Минсельхоз: вопрос отмены экспортной пошлины на сегодняшний день не рассматривается

В новом сезоне квотирование экспорта будет продолжено Flickr.com

На сегодняшний день вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых не рассматривается. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе Всероссийского зернового форума в Сочи. Первой причиной для сохранения действующих условий для поставки зерна за рубеж является безусловный приоритет работы российского АПК на внутренний рынок. Вторая — заинтересованность в экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью.



По словам Патрушева, благодаря демпферной пошлине и тарифной квоте внутренние цены производителей на основные зерновые агрокультуры с начала года выросли незначительно. «Квотирование действует третий год, и оно доказало свою эффективность <...>. В новом сезоне реализация механизма квотирования будет продолжена», — добавил министр. Он также сказал, что участники рынка уже привыкли к этому инструменту, и он позволяет эффективно планировать свою экспортную деятельность.



Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Я приверженец того, чтобы пошлина была. Исходя из этого можно выстраивать достаточно долгосрочные планы по проектам переработки зерна, в том числе глубокой. Мы заинтересованы в том, чтобы добавленная стоимость оставалась на территории Российской Федерации. Для нас, конечно, выгоднее экспортировать муку или продукты более глубокой переработки, чем зерно. Действующая сейчас пошлина, насколько я понимаю, уже подтолкнула рост экспорта муки. Тенденция есть, деньги мы оставляем на территории России, и дальше будем этому способствовать.

В ходе форума Патрушев также рассказал, что в текущем сельхозгоду Россия экспортировала более 35 млн т зерновых, из которых 28,5 млн т — пшеница. Основными странами-импортерами являются Турция, Египет, Саудовская Аравия и Азербайджан. «Я полагаю, что эти страны останутся основными покупателями нашего зерна», — добавил министр. До конца сезона, по оценке Минсельхоза, Россия отправит на экспорт более 37 млн т зерна.



В следующем сельхозгоду, по словам Патрушева, внешнеторговый потенциал по зерновым оценивается в 50 млн т. Сейчас Минсельхоз фиксирует рост спроса на базовые продовольственные товары, в первую очередь на зерновые. Россия готова и дальше обеспечивать продовольственную безопасность зарубежных партнеров, но в текущей ситуации это во многом будет зависеть от логистики. Сейчас из-за действий отдельных международных логистических компаний доставка российского продовольствия, в том числе и зерновых, ограничена. Но Минсельхоз совместно с иностранными партнерами и коллегами из других ведомств ищут выходы из сложившейся ситуации.



Также агроведомтсво вместе с Минпромторгом и Минтрансом прорабатывает возможность приобретения и строительства новых судов для экспортных нужд. «Заинтересованность в собственном флоте для экспортеров есть, эта тема неоднократно поднималась, — сказал Патрушев. — Я вчера разговаривал с руководителем “Объединенной судостроительной компании” Алексеем Рахмановым, и мы договорились о том, что определенные мощности на верфях можно будет предусмотреть под строительство в ваших интересах. “Панамакс” построить будет сложно, но 40-тысячники можно попробовать отработать». Также в рамках поддержки экспортеров планируется инициировать возможность использования льготных кредитов, капексов, льготного лизинга, добавил министр.



​Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

