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Группа «Продо» готова расширить площадь пашни до 100 тысяч гектаров

Компания делает ставку на увеличение доли высокомаржинальных культур

| Агроинвестор |

Долю масличных в структуре предполагается довести до 35-40%
Долю масличных в структуре предполагается довести до 35-40%

« Зерно» (входит в группу «») готова расширить площадь пашни с нынешних 65 тыс. га до 100 тыс. га. Сейчас идут поиски подходящих вариантов в Омской области, которые бы оптимально соответствовали требованиям по климатическим условиям и качеству земли, рассказали «» в компании. Реализация программы увеличения посевов стала возможна благодаря приобретению группой «» элеватора «Омскхлебопродукт» в начале февраля. Это крупнейший в Омской области элеватор емкостью 164 тыс. т, сделка позволила полностью обеспечить предприятие мощностями для хранения.

Сейчас производственные участки компании располагаются в пяти районах Омской области. « Зерно» делает ставку на увеличение в структуре посевов доли высокомаржинальных культур, что продиктовано требованиями экономической эффективности в условиях, когда цены на пшеницу не растут или даже снижаются, а себестоимость ее производства увеличивается, отметили в компании. Из высокомаржинальных культур « Зерно» возделывает рапс, лен, пивоваренный ячмень, сою и твердую пшеницу. В этом году компания планирует увеличить площади выращивания почти всех перечисленных культур. Например, если сейчас доля масличных составляет около 16%, то предполагается довести ее до 35-40%.

Ранее компания в основном сеяла яровую пшеницу: в прошлом году на нее приходилось 68% площадей. В 2025-м ее доля снизится до 65%, а твердой пшеницы — вырастет в пять раз и превысит 2% в структуре сева. Кроме того, в 1,5 раз увеличатся площади под рапсом — до 7,5%, в 2,5 раза подо льном — до 6,4%, в пять раз под овсом — до 3,3%.

«Мы рассчитываем, что в этом году погодные условия будут способствовать достижению высокой урожайности. Зима была очень мягкой, выпало достаточно снега, — говорит директор « Зерно» Алексей Давыдов. — Вовремя были проведены все мероприятия по снегозадержанию, которые уже доказали свою эффективность, а значит пашня будет обеспечена влагой в критических точках. По прогнозам синоптиков, в этом году в Западной Сибири ожидается ранняя весна. Таким образом, посевную можно будет начать раньше обычного, что, в свою очередь, позволит снизить риски по срокам сбора урожая». Поскольку « Зерно» более чем на 85% обеспечено собственной сельскохозяйственной техникой, это дает возможность выполнить качественный посев и уборку урожая.

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