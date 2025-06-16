Американские аналитики прогнозируют рекордный сбор подсолнечника в России

Прогноз уборочных площадей подсолнечника является вторым по величине после максимального показателя 2021/22 года Pixabay

По прогнозу Минсельхоза США, в этом году урожай подсолнечника в России может достигнуть рекордных 17,5 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов) — на 4% больше, чем в 2024-м (16,9 млн т) и на 11% выше среднего показателя за пять лет. По сравнению с майским обзором ведомства прогноз не изменился. Прогнозы уборочной площади агрокультуры (9,6 млн га) и средней урожайности (1,82 т/га) также остались прежними. По данным Росстата, сбор подсолнечника в России уже достигал 17,5 млн т в 2022 году, правда, с учетом Крыма, где тогда получили 116 тыс. т.



Прогноз уборочных площадей подсолнечника является вторым по величине после максимального показателя 2021/22 года. Возможный рекордный объем производства также обусловлен ожидаемым повышением урожайности по сравнению с прошлым годом, говорится в обзоре американского агроведомства. «Плохие погодные условия, связанные с количеством осадков ниже среднего и чрезмерной жарой в течение вегетационного сезона-2024/25, препятствовали росту урожая и привели к более низкому сбору в конце сезона, чем первоначально предполагалось, — уточняют аналитики. — В 2025/26 году урожайность, по прогнозам, достигнет третьего рекордного уровня при условии нормальной погоды и достаточного доступа к агрохимикатам, технике и высококачественным гибридным семенам».



В целом масличные культуры в России в этом году могут занять 16,7 млн га против 16,45 млн га в 2024-м, оценивает Минсельхоз США. Их средняя урожайность увеличится с 1,74 т/га до 1,83 т/га, а валовой сбор — с 28,6 млн т до 30,6 млн т. В том числе соя, как ожидается, будет посеяна на 4,3 млн га (4,2 млн га в прошлом году), ее средняя урожайность составит 1,81 т/га (1,68 т/га), а сбор — 7,8 млн т (7,05 млн т). Рапс может занять 2,8 млн га (2,65 млн га), потенциал его средней урожайности американские аналитики оценивают в 1,89 т/га (1,75 т/га), валовой сбор — в 5,3 млн т (4,65 млн т).



Экспорт растительных масел из России, по прогнозу Минсельхоза США, в сезоне-2025/26 может достигнуть 6,44 млн т — на 0,1 млн т больше, чем в текущем маркетинговом году. В том числе объем вывоза подсолнечного масла может увеличиться с 4,22 млн т до 4,32 млн т, соевого — снизиться с 750 тыс. т до 700 тыс. т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует, что площадь сева масличных в этом году может обновить рекорд и превысить 20 млн га, а их валовой сбор при отсутствии сильного погодного негатива — 31,3-32,3 млн т, ранее писал «Агроинвестор». В прошлом году масличные занимали 18,9 млн га, их урожай, по данным Минсельхоза, достиг 30 млн т.



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