска продукции с добавленной стоимостью. А на животноводстве акцентируется внимание еще и потому, что оно является социально значимым, так как предоставляет круглогодично, а не сезонно рабочие места с достойной заработной платой. В фокусе также проекты по переработке».



Воронежская область — один из самых быстро развивающихся сельскохозяйственных регионов России, считает председатель совета директоров компании «Воронежсельмаш» Егор Коблик. За последние несколько лет здесь значительно увеличились объемы производства сельхозпродукции, в том числе в зерновой промышленности. В 2020 году область по урожаю зерна поставила рекорд за всю свою историю, собрав более 6 млн т, подчеркивает он. Новое стратегическое направление развития АПК региона — глубокая переработка зерна. Также достаточно активно идет реконструкция действующих и строительство новых перерабатывающих объектов, рассчитанных как на внутреннее потребление, так и на экспорт (зерна, комбикорма, подсолнечника и масла из него, сои). Немаловажным драйвером развития области является мощный потенциал для производства семян, чему способствует развитая научная база — целая сеть различных институтов по данному направлению.



Логистически регион прекрасно расположен, отмечает Маслов. Трасса М-4 практически делит его пополам. На юг по ней продукция отправляется в Ростовскую область и Краснодарский край — важные рынки сбыта, которые в летнее время, период наплыва туристов, требуют еще больших объемов снабжения. На север трасса ведет в Москву и Санкт-Петербург.



В транспортной доступности региона (в пределах 1 тыс. км) располагаются несколько крупных зерновых элеваторов, работающих на экспорт — «Каргилл», «Луис Дрейфус Восток», ОЗК, «Авангард-агро», «Бунге» и «Продимекс», перечисляет Никиточкин. Налажен сбыт агрокультур и внутри самого региона. Так, по информации департамента аграрной политики Воронежской области, общая мощность переработки маслосемян предприятиями региона составляет 2,5 млн т/год, зерна — около 630 тыс. т/год, в том числе на производство муки — 350 тыс. т, круп — 80 тыс. т, пива и солода — 200 тыс. т. Реализация сахарной свеклы возможна ГК «Продимекс», у которой в области в собственности семь сахарных заводов совокупной мощностью выпуска сахара более 37 тыс. т/сутки.



Воронежская область стабильно входит в первую десятку российских регионов по производству основных видов агропродукции, комментирует директор по развитию

Агропромышленного инновационного парка «М4Дон» Сергей Хорпяков. Так, область традиционно занимает лидерские позиции в сборе зерна, производстве мяса, молока, сахарной свеклы, подсолнечника и прочих продуктов сельского хозяйства.



Большую социально-экономическую роль играют значительные объемы строительства и ввода жилья, темп роста обрабатывающих и наукоемких производств, в том числе производства программного обеспечения, считает Хорпяков. Таким образом, среди факторов, свидетельствующих о том, что в Воронежской области созданы все условия для привлечения в регион крупных компаний, в том числе международного уровня, — статус города-миллионника, выгодное географическое расположение, благоприятные климатические условия, высокая транспортная доступность региона (наличие транзитных железнодорожных и автомобильных магистралей), развитый аграрный сектор с уникальным сельскохозяйственным потенциалом (4,2 млн га сельхозугодий, из которых 2,7 млн га представлены пашнями), большая емкость рынка сбыта, опыт реализации инвестиционных проектов, констатирует топ-менеджер. Однако, несмотря на улучшение общих условий функционирования аграрно-промышленной отрасли Воронежской области, он выделяет также нестабильное финансовое положение предприятий АПК в связи со сложившейся экономической и эпидемиологической обстановкой.



Минусом региона является некоторая засушливость области, дополняет Никиточкин: из 32 сельских районов 20 расположены в зоне недостаточного увлажнения с годовым количеством осадков от 420 до 560 мм. Остальные 12 районов находятся в зоне сухого земледелия с годовым количеством осадков до 400 мм. Каждый третий год там отмечаются интенсивные засухи и суховеи. Возможным риском является ухудшение почв — из-за географического положения и природно-климатических условий региона все пахотные земли подвержены эрозии. «С точки зрения климата регион остается одним из самых удачных для ведения сельского хозяйства, — спорит Маслов. — Да, последние годы засухи случаются чаще, но все же добрая треть Воронежской области — эталонный чернозем».



Гендиректор ТК «Воронежский» (входит в агрохолдинг «Эко-культура») Сергей Макаров к минусам работы в сельском хозяйстве Воронежской области относит ограниченную емкость рынка трудовых ресурсов и нехватку квалифицированных и опытных кадров в районе непосредственного производства. Но дефицит персонала — это проблема не только данного региона, компания сталкивается с ней повсеместно, признает он. «Село действительно вымирает, и это болевая точка общенационального масштаба. Пока мы вынуждены искать потенциальных сотрудников по всей области и в радиусе 100 км от нашего предприятия, — делится топ-менеджер. — Мы стараемся предоставить работникам достаточно привлекательные условия, чтобы лучшие агрономы и инженеры России захотели работать у нас. Кадры — ключевой фактор нашего успеха, потому что бизнес делают люди. Но вопрос с ними действительно бывает очень болезненным».



Основатель ГК «Молвест» Аркадий Пономарев соглашается: один из существенных рисков реализации агропроектов в регионе — кадровый (если отбросить погодные условия, а в Воронежской области они, по его мнению, сверхрискованные, и в этом году особенно). Очень сложно на этапе строительства подготовить команду, способную реализовать проект. «У нас очень много так называемых „бегунков“, которые успели поработать в разных компаниях и называют себя проектными менеджерами. Но от таких специалистов остаются загубленные стада и поломанное оборудование», — утверждает он. Кроме того, отсутствуют квалифицированные проектные организации, которые соответствуют современным требованиям и имеют оптимальные строительные и технологические решения. Поэтому приходится искать и привлекать иногородние организации, в качестве работы и ответственности которых можно быть уверенным. «Но в Воронеже есть неплохая стартовая площадка — много хороших вузов, надо на их базе открывать центры повышения квалификации, а еще отправлять молодых специалистов за рубеж перенимать мировой опыт, но при таких условиях, чтобы они возвращались», — предлагает он. Сам «Молвест» сейчас планирует активное развитие двух направлений в области — увеличение объемов молокопереработки и мощности производства Центра генетики и селекции, запущенного в конце 2020 года.



С техникой все в порядке



Активное развитие в регионе сельского хозяйства с приходом Алексея Гордеева, введенные меры господдержки аграриев в приобретении региональной техники и оборудования, грамотная промышленная политика, продолженная губернатором Александром Гусевым, способствовали развитию существующих предприятий и началу производства на их мощностях сельскохозяйственной техники для посева, почвообработки, ухода за растениями, а также открытию в регионе новых предприятий по производству практически всей номенклатуры агротехники, оборудования и комплектующих по всем видам работ в полеводстве и животноводстве, в том числе с иностранным капиталом, отмечает зампредседателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. Среди лидеров по объему производства и реализации можно выделить компании «Воронежсельмаш» и «Ромакс» (входят в структуру «ВСМ Инвест»), «Техника Сервис» и «Техника Сервис Агро», «Гварта-Агро» (ГК «АгроТех-Гарант»), «Завод АгроТехМаш» («АгроТехХолдинг»), «Завод Воронеж Агромаш» («Агрострой»), «АгроМиг», «Воронежский завод сельхозмашин», «Научно-производственный центр „ВНИИ комбикормовой промышленности“», «Смарт Грэйд», «Семилукиагроснаб» и т. д. Помимо уже действующих в регионе предприятий с немецким («БМА Руссланд») и украинским («Лискисельмаш») капиталом, в скором времени готовятся к открытию завод инвесторов из Чехии в Бобровском районе («Агрострой Пелгримов») и французских («Кун Восток») в Рамонском.



По состоянию на начало 2021 года в наличии у аграриев Воронежской области имелось 14,9 тыс. тракторов (из которых 9,9% — зарубежного производства), 3,8 тыс. зерноуборочных комбайнов (19,8%), 437 самоходных кормоуборочных (72,5%) и 405 самоходных свеклоуборочных комбайнов и свеклопогрузчиков (все 100% — зарубежного производства, так как на территории России такая техника в настоящее время не производится), 6,4 тыс. сеялок и посевных комплексов (импортных — всего 5%), 15,4 тыс. почвообрабатывающих орудий (9,7%) и пр. Имеющегося парка агротехники сейчас хватает для своевременного проведения всех агротехнических мероприятий как в растениеводстве, так и в животноводстве, однако чуть более половины имеющихся у аграриев машин и орудий находятся в эксплуатации более 10 лет, акцентирует внимание Логвинов. По данным Минсельхоза, аналогичная картина наблюдается по всей стране.



Вместе с тем парк сельхозтехники постепенно обновляется. За прошедший год было приобретено более 570 тракторов различных марок, 262 зерноуборочных и 22 кормоуборочных комбайна и без малого 2 тыс. единиц различных прицепных и навесных орудий отечественного и иностранного производства. Согласно информации департамента аграрной политики региона, по итогам 2020 года энергообеспеченность АПК Воронежской области составила 180,9 л. с. на 100 га посевной площади при общероссийском показателе 151 л. с., а по регионам ЦФО — 168,6 л. с. С начала 2021 года хозяйства области уже купили 428 тракторов, 271 зерноуборочный комбайн, 11 кормоуборочных комбайнов и 1847 единиц иной агротехники.



По данным аналитиков «Росагролизинга», парк самоходной техники Воронежской области на начало 2021 года составлял около 19 тыс. единиц техники, из них 78% — тракторы. Несмотря на высокие темпы приобретения техники, вопрос обновления парка сохраняет актуальность на фоне большой доли морально устаревшей техники (со сроком службы более 10 лет), которая доходит в регионе 53%. В 2020 году прирост приобретения самоходной техники по всем каналам (лизинг, кредит, собственные средства) вырос на 32,8%, сообщает заместитель начальника управления стратегического анализа и инициатив «Росагролизинга» Мария Ротова. При этом Воронежская область следует тенденциям субъектов ПФО и ЮФО, где аграрии наиболее активно приобретают технику в лизинг, утверждает она. За весь период своей деятельности компания поставила в регион более 3 тыс. единиц техники стоимостью 7,5 млрд руб., что позволило области занять первое место по количеству приобретенных через «Росагролизинг» агромашин среди регионов ЦФО. Наиболее востребована аграриями региона самоходная агротехника — 47%. На навесное и прицепное оборудование приходится 30%, а остальное — на автотехнику сельскохозяйственного назначения.



Устойчивый рост в пределах 15-25% ежегодно демонстрирует на рынке Воронежской области динамика продаж техники «Ростсельмаш». По итогам 2020 года он составил 25%. В 2021 году тенденция сохраняется. За январь — июль компания отгрузила на 28% больше агромашин, чем за сопоставимый период годом ранее. Более того, за семь месяцев объем закупок практически перекрыл результат предыдущих 12 месяцев, доволен гендиректор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев. Всего за 2,5 года аграриями региона приобретено порядка 500 самоходных машин компании. «Позитивной динамике рынка способствует укрепление платежеспособного спроса со стороны сельхозпроизводителей, — считает топ-менеджер. — Он, в свою очередь, обеспечен ценовой конъюнктурой на рынке зерна, которая в июне 2020 — июле 2021 держалась на высоком уровне, и значительным урожаем зерновых прошлого года. Все это способствовало росту рентабельности выращивания зерновых и частично позволило трансформировать накопленный отложенный спрос в платежеспособный».



По словам Мальцева, в Воронежской области наметилась положительная тенденция в обеспеченности аграриев новой современной техникой. Выбытие агромашин из парка региона идет медленнее, чем пополнение. Согласно данным компании, в 2020 году прирост зафиксирован в таких сегментах, как зерноуборочные комбайны и тракторы. «Причем процесс идет с акцентом на более производительные машины, что также повышает обеспеченность региона из расчета на гектар пашни, — обращает внимание он. — Важным фактором поддержки спроса продолжает оставаться господдержка, и прежде всего по программе субсидируемой скидки по постановлению № 1432. Однако на текущий момент бюджет программы исчерпан, что закономерно приведет к росту затрат аграриев на приобретение техники и, соответственно, будет ограничивать спрос». Также к числу факторов, снижающих рентабельность сельхозпроизводителей и ограничивающих их инвестиционные возможности, относятся введенный механизм ценового демпфера, который предусматривает плавающую пошлину на экспорт зерна, и увеличение цен на удобрения.



Егор Коблик также оценивает техническую оснащенность воронежских хозяйств «на достаточно высоком уровне». Однако доля агромашин старше 10 лет по-прежнему составляет около половины, подчеркивает он. Хорошие темпы обновления техники он связывает с ростом доходности аграриев благодаря высокой закупочной цене на зерновые и подсолнечник.



«Воронежсельмаш» ежегодно поставляет в Воронежскую область продукцию не менее чем на 150 млн руб. «Сейчас в регионе высокий спрос на зерноочистительное оборудование и емкости для хранения — соответственно, мы наращиваем объемы выпуска, чтобы обеспечить потребности рынка, — делится он. — За последние семь лет компания реализовала мощностей хранения элеваторного типа на 500 тыс. т и поставила местным аграриям более 30 зерносушилок». И это при том, что лет 10 назад на территории области вообще не было предприятий по производству зерносушилок.



Сейчас группа компаний производит зерносушилки всех наиболее востребованных в мире типов — конвейерные, модульные, жалюзийные, шахтные. По словам Коблика, из-за больших урожаев спрос смещается в сторону высокопроизводительных машин. «Радует, что в Воронежской области есть достаточно много крупных федеральных холдингов, которые активно инвестируют в развитие сельского хозяйства — мы поставляем продукцию для масштабных объектов таких компаний, как „Доминант“, „Агроэко“, „ЭкоНива“, „Молвест“», — сообщает он.

Климат умеренно континентальный



Воронежская область расположена на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины, рассказывает ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. В регионе преобладает лесостепной ландшафт, лесистость в основном «островная». Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура — +6 °С. Самый холодный месяц — январь (средняя температура -7 °С), самый теплый — июль (средняя температура 21 °С). В последние годы наметилась тенденция на смещение «макушки зимы» с января на февраль. В восточных районах зимы на полградуса холоднее — сказывается континентальность.



Влажный сезон приходится на теплое полугодие (выпадает до 70% годовой нормы осадков). Самый влажный месяц — июнь, самый сухой — март. Годовая сумма осадков колеблется от 500 до 600 мм. Увлажненность убывает с северо-запада на юго-восток. В последние десятилетия наблюдается увеличение количества осадков, в основном за счет вклада холодного полугодия. «Главным неблагоприятным явлением погоды в Воронежской области являются горячие суховеи, нередко сопровождаемые пыльными бурями», — утверждает Старков.



Об изменении климатических условий за последние годы можно судить по данным гидрометеорологической обсерватории «Каменная степь», отмечает кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела адаптивно-ландшафтного земледелия Воронежского федерального аграрного научного центра (ФАНЦ) им. В. В. Докучаева Борис Рыбалкин. Прежде всего они свидетельствуют о потеплении климата. За период с 1981 по 2008 год среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,5 °С (с 5,2 °С до 6,7 °С), причем теплее стало на протяжении всех месяцев года. Наибольшее повышение температуры отмечается в холодное время года — с декабря по апрель. Температура в эти месяцы стала выше многолетней на 1,6-3,4 °С. В теплое же время года (с мая по сентябрь) превышение варьировало в пределах одного градуса — от 0,3 до 0,9 °С. Октябрь стал теплее на 1,3 °С, а ноябрь — на 0,4 °С.



«За это же время на 59 мм возросло годовое количество осадков. Однако распределение их в течение года оказалось неравномерным, — сообщает эксперт. — Так, на 63% (или на 22 мм) увеличилось количество осадков в сентябре». Больше их стало выпадать в январе, июне, октябре и ноябре (на 20, 21, 31 и 20% соответственно). Увеличилось количество выпадающих осадков, но в меньшей степени, в феврале, марте, мае, июле и декабре. Меньше стало выпадать осадков в апреле (на 3%) и особенно в августе (на 26%). «Данные изменения климатических условий в целом улучшают условия выращивания сельскохозяйственных растений в Воронежской области, так как есть тенденция к повышению суммы эффективных температур и количества осадков. Но не все так однозначно», — предупреждает Рыбалкин.



Болезни и вредители Основными факторами, снижающими урожай агрокультур, наряду с неблагоприятными погодными условиями, являются болезни растений и вредители. Ежегодные потери от вредных организмов могут составлять 30-50% от потенциального урожая, а в отдельных случаях может наблюдаться и полная его гибель, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела генетики и иммунитета Воронежского федерального аграрного научного центра им. В. В. Докучаева Оксана Медведева.

Наиболее распространенными в зоне Воронежской области на озимой и яровой пшенице из болезней являются бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, головневые болезни колоса, фузариоз колоса, корневые гнили; септориозы листьев (известны более 10 видов возбудителей септориоза пшеницы, которые поражают также ячмень, рожь и многие злаковые травы). Наиболее часто развивается на ржи спорынья, что связано с открытым типом ее цветения, иногда обнаруживается на ячмене, пшенице, овсе, просе, тимофеевке и других злаковых культурах, особенно в районах с чрезмерным увлажнением в период цветения растений. Из вредителей наиболее распространенными на озимой и яровой пшенице являются клоп-черепашка, скрытостебельные вредители (шведская, гессенская, озимая мухи), хлебные жуки, хлебные пилильщики, злаковая тля, трипсы, озимая совка. «Потери урожая от вредных организмов можно свести к минимуму, если правильно применять весь комплекс защитных мероприятий, который включает агротехнические, профилактические, химические и другие меры борьбы», — утверждает эксперт.

Из вредителей на посевах подсолнечника наиболее распространенными являются личинки щелкунов (проволочники) и чернотелок (ложнопроволочники), которые повреждают высеянные семена и проростки. Луговой мотылек — один из самых опасных вредителей полевых культур. Вредоносность его возрастает в засушливые годы. Наиболее распространенные вредители сахарной свеклы — свекловичный долгоносик, обыкновенная свекловичная блоха, минирующая муха, луговой мотылек, листовая и корневая тля, минирующая моль.

«Для снижения потерь урожая зерновых культур, в результате повреждения вредителями до экономически неощутимого уровня необходим системный подход, включающий фитосанитарный мониторинг, на основании которого планируется проведение различных мероприятий, — рекомендует Медведева. — При планировании мероприятий необходимо руководствоваться долгосрочным и краткосрочным прогнозами, которые дают специальные учреждения (Россельхознадзор, научные учреждения и др.), а также собственными (специалистами хозяйств) исследованиями и наблюдениями».

Качество земель и их стоимость



Основной пахотный фонд России составляют черноземные почвы — 50%. На них производится почти 75% валовой продукции зерновых культур и 50% продукции животноводства, говорит доктор биологических наук, главный научный сотрудник и руководитель отдела агропочвоведения Воронежского ФАНЦ им. В. В. Докучаева Юрий Чевердин. В Центрально-Черноземном районе 84% пашни составляют черноземные почвы с высоким потенциальным плодородием, а солонцы, солончаки и солоди, не пригодные для сельскохозяйственного использования без коренного улучшения — всего более 550 тыс. га. Большая часть этой площади приходится как раз на Воронежскую область — 336 тыс. га, из них в пашне задействовано 204 тыс. га.



Основным интегральным показателем плодородия почв является их гумусное состояние, обращает внимание эксперт. «Имеющиеся данные свидетельствуют о довольно стабильном содержании органического вещества в черноземах Воронежской области, но в последние годы все-таки необходимо констатировать наметившуюся тенденцию дегумификации черноземов, — отмечает он. — Наряду с этим отмечается закономерное уменьшение доли тучных и среднегумусных почв». В ближайшей перспективе важную роль в улучшении гумусового баланса должны играть совершенствование структуры посевных площадей, увеличение насыщения севооборотов многолетними травами, максимальное использование соломы, пожнивных промежуточных культур, зеленых удобрений, внедрение почвозащитных агротехнических мероприятий, рекомендует ученый.



В последние годы в земледелии Воронежской области сложился резко отрицательный баланс питательных веществ, уверяет кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель отдела агрохимии Воронежского ФАНЦ им. В. В. Докучаева Александр Новичихин. Возмещение выноса с урожаями азота составляет около 60%, фосфора — 50%, калия — 40%. «Это неотвратимо ведет к снижению содержания гумуса, валовых запасов азота, фосфора и калия в почвах области, то есть к деградации наших черноземов», — констатирует он. В условиях, когда объемы применения удобрений в земледелии существенно сократились, для обеспечения необходимых валовых сборов сельскохозяйственных культур возросло значение грамотного, научно обоснованного подхода к их внесению. Только учет всех почвенных, погодных и агротехнических факторов позволит повысить эффективность использования минеральных удобрений и на этой основе увеличить объемы их применения в земледелии, считает эксперт.



Уровень удобренности минудобрениями гектара пашни в Воронежской области колеблется по годам от 60 до 70 кг в действующем веществе, а уровень удобренности органическими удобрениями составляет в пределах 1 т/га пашни. Десять лет назад ситуация была такой же, а вот в 1980-е годы минудобрений на гектар вносилось до 130-140 кг в действующем веществе, органических — до 3,5-4 т, знает Новичихин.



Департамент агрополитики Воронежской области дает более высокие цифры по использованию удобрений. За последние пять лет внесение минеральных веществ составило в среднем 73 кг/га в действующем веществе, а в 2020-м в среднем по области — 84 кг/га. Внесение органических удобрений выросло с 1,8 т/га в 2009 году до 3,38 т/га в 2020-м.



По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2020 года площадь земель сельхозназначения в Воронежской области доходила почти до 4,2 млн га. Посевами в прошлом году в регионе было занято около 2,7 млн га — около 3,35% от общероссийской посевной площади. С этим показателем область является лидером в ЦФО и занимает 11 место в России.



Площадь неиспользуемых земель в регионе составляет около 100 тыс. га, что очень незначительно в масштабах всего объема обрабатываемой в области пашни, акцентирует внимание управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. Существенная часть таких земель, скорее всего, находится на востоке и в южной части региона, предполагает он. Как правило, агропредприятия отказываются от обработки земель, которые проигрывают по своим качественным характеристикам соседним полям. Однако достаточно высокий уровень качества пашни области в целом и хороший климат позволяют ожидать, что даже не лучшие земли Воронежской области будут по большей части введены в оборот.



Как и в других основных сельскохозяйственных регионах Центрального Черноземья, в регионе за последний год наблюдался заметный рост цен на сельхозземлю, продолжает эксперт. В сентябре стоимость пашни колебалась в диапазоне от 50 тыс. до 150 тыс. руб./га.

Главные агрокультуры



Структура посевов Воронежской области за последние 10 лет претерпела некоторые изменения. Так, с 2011 года в регионе заметно увеличилась площадь, отводимая под сев пшеницы — в 1,6 раза до 884 тыс. га в 2020-м, кукурузы на зерно — почти в два раза до 259 тыс. га, сои — в 15 раз до 156,5 тыс. га. Посевы гороха напротив сократились в четыре раза до менее чем 20 тыс. га, гречихи — в три раза до 10,4 тыс. га, картофеля — в 1,7 раза до 55 тыс. га. Однако это не помешало области занимать второе место в ЦФО и четвертое в России по объемам производства последнего с объемом около 718 тыс. т по итогам прошлого года. Кроме того, регион занимает пятую позицию в стране по валовому сбору пшеницы (3,9 млн т), четвертую — по урожаю подсолнечника (1,1 млн т), третью — по сахарной свекле (3,5 млн т), вторую — по ячменю (1,18 млн т).



Из зерновых Воронежская область преимущественно выращивает озимую пшеницу, посевная площадь которой в 2020 году составила 819,3 тыс. га против 63,1 тыс. га яровой (разница в 13 раз), обращает внимание начальник Южного филиала «Центра агроаналитики» Оксана Щербина. Однако 2021 год внес свои коррективы. Проблемы с перезимовкой, вызванные ледяной коркой, привели к гибели озимых в регионе и сокращению площадей озимой пшеницы к уборке до 502,7 тыс. га, но увеличению площадей под яровой до 137,1 тыс. га. Неблагоприятные погодные условия отразились и на урожайности пшеницы — она стала самой низкой за последние несколько лет.



В отличие от южных регионов, практически полностью ориентированных на экспорт, Воронежская область имеет альтернативный вариант реализации зерна, если экспортные цены начинают снижаться. В целом около половины выращенной в регионе продукции (около 50%) уходит за рубеж и около 12% сдается перерабатывающим организациям внутри региона, около 25% используется в переработке сельхозпроизводителями, порядка 7% — на корм скоту, знает Щербина. «Но, безусловно, ключевым рынком сбыта остается экспорт, — констатирует она. — Стоит отметить, что последние несколько сезонов объем вывоза зерновых из региона постепенно сокращается: в сезоне-2020/21 экспорт составил всего 605,7 тыс. т (-44,8% к предыдущему сельхозгоду), в том числе 504,1 тыс. т пшеницы (-46%)».



Воронежская область — один из лидеров производства зерновых с весьма хорошими показателями по урожайности, комментирует вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Здесь прекрасные черноземные почвы, хотя климат нельзя назвать простым, так как в южных районах нередко случается засуха. «Причем последние годы мы наблюдаем ощутимые климатические изменения, и засушливые явления только учащаются», — утверждает эксперт. Хотя и в этом году наблюдалось воздействие на урожай высоких температур, Воронежская область справилась с проблемами успешно благодаря накопленному потенциалу знаний и квалификации аграриев, вновь показав отличные результаты по валовому сбору.



Текущая госполитика в области ограничения экспорта может существенно негативно отразиться на рынке и снизить желание воронежских аграриев вкладываться в расширение производства зерновых, опасается Корбут: снижение доходов из-за сокращения каналов реализации является мощным дестимулирующим долгосрочным фактором. При этом в регионе самые подходящие условия для выращивания озимой пшеницы и кукурузы. В дальнейшем ставка также будет делаться местными производителями именно на эти зерновые культуры, они останутся доминантами производства. «Однако, учитывая увеличение маслодобывающих мощностей в регионе, можно ожидать и роста производства сои и рапса», — не исключает эксперт.



Основная часть выращенных масличных культур перерабатывается внутри региона крупными переработчиками, продолжает Щербина. Безусловно, подсолнечник из Воронежской области также интересен и переработчикам ЮФО. Однако благодаря возможности компенсации затрат на транспортировку готовой продукции до портов отправки МЭЗы Центральной России и Поволжья могут предложить более выгодную цену, нежели те, что находятся вблизи портов, утверждает эксперт. Крупнейшими переработчиками подсолнечника в регионе являются компания «Бунге СНГ» (мощность переработки сырья — около 600 тыс. т в год), «Аквилон» (350 тыс. т) и «Благо-Юг» (270 тыс. т).



Воронежская область — один из самых оптимальных в России регионов свекловодства, уверен Евгений Иванов. Здесь есть плодородные почвы, чуть больше осадков и не настолько сухо, как к югу и юго-востоку от ЦЧР. Кроме того, регион логистически близок и к действующим и строящимся экспортным аграрным терминалам на Азовском, Черном, Балтийском морях и к крупнейшему рынку сбыта — Москве. Потенциал роста производства свеклы в конкретном регионе определяется возможностями сбыта сахара в России и на экспорт. «Теоретически Воронежская область может либо заместить производство в другом регионе (где оно сократится/закроется), либо нарастить вывоз, если себестоимость позволяет зарабатывать на имеющихся мировых ценах, — рассуждает эксперт. — Однако с учетом того, что в сезоне-2021/22 в России, скорее всего, не закроется ни один сахарный завод, кроме Динского в Краснодарском крае, говорить сейчас об увеличении (выше уровня 2021 года) посевов свеклы в регионе, как и в целом по стране, не имеет никакого экономического смысла». В этом году под агрокультурой в области было занято 118,7 тыс. га.



В Воронежской области почти все сахарные заводы принадлежат «Продимексу», более половины площадей под сахарной свеклой в регионе тоже именно у этой компании, поэтому дальнейшее расширение или сокращение производства сахара напрямую зависит от планов холдинга, полагает управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. Но сейчас местный рынок сахара сбалансирован, поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных изменений.

Овощи и плоды



С учетом того, что Воронежская область находится в черноземной зоне, овощеводство здесь тоже всегда было хорошо развито, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Если говорить именно о тепличных овощах, то в последние несколько лет в регионе наблюдается увеличение объемов их производства за счет введения в строй новых тепличных комплексов.



Но до 2017 года в области фактически работало одно предприятие — СПК «Воронежский тепличный комбинат». Это комплекс третьего поколения, в СССР он был одним из крупнейших, знает эксперт. «Несколько раз мощности модернизировались, были даже построены 2 га теплиц четвертого поколения вместо убранных старых. В разные периоды годовой объем производства варьировался в пределах 10-11 тыс. т — этого хватало для обеспечения почти всего региона, — рассказывает Решетникова. — Однако до 2016 года старые теплицы (третьего поколения) в зимний период не функционировали, поэтому перерыв в поставках овощей все-таки был». Комбинат в основном производит огурцы, в ограниченном объеме томаты, баклажаны, салаты и вешенки. У комплекса есть собственный цех консервации для переработки нетоварной и некондиционной продукции.



Четыре же года назад в Воронежской области появился новый игрок в секторе закрытого грунта — «Родина» — 7 га теплиц пятого поколения со светокультурой, ежегодный объем производства — около 4,5 тыс. т. Специализация проекта — томаты, что весьма актуально для региона и в целом для ЦФО, где преобладают огурцы. «Это было удачное решение для инвестиций и баланс для рынка, комбинат не только насыщает внутренний рынок области, но и отправляет продукцию в близлежащие регионы и даже в Москву», — известно эксперту.



Помимо этих проектов три очереди теплиц в регионе планирует возвести АПХ «Эко-культура». Первая очередь ТК «Воронежский» уже запущена. А компания «Родина» планирует вложить почти 14 млрд руб. в реализацию проекта по созданию новых мощностей, которые будут строиться через ООО «Отечество».



Воронежская область неплохо справляется и с самообеспечением овощами открытого грунта. В 2020 году их товарное производство (без картофеля) составило 50 тыс. т, в 2019-м объемы были на 10-15% меньше, информирует Решетникова. Если сравнивать, например, с Белгородской областью, то в последней овощей выращивается в семь раз больше, однако среди других регионов ЦФО Воронежская показывает весьма неплохой результат, считает эксперт. «Особенностью можно назвать то, что в сельхозорганизациях производится в разы меньше, чем в фермерских хозяйствах — так, в прошлом году предприятия (преимущественно мелкие и средние) дали всего 6 тыс. т овощей открытого грунта, а фермеры — 40 тыс. т, — акцентирует внимание она. — Картофеля сельхозорганизации в 2020 году вырастили 12 тыс. т, КФХ — 13,3 тыс. т».



Почва в регионе отлично подходит для овощей открытого грунта, хотя летом бывает недостаток влаги, требуются автоматические системы полива, которые могут себе позволить лишь крупные проекты, холдинги, а их в регионе нет. Без установок по орошению на высокий урожай рассчитывать не приходится, хотя и при этом население в ЛПХ успешно выращивает картофель, капусту, морковь и т. д. Так, согласно данным «Технологий Роста», картофеля в личных хозяйствах в 2020 году получено 700 тыс. т, при том что всего в ЦФО его произведено 3,1 млн т, овощей в ЛПХ выращено 350 тыс. т., тогда как КФХ дали лишь 40 тыс. т. «По сути, население само может обеспечить себя овощами и картофелем», — подчеркивает Решетникова.



По мнению эксперта, теоретически появление нового крупного производителя овощей в Воронежской области возможно — климатические условия отличные, есть экспортный потенциал. Однако пока никто инвестировать в открытый грунт не решился. Проблема региона по данному направлению заключается в отсутствии овощехранилищ. «Это, опять же, обосновано тем, что в регионе нет значимых игроков, а мелкие хозяйства себе мощности по хранению позволить не могут, — поясняет Тамара Решетникова. — Так что фермеры и население стремятся сбыть урожай поскорее, по возможности, уже в августе — октябре. А зимой на прилавках все равно начинает появляться импорт, который „спасает“ жителей вплоть до нового урожая». В область завозят продукцию из регионов, где система овощехранилищ хорошо развита, например из Московской области или же Беларуси и Польши, причем из последней полулегально.



А вот любым садоводческим проектам в Воронежской области успех обеспечен, уверен президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Здесь отлично растут яблоки, груши, вишня, слива, малина, голубика. Регион является лидером по производству земляники, поэтому в области наблюдается максимальная конкуренция по этому виду ягод и самые низкие в ЦФО цены на нее. «Производители чувствуют поддержку местных властей и возможности рынка, климат в регионе умеренный, есть доступ к воде для полива, здесь расположен крупный плодово-ягодный питомник, много фермерских хозяйств», — перечисляет эксперт.



Центральная зона России в целом отличается от того же юга страны в лучшую сторону тем, что тут нет необходимости в большом количестве защитных мероприятий, следовательно, продукция получается более экологичной, да и затраты на производство меньше. В первую очередь это относится к яблокам. «Стоит отметить, что в области хорошо подобран ассортимент, современные сорта вроде Хани Крисп (Honeycrisp) и Дарк Айдол (Dark Idol) ничем не уступают южным, скорее наоборот — они хранятся год, отлично переживают транспортировку, сладкие на вкус, торговые сети охотно их закупают, — знает Муханин. — К тому же на юге чаще случаются ураганы и град, а в Воронежской области риски повреждения урожая из-за непогоды значительно ниже».



Сейчас в регионе действует программа возрождения сельских территорий, выдаются гранты на сельхозпроекты. И именно садоводческие проекты являются прекрасным вариантом для инвестиций, они способны объединить вокруг себя людей для производства востребованной и понятной продукции, уверен эксперт.



Молочно-мясной потенциал



Животноводство в Воронежской области развито значительно. По объемам производства молока в целом регион является первым в ЦФО и шестым в России. В прошлом году валовой надой во всех хозяйствах области перевалил за 1 млн т. В молочной отрасли регион имеет сильные позиции, подтверждает Артем Белов. По объему производства товарного молока (более 800 тыс. т/год) регион занимает третье место в России после Татарстана и Краснодарского края и продолжает динамично наращивать объемы: в 2020-м прирост валового надоя у воронежских сельхозорганизаций составил порядка 10%. Также повысилась и средняя продуктивность коров: с 7489 кг в 2019 году до 7837 кг в 2020-м.



В Воронежской области также очень хорошо развита переработка, расположены несколько крупнейших вертикально интегрированных компаний молочной отрасли — в том числе «Эконива» и «Молвест». Регион входит в топ-20 страны по объемам выпуска питьевого молока и по итогам прошлого года занял 19 место рейтинга с показателем 112,8 тыс. т, что на 12,2% больше по сравнению с 2019-м. По производству кисломолочной продукции (без творога) область занимает 11 позицию с показателем 61,7 тыс. т, приводит данные Белов. По сырам находится на четвертой строке рейтинга с объемом 50,5 тыс. т (+37,6% к показателю предыдущего года), а по сливочному маслу — на третьей (16,2 тыс. т).



Поддержка сектора местными властями привела к тому, что регион стал одним из немногих, где было полностью перестроено молочное животноводство — 90% молока там производится именно на современных индустриальных предприятиях, добавляет Алексей Груздев. Высокая товарность и отменное качество молока стали толчком к развитию переработки. Таким образом, сейчас в Воронежской области производятся приличные объемы молокосодержащих продуктов. «Молока может хватать, а может возникать дефицит, так что сырье иногда завозят, — признает эксперт. — Но в целом регион по сырью сбалансирован, в области много вертикально интегрированных компаний, а значит, в большинстве случаев переработчики сами обеспечивают себя сырьем, дефицита не наблюдается».



С производством мяса в Воронежской области тоже все неплохо, регион замыкает топ-5 крупнейших производителей страны с объемом 382 тыс. т в убойном весе по итогам 2020 года. 60% выпускаемого объема мясной продукции приходится на свинину. По общему поголовью свиней во всех хозяйствах регион находится на четвертом месте в стране, а по численности животных в сельхозорганизациях — на третьем (1,5 млн голов в прошлом году). «В этом регионе размещается компания „Агроэко“, которая является крупнейшим поставщиком живка на рынок России», — отмечает эксперт рынка мяса ИКАР Анна Кудрякова.



В 2020 году более 50% свинины в Воронежской области произвела ГК «Агроэко», добавляет эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин. Более 15% объема выпустило воронежское подразделение ГК «Черкизово», 9% — предприятия «Селекционно-гибридного центра» («Топ Ген»), 8% — «АПК Дон», около 6% — «Специализированное хозяйство Московское», остальное — несколько небольших производителей.



По оценке НСС, потенциал для роста производства свинины в регионе все еще имеется. И в основном за счет повышения эффективности компаний, а также ввода новых производственных площадей, хотя новых крупных инвестпроектов в области не заявлено, делится Бирулин. По его словам, дальнейшее гармоничное развитие свиноводческой отрасли в России невозможно без расширения экспорта свинины. «В конце этого года именно в Воронежской области будет введено в строй одно из самых современных предприятий по убою и переработке свиней на 3,8 млн голов в год компании „Агроэко“, — говорит эксперт. — Безусловно, продукция именно этого предприятия составит основу вывоза продукции свиноводства из Воронежской области».



На мясо птицы в мясной структуре производства региона приходится около 23% по итогам 2020 года. Местные птицефабрики производят 125,4 тыс. т в год в живом весе, занимая 55 место среди всех субъектов страны, информирует заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова. «Несмотря на тенденцию снижения объемов производства в текущем году в целом по России, Воронежская область сохранила свои объемы производства мяса птицы и по итогам первого полугодия сельхозпредприятия поставила на рынок 58,8 тыс. т, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее», — отмечает она.



Развивается в регионе и овцеводство. Поголовье овец и коз в области насчитывает 210,9 тыс. голов. Из них в сельхозорганизациях — всего 15,5 тыс. голов, в хозяйствах населения — 137,6 тыс. голов, в КФХ — 57,8 тыс., перечисляет начальник информационно-аналитического отдела Национального союза овцеводов (НСО) Елена Осычкина. В 2020 году производство овец и коз на убой в живом весе составило 5,1 тыс. т, из них в сельхозорганизациях — 0,2 тыс. т. Для сравнения, в Курской области имеется 137,5 тыс. голов, во всех остальных регионах ЦФО — менее 100 тыс. «То есть овцеводство есть, и развито даже больше, чем в любом другом регионе округа, но что за овец выращивает население и каковы перспективы этого производства, сказать сложно», — признает эксперт.

Привлекательна для инвестиций



Воронежскую область можно отнести к регионам, привлекательным для инвестиций, констатирует управляющий директор по проектам развития Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. В исследовании, которое ежегодно публикует НРА, этот субъект страны входит в группу IC3 (высокая инвестиционная привлекательность — третий уровень). Регионы, входящие в эту группу, можно условно назвать обладателями «бронзовых медалей» исследования.



Ключевые факторы инвестиционной привлекательности Воронежской области — выгодное географическое положение, развитая инфраструктура, наличие достаточного количества трудовых ресурсов для промышленного сектора и потенциальных покупателей для торговли и потребительского сектора. «Региональный АПК действительно является важным драйвером инвестиционной привлекательности, — утверждает Четвериков. — Доля сельского хозяйства в региональных инвестициях в основной капитал доходит до 30%. И Воронежская область — в числе лидеров по этому показателю». Для сравнения, доля сельского хозяйства в общероссийских инвестициях составляет около 4%.



Однако сельское хозяйство остается достаточно сложным для инвестиций направлением, где быстрой окупаемости проектов не случается, зато бывают засухи, неурожаи, болезни животных и прочие риски. Воронежская же область является одним из наиболее комфортных регионов для инвестиций в АПК, считает эксперт. Во-первых, дело в плодородных черноземных землях, которые остаются важным плюсом для инвесторов. Во-вторых, инвестиционная политика региона направлена на поддержку проектов в сфере АПК, которые рассматриваются в качестве приоритетных или особо значимых. В-третьих, в регионе есть успешные кейсы реализации крупных сельскохозяйственных проектов, прежде всего в сегменте животноводства. «В региональном свиноводстве, например, помимо локальных производителей, успешно работает группа „Черкизово“, сравнительно недавно был реализован проект немецкой компании Tönnies, — рассказывает Четвериков. — Хороший опыт вхождения в регион российских и иностранных инвесторов является позитивным сигналом для новых вложений».



По мнению эксперта, набор инвестиционных рисков в регионе достаточно стандартный — невысокое качество институтов регулирования инвестиционных процессов, сложности с подключением к современным коммунальным сетям, нехватка мер финансовой поддержки инвесторов. Впрочем, инвестиционные риски в Воронежской области оцениваются ниже среднероссийского уровня, а значительная часть рисков — например, в части несовершенств регулятивной и судебной системы — относится к федеральному, а не к региональному инвестиционному климату, акцентирует внимание он.

АПК — источник доходов для бюджетов всех уровней

Виктор Логвинов, заместитель председателя правительства Воронежской области

Агросектор Воронежской области является привлекательным для инвестиций. Так, по данным Росстата, по объему вложений в основной капитал крупных и средних организаций регион остается лидером в стране на протяжении уже нескольких лет. Например, в 2019 году на долю области пришлось 7,5% от общего объема инвестиций в российский АПК. О преимуществах вложений в агросектор региона «Агроинвестору» рассказал зампредседателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, курирующий сельское хозяйство с 2015 года.

— Какое значение для экономики Воронежской области имеет АПК?

— С одной стороны, аграрная сфера — это объект значительной государственной поддержки, с другой — источник доходов для бюджетов всех уровней. В 2020 году в бюджетную систему региона от предприятий и организаций АПК поступило налоговых платежей 18,2 млрд руб., что составляет 12,7% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Рост налоговых платежей отрасли к уровню предыдущего года оценивается в 17,5% (а в целом по региону он составил 12%).

— Какие инвестиции в аграрный сектор экономики ежегодно привлекает Воронежская область?

— На протяжении последних пяти лет среднегодовой объем инвестиций нашего региона превышал 42 млрд руб. В 2020 году, согласно официальной статистической отчетности, объем вложений в АПК области составил более 51 млрд руб., в том числе 31,3 млрд руб. в сельскохозяйственное производство и 20,1 млрд руб. в сферу переработки. Это рекордный показатель за все время и наибольшая доля (31%) всех инвестиций в области. Получается, что на каждый рубль субсидий, выделенных предприятиям и организациям отрасли в прошлом году, привлечено 7 руб. инвестиций, создано 2,7 тыс. новых рабочих мест.

— А как обстоит дела в этом году?

— В 2021 году с учетом непростой ситуации, сложившейся в экономике страны в последнее время, предприятия-инвесторы крайне аккуратно подошли к прогнозированию объемов вложений. Решение о взятии заемных средств на реализацию заявленных планов также требует более тщательной оценки рисков. Согласно данным статистики, объем инвестиций в воронежский АПК за первое полугодие превысил 20 млрд руб. и составил 14,5 млрд руб. в сельское хозяйство и 6 млрд руб. в сферу переработки. Полагаю, что 2021 год мы закончим примерно с тем же показателем, что и годом ранее, или немного меньше.

— Назовите крупнейшие инвестиционные проекты, реализованные в регионе или планируемые к реализации в ближайшее время.

— В текущем году в АПК Воронежской области продолжается реализация начатых ранее 13 крупных проектов, а также начнется реализация еще новых трех. Общий объем инвестиций по ним составит более 68 млрд руб. Когда все эти производства будут запущены, в регионе появится дополнительно 4,5 тыс. рабочих мест.

Крупнейшими же из них по объемам вложений, пожалуй, являются проект по строительству предприятия по убою, переработке и хранению животноводческой продукции и свиноводческого комплекса в Павловском муниципальном районе компанией «Агроэко-Юг» (его стоимость — свыше 13 млрд руб.), а также возведение второй и третьей очередей тепличного комплекса по выращиванию плодоовощной продукции «ТК Воронежский» агрохолдингом «Эко-культура» мощностью 20,5 га и 33,9 га соответственно (в сумме — 17,5 млрд руб.).

— Какие сектора сельского хозяйства области, по вашей оценке, являются незаполненными и имеют возможности для прихода новых инвесторов?

— Прежде всего стоит напомнить о ряде ограничений, которые влияют на развитие рынка. Во-первых, есть предел насыщения определенных отраслей, которые раньше были «локомотивами». В первую очередь это свиноводство. Воронежская область — уже третья по производству свинины в стране и третья по поголовью свиней. Молочное животноводство — в котором в 2020 году регион преодолел миллионный рубеж по производству молока — еще обладает потенциалом, здесь скорее вопросы к оптимизации бизнес-процессов ключевых игроков рынка. В одном из интервью глава холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр (его компания дает половину регионального надоя) уже говорил, что в ближайший год усилия будут сосредоточены на выстраивании логистических цепочек и повышении эффективности действующих молочных ферм.

Во-вторых, меняется «федеральная повестка». Минсельхоз России уже проводит и продолжит проводить замену одних мер поддержки (направленных на развитие сырьевой базы) на другие (направленные на переработку, в том числе и глубокую, выпуск готовой продукции либо развитие новых сфер). В частности, из последнего выделю расширение перечня направлений целевого использования льготных кредитов, которые теперь можно пускать в том числе на внедрение цифровых технологий и автоматизацию агропредприятий.

Губернатор области неоднократно подчеркивал, что ключевой задачей для сельского хозяйства региона на ближайшую перспективу является выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, которая представляет интерес как для внутреннего, так и для внешнего рынков, поэтому привлечение инвестиций в строительство предприятий по переработке продукции сельского хозяйства является одним из наших важнейших приоритетов.

Наконец, никто не отменял ситуацию неопределенности, пандемию и ее последствия, когда рост поставок на внешние рынки провоцирует «социальный взрыв» внутри страны, когда необходимо иметь разные направления в инвестиционном портфеле. Поэтому инвесторы осматриваются, перенаправляют потоки и развивают новые проекты, которые уже не связаны только с агросектором.

— Какой объем средств Воронежская область выделила на поддержку аграриев в 2020 году, а какой планируется выделить в 2021-м?

— Основным инструментом повышения финансовой устойчивости агропромышленного комплекса по-прежнему является государственная поддержка, объем которой в прошлом году составил 8,6 млрд руб. Субсидии предоставляются как на условиях софинансирования из федерального бюджета, так и исключительно за счет средств регионального бюджета.

Из федерального бюджета в этом году предусмотрено 6,2 млрд руб. На обеспечение софинансирования область выделила 1 млрд руб. На направления, поддержка которых осуществляется исключительно из регионального бюджета, предусмотрено 1,5 млрд руб. Это на 300 млн больше, чем в прошлом году.

Сельхозпредприятия региона

В Воронежской области развивают свой бизнес целый ряд крупных и даже крупнейших в своих секторах агрокомпаний. Среди них — лидер производства в закрытом грунте АПХ «Эко-культура». Агрохолдинг возводит в регионе новый современный тепличный комплекс «Воронежский». Это один из самых масштабных сельскохозяйственных проектов тепличной отрасли в центрально-черноземном районе России, утверждает Сергей Макаров: по окончании строительства общая площадь предприятия составит 60,47 га, а после выхода на полную мощность здесь будет выращиваться 38 тыс. т томатов в год. Первая очередь тепличного комплекса уже введена в эксплуатацию с начала этого года и собирает первые урожаи. На площади 20,51 га выращиваются красные среднеплодные томаты, круглые и сливовидные, валовой сбор которых к концу 2021-го достигнет 13 тыс. т.

Завершить строительство и запустить вторую и третью очереди ТК «Воронежский» общей площадью 39,96 га компания рассчитывает уже в текущем году. Также ведется строительство распределительного центра площадью 3500 м² и мощностью 42 тыс. т продукции в год. Общая сумма инвестиций, вложенных в строительство, — более 22 млрд руб.

«Для реализации данного проекта Воронежская область выбрана не случайно, — делится Макаров. — Благоприятный инвестиционный климат, выгодное географическое расположение, хорошо налаженная логистика стали для нас решающими факторами». Кроме того, до недавних пор производства закрытого грунта в регионе в основном были представлены теплицами с устаревшими технологиями и низкой производительностью, поэтому высокая технологичность нового предприятия «Эко-культуры» стала для нее еще одним плюсом и явным конкурентным преимуществом.

Инвестклимат области топ-менеджер называет благоприятным. «Мы чувствуем всестороннюю помощь со стороны регионального правительства, строительство ведется при поддержке местных властей, ведь тепличный комплекс оказывает положительное влияние на экономику области и обеспечивает местное население не только свежими овощами, но и рабочими местами», — подчеркивает он. В частности, администрация Воронежской области полностью взяла на себя решение вопроса с землей — поиск подходящей для строительства площадки с удобными подъездными путями и технической возможностью подключения к инженерным сетям, решение бюрократических вопросов, связанных с арендой и оформлением участка. Помимо этого, региональным бюджетом предусмотрено возмещение затрат по присоединению к инженерным сетям (электроэнергия, газ, водоснабжение и примыкание к дороге), и агрохолдинг уже готовит необходимые документы для получения компенсации.

В Воронежской области также сосредоточены основные активы крупнейшего российского производителя сахара — ГК «Продимекс»: семь сахарных заводов. Земельные активы холдинга расположены в шестнадцати районах — Эртильском, Аннинском, Верхнехавском, Панинском, Таловском, Бутурлиновском, Новохоперском, Воробьевском, Бобровском, Семилукском, Лискинском, Каменском, Ольховатском, Подгоренском, Россошанском, Кантемировском. Агропредприятиями группы являются три юридических лица — «ЦЧ АПК», «Агрокультура Воронеж» и «Хреновской конный завод», рассказывает заместитель директора по производству УК «Продимекс-Агро» Екатерина Кузнецова.

Главные культуры, которые выращивают предприятия холдинга, — озимая и яровая пшеница, ячмень, соя, кукуруза, подсолнечник, масличный лен, а стратегическую позицию занимает сахарная свекла. «Приоритетной задачей наших агропредприятий является обеспечение сахарных заводов группы высококачественным сырьем, — обращает внимание Кузнецова. — Поэтому посевы сахарной свеклы размещаются в специализированных свекловичных севооборотах, для этого выбираются лучшие поля, которые должны отвечать определенным критериям — крутизна склона, кислотность почвы, обеспеченность элементами питания». Ежегодно под свеклу в Воронежской области компания отводит 77-80 тыс. га, что, по словам замдиректора, позволяет сохранять стабильную сырьевую базу для заводов группы.

Площадь сева озимой пшеницы — еще одной важной для холдинга агрокультуры, так как она является хорошим предшественником для сахарной свеклы — составляет в регионе 90-95 тыс. га. 63-65 тыс. га занимают посевы сои. Значительная доля площадей отводится под яровые пшеницу и ячмень — около 60 тыс. га. «Ячмень возделываем как фуражных сортов российской селекции, так и пивоваренных зарубежной, — уточняет Кузнецова. — Такое распределение позволяет оптимизировать уборку данной агрокультуры».

Такие культуры, как лен-кудряш, кукуруза на зерно и подсолнечник, не являются основными для предприятий группы и преимущественно размещаются в несвекловичных севооборотах. Имеется в структуре площадей и кормовой клин (4,5-5 тыс. га) для обеспечения нужд собственного животноводства.

«Большое внимание мы уделяем качеству подготовки семян», — продолжает Кузнецова. Крупнейший проект компании по данному направлению — Таловский семенной завод мощностью до 400 т семян зерновых, который обеспечивает хозяйства южной части Воронежской области. Предприятия северной и центральной части региона обеспечивают себя семенами самостоятельно. Так, в 2021 году был запущен в эксплуатацию новый мини-комплекс по подготовке семян в Семилукском районе.

В области у холдинга имеется пять элеваторных площадок общей вместимостью более 500 тыс. т зерна и немеханизированные склады напольного хранения на 200 тыс. т для размещения товарного, паевого зерна и семян. Также «Продимекс» уже более 10 лет активно использует неплохо зарекомендовавшую себя технологию хранения зерна в полиэтиленовых рукавах. «Данная технология позволяет снизить нагрузку на элеваторные площадки в пиковые периоды, подержать зерно до оптимального периода для его реализации без дополнительной спешки, дает возможность для оптимизации транспортной логистики в период уборки», — разъясняет заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. Приоритетным направлением для компании в регионе является и модернизация машинно-тракторного парка и парка автотранспорта. В 2021 году группа приобрела более 130 ед. сельскохозяйственной техники и 70 ед. автомашин.

На территории Воронежской области у «Продимекса» также есть три животноводческие площадки — в Воробьевском, Бобровском и Эртильском районах. Основными направлениями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, а также коневодство. Общее поголовье молочных коров составляет порядка 2 тыс. голов со шлейфом ремонтного молодняка, объем производства молока — 40 т/сутки. Мясное направление представлено племенным репродуктором абердин-ангусской породы. Общее стадо насчитывает 700 голов разных половозрастных групп.

«Жемчужиной нашего животноводческого направления является Хреновской конный завод — старейший в России, основанный графом Алексеем Орловым-Чесменским еще в 1776 году, — говорит Ерыженский. — Именно здесь выведены орловская рысистая и орловская верховая породы лошадей, а архитектурная группа конного завода является памятником культурного наследия».

Воронежская область — колыбель аграрного бизнеса и для группы «Эконива». Начав с возрождения Щучинского колхоза «Тихий Дон» 19 лет назад, компания смогла пройти путь до крупнейшего производителя сырого молока не только в России, но и Европе, отмечает первый заместитель регионального директора по Воронежской области «ЭкоНиваАгро» (входит в ГК «Эконива») Роман Володин. В регионе компания представлена в семи районах: Лискинском, Каменском, Каширском, Бобровском, Аннинском, Таловском и Бутурлиновском. Хозяйства группы объединяют 28 животноводческих подразделений, в том числе 17 современных молочных комплексов с технологией беспривязного содержания и оборудованных по последнему слову техники. Наряду с современными комплексами действует 11 реконструированных животноводческих ферм. Все молоко, производимое на фермах группы, высшего сорта, подчеркивает замруководителя.

На долю «Эконивы» приходится 53% от общего производства сырого молока в сельхозорганизациях региона, то есть каждый второй литр. За восемь месяцев 2021 года среднесуточный надой на одну фуражную корову составил в среднем 29,7 кг. Предприятие также является племзаводом по разведению скота симментальской породы и племрепродуктором голштинской и красно-пестрой пород. Земельный банк группы в области достигает 150 тыс. га. Численность сотрудников превышает 3,6 тыс. Накопленный объем инвестиций — более 38 млрд руб.

Из вызовов, с которыми приходится сталкиваться агробизнесу в регионе, Володин называет высокую конкуренцию за сельхозземли — дальнейшее развитие здесь ограничено возможностями наращивания земельного банка. Другой актуальный вопрос заключается в том, что существенная доля сырого молока, производимого в области, перерабатывается за ее пределами. Но сейчас руководство региона, будучи глубоко заинтересованным в дальнейшем экономическом росте, активно поддерживает расширение перерабатывающих мощностей. Вскоре это позволит решить вопросы создания рабочих мест в сельской местности, увеличить базу добавленной стоимости и, соответственно, налогооблагаемую базу, надеется замруководителя. Сама «Эконива» будет продолжать инвестиции в регионе как раз в части переработки. На двух имеющихся площадках начаты масштабные реконструкции стоимостью более 3 млрд руб. Проекты связаны с расширением ассортимента продукции и повышением качества инфраструктуры площадок.

Российский лидер мясного рынка — ГК «Черкизово» — тоже работает в Воронежской области, выпуская на местных предприятиях около 50 тыс. т свинины в год. В регионе расположены два репродуктора, две площадки доращивания, две площадки откорма и семь комбинированных участков доращивания-откорма холдинга. Воронежские свинокомплексы позволяют единовременно содержать более 222 тыс. голов, сообщает представитель пресс-службы группы.

Также в регионе находится филиал предприятия «Черкизово» «Куриное царство» («Лиско бройлер») — это крупнейший производитель мяса бройлера в области и один из лидеров на рынках ЦФО и ЮФО. Компания вошла в состав холдинга в 2014 году. Она включает семь птицеводческих площадок, четыре площадки родительского стада c комплексом убоя и переработки, инкубаторий. На предприятии выпускаются тушки, разделки частей и маринованные полуфабрикаты. Помимо этого, в Воронежской области «Черкизово» занимается растениеводством (площадь земель составляет около 27 тыс. га) в Нижнедевицком районе и производством комбикормов на собственном предприятии.

«Среди регионов, в которых представлены наши предприятия, в Воронежской области были созданы одни из самых благоприятных условий для инвестиций», — утверждает представитель группы. Доказательством этого является то, что за последние примерно 10 лет компания вложила там в растениеводство, кормопроизводство, птицеводство, свиноводство и мясопереработку более 15 млрд руб. «В настоящее время мы сосредоточены на реализации инвестиционных проектов в других регионах ЦФО, однако находимся в диалоге с администрацией Воронежской области и готовы рассматривать на ее территории новые проекты при условии хорошей конъюнктуры рынка, а также помощи властей в вопросах субсидий и налоговых льгот», — не исключает спикер.

Продолжает инвестиции на территории региона и другой заметный производитель свинины — компания «Агроэко» (занимает восьмое место в рейтинге крупнейших свиноводческих компаний Национального союза свиноводов). «Мы активно работаем над расширением бизнеса, за последние 10 лет инвестировали немалые средства, — отмечает Владимир Маслов. — Один из знаковых для нас проектов — мясоперерабатывающий комбинат, строительство которого завершится весной 2022 года». По словам руководителя, он важен не только для региона, но и для всей страны, если говорить об объемах, уровне технологичности и автоматизации производства. Также компания продолжает возводить несколько свинокомплексов, модернизирует молочно-товарную ферму. По итогам 2021 года холдинг планирует выпустить 291 тыс. т свинины в живом весе, а в 2022-м увеличить объемы до 340 тыс. т.

«Селекционно-гибридный центр» («Топ Ген») имеет в Воронежской области 12 тыс. га земли, собственный элеватор на 120 тыс. т и комбикормовое производство мощностью 240 т/сутки. На предприятии содержится 8,5 тыс. голов чистопородных свиноматок, ежегодный объем производства племенного поголовья — более 33 тыс. (чистопородные животные пород крупная белая, ландрас, дюрок и гибридное поголовье), сообщает председатель совета директоров компании Антон Пермяков. «При верном подходе в Воронежской области наблюдаются те же трудности и риски, что и на остальной территории страны, но при этом здесь гораздо больше плюсов, чем где бы то ни было, — говорит он. — Именно поэтому, говоря о новых инвестициях в регионе, можно вести речь о совершенно разных проектах в плане направлений, подходов и т. д. Отдельно необходимо обратить внимание на поддержку региональных властей — это еще один плюс в копилку привлекательности области».

ГК «Агротех-Гарант» в Воронежской области развивает растениеводство и молочное животноводство (3,5 тыс. голов дойного стада), причем последнее убыточно для компании. «Мы выкупили и реконструировали несколько ферм, работаем по современным технологиям, но прибыли не получаем, — делится президент группы Сергей Оробинский. — Однако и бросать это направление не хочется — вложено много сил, мы сохраняем рабочие места, сотрудникам стараемся поднимать ежегодно оплату труда, по сути, работаем ради людей». По его мнению, актуальной поддержки отрасли государством недостаточно, она не стимулирует развитие, поэтому многие компании из этой сферы скорее ближе к сворачиванию проектов, а не к их масштабированию.

С растениеводством в регионе ситуация сейчас также непростая. Традиционно самой выгодной для холдинга агрокультурой являлась сахарная свекла. Но последние три-четыре года даже при выдающемся урожае (кроме 2020-го года, когда сбор был низким) агрокультура стала убыточной. И небольшой рост ее стоимости не смог смягчить эффекта, оказанного на рынок введенным правительством регулированием цен. «В итоге мы с обычных 12 тыс. га сократили площади посева под свеклой до 6,5 тыс. га», — информирует Оробинский.

Регулирование на рынке зерна также стало существенным негативным фактором. В Воронежской области в этом году пришлось пересевать до 85% озимой пшеницы. Яровой же пшенице и другим зерновым не хватает влаги, их урожайность последние сезоны в лучшем случае составляет две трети от плана. А из-за пошлин продажа зерна стала практически нерентабельной. Пока что площади под зерновыми в Воронежской области составляют у «Агротех-Гаранта» 50 тыс. га. «Технические культуры — сою и подсолнечник (ими занято 20 тыс. га) — при таком недостатке влаги, какой наблюдался, нет смысла вообще сеять, — скептичен руководитель. — Хотя эти позиции по маржинальности весьма неплохи, но сухой климат нередко приводит к низкому урожаю, а при условии все того же вмешательства государства в рынок интерес теряется и к масличным».

Фермер Никита Токмаков тоже занимается в Воронежской области растениеводством: на 650 га выращивает озимые зерновые (40% площади), подсолнечник (10-15%), а также кукурузу и сою. По его мнению, плюсы местного климата, близость к портам и к мощностям по переработке в Центральной России делают регион вторым по привлекательности для выращивания зерновых и масличных после Краснодарского края. Причем ввиду климатических изменений последних лет юг России становится критически засушливым, а в Воронежской области повышение температур дает возможность выращивать больше теплолюбивых агрокультур. Хотя южные районы региона тоже все больше страдают летом от недостатка влаги. «Так, сухой сев прошлого года привел к тому, что пришлось почти полностью пересевать озимые, а яровые дали урожай на 40% ниже при значительном росте затрат на выращивание, себестоимость в итоге выросла в два раза, — делится аграрий. — Но под новые условия можно постепенно подстраиваться: пересмотреть севооборот, уменьшив площади под культурами, активно вытягивающими из земли влагу, применять влагосберегающие технологии обработки почвы».

На территории Воронежской области реализуется и крупный инфраструктурный проект на площади 164 га — агропромышленный инновационный парк «М4Дон». Федеральная трасса М4 проходит прямо по границе парка. Площадка расположена в Каширском районе Воронежской области, в 35 км южнее областного центра и в 550 км от Москвы, рассказывает Сергей Хорпяков. «Парк находится практически в центре трех крупнейших административно-территориальных единиц страны — Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, в состав которых входит 40 регионов общей численностью населения более 85,1 млн человек, — отмечает он. — С точки зрения эффективности логистики — в радиусе 960 км вокруг (12 часов езды при 80 км/ч) проживает более 50% населения страны, и только в самом Воронеже более 1 млн человек — это крупный торговый, транспортный и промышленный центр».

На территории АИП «М4Дон» будут расположены предприятия агропромышленного направления, комплекс научно-технологических учреждений, выставочные пространства и другие сооружения общественно-деловой зоны. «Территория является одной из наиболее привлекательных в регионе локаций для крупнейшего логистического хаба, в том числе строительства оптово-распределительного центра площадью до 500 тыс. м2», — обращает внимание Хорпяков. По его словам, проект такого масштаба может привлечь в течение 10 лет в общей сложности до 30-35 млрд руб. инвестиций с приемлемым сроком окупаемости и создать от 2,5 до 4,5 тысяч рабочих мест. На текущий момент проект находится в предыинвестиционной фазе: решаются задачи по подключению к некоторым элементам инфраструктуры, ведутся переговоры с потенциальными резидентами, в том числе из стран ЕАЭС и Большого Ближнего Востока.