Господдержка агросектора снова задерживается

По данным Минсельхоза на 29 июля, регионам из федерального бюджета перечислено 125,2 млрд руб. господдержки для сельхозпроизводителей. До получателей при этом доведено 53,9 млрд руб., или 43% от суммы. При этом в числе лидеров по доведению средств — не аграрные регионы: Ненецкий автономный округ (90,3%), Магаданская область (87,5%), Кировская область (82,6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (71,1%). Хотя в этом списке есть и регионы с более высоким уровнем развития АПК, например, Мордовия (75,6%), Челябинская область (73,3%), Красноярский край (72%), Ярославская (69,3%), Ивановская (67,5%) и Вологодская области (66%).
При этом низкий уровень освоения средств наблюдается в таких важных сельскохозяйственных регионах как Ростовская (28,3%), Воронежская (32,3%), Астраханская (34,9%), Брянская области (43,6%), Краснодарский край (45,1%), обращает внимание аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. «Проблема своевременности перечисления бюджетных средств из года в год остается нерешенной. По факту, прошлом уже семь месяцев 2021 года, но даже половины средств не освоено, — прокомментировала она «Агроинвестору». — В 33 регионах доля перечисленных средств ниже среднего по стране уровня, в трех регионах — менее 10%».
По оценке Каныгиной, по скорости перечисления субсидий получателям идет отставание от уровня прошлого года на две-три недели: в прошлом году показатель доведения в 43% наблюдался в первой половине июля. И это при том, что в этом году на господдержку агросектора предусмотрено меньше средств, чем в 2020-м, добавляет она.
Уровень доведения субсидий на стимулирование увеличения производства масличных агрокультур к 29 июля составил лишь 0,15%, на обеспечение комплексного развития сельских территорий — 28,1%, на мероприятия в области мелиорации — 24,5%, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации — 23,2%, перечисляет Каныгина.
Также в этом году государство возмещает часть затрат производителям хлеба и хлебобулочных изделий, подсолнечного масла и сахара при условии, что они сдерживают цены на свою продукцию. Для предприятий хлебопекарной промышленности предусмотрено 1,8 млрд руб., до получателей доведено 56,3% этой суммы, производителям масла и сахара в сумме должно быть направлено 9 млрд руб., освоено 12,1%. «Компенсация производителям продукции АПК и так невелика, да еще и осуществляется с опозданием. Между тем, государственные механизмы сдерживания розничных цен начали действовать еще с конца 2020 года», — обращает внимание Каныгина.
Впрочем, опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители не жалуются на задержку выплат. «У нас с господдержкой все хорошо, получаем по ее потребностям, без задержек», — говорит гендиректор группы хозяйств «АгроГард» Павел Царев. По словам президента группы компаний «Агротех-Гарант» Сергея Оробинского, реально значимым механизмом господдержки для компании являются льготные кредиты. «Все остальные ее формы и объемы крайне незначительны и существенного влияния на экономику предприятий не оказывают», — уточняет он.
«Из господдержки мы получаем только погектарную субсидию. Однако объем ее очень небольшой — лишь 0,25% от нашего оборота, — комментирует заместитель гендиректора агропредприятия «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин. — Единственное, что мы ощущаем как поддержку — это сниженный НДС: для сельхозпредприятий он составляет 10%, тогда как для всех остальных — 20%. Это существенное облегчение налоговой нагрузки».
Гендиректор оренбургской «Елани» Алексей Орлов рассказывает, что в этом году компания подала документы для получения субсидии на возмещение затрат на покупку минеральных удобрений по региональной программе. «Сейчас ждем ответа, пройдет ли наша заявка. Пока не знаем, сколько в итоге получим, так как сумма субсидий, выделенная на регион, будет поделена на всех претендентов, — отмечает он. — Но полагаю, что выплата в любом случае будет не очень большой. Обещают, что после одобрения субсидии деньги до получателей будут доведены в течение двух недель. Как будет по факту — пока не знаем».
При этом аграрии не особо рассчитывают на дополнительные субсидии по «механизму демпфера». В феврале замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что выплаты дополнительной поддержки за счет взимаемой экспортной пошлины по зерну и масличным могут начаться уже в июле. С 15 февраля по 9 июля объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от вывозных таможенных пошлин, составил 15,4 млрд руб., говорила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента с членами правительства 21 июля. Когда и каким образом будут распределяться эти средства, агроведомство не уточняет.
«На дополнительные субсидии за счет экспортных пошлин не рассчитываем, главное, чтобы не уменьшили действующие, — говорит Царев. — Полагаю, что распределение этих средств будет адресным, на самые необходимые направления». «У нас пока нет понимания, как будут распределятся эти средства и вообще стоит ли на них рассчитывать», — вторит ему Инютин. Орлов тоже не рассчитывает, что субсидии за счет экспортной пошлины будут какой-то существенной финансовой помощью. «Агротех-Гарант» пока не видит дополнительных выплат за счет средств от взимания экспортных пошлин ни на производство зерна, ни на подсолнечник и сою. «Что касается производства сахарной свеклы и сахара, то сейчас мы продаем сахар по 40 руб./кг, а не по 36 руб./кг как предприятия, которые подписали ценовое соглашение, поэтому на компенсацию части затрат не претендуем», — добавляет Оробинский.