ИКАР: сбор масличных может превысить 32 млн тонн

Площадь сева масличных в этом году может обновить рекорд и превысить 20 млн гектаров Pixabay

Площадь сева масличных в этом году может обновить рекорд и превысить 20 млн га, а их валовой сбор при отсутствии сильного погодного негатива — 31,3-32,3 млн т. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на семинаре по птицеводству, организованном производителем кормов для сельскохозяйственных животных и птицы «Де Хёс». В прошлом году масличные занимали 18,9 млн га, их урожай, по данным Минсельхоза, достиг 30 млн т.



По словам Рылько, которого цитирует пресс-служба «Де Хёс», сельхозпроизводители переориентируются на подсолнечник и рапс, а также бобовые, рассчитывая сохранить рентабельность бизнеса. Одновременно они сокращают площади под пшеницей и рожью. Высокий интерес аграриев к масличным культурам и увеличение объемов производства шротов будет благоприятно влиять на доступность кормов для птицеводства и животноводства, отметил эксперт.



По оценке ИКАР, в этом году суммарные мощности по переработке масличных в стране составят около 35 млн т сырья в год. При этом продолжается реализация новых проектов в секторе, и на горизонте трех лет ожидается прирост переработки на 4-6 млн т. «Загрузка новых мощностей потребует дополнительных площадей под масличные на уровне 1,3-2,5 млн га к рекордному севу 2025 года», — отметил Рылько.



В начале апреля в ходе Масложировой конференции эксперт предварительно оценивал возможный урожай масличных на уровне 33 млн т без учета новых регионов, с ними — 34,6 млн т, однако обращал внимание, что прогнозы еще могут измениться, писал «Агроинвестор».



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