Группа «Продо» готова расширить площадь пашни до 100 тысяч гектаров

Долю масличных в структуре предполагается довести до 35-40% Pixabay

«Продо Зерно» (входит в группу «Продо») готова расширить площадь пашни с нынешних 65 тыс. га до 100 тыс. га. Сейчас идут поиски подходящих вариантов в Омской области, которые бы оптимально соответствовали требованиям по климатическим условиям и качеству земли, рассказали «Агроинвестору» в компании. Реализация программы увеличения посевов стала возможна благодаря приобретению группой «Продо» элеватора «Омскхлебопродукт» в начале февраля. Это крупнейший в Омской области элеватор емкостью 164 тыс. т, сделка позволила полностью обеспечить предприятие мощностями для хранения.



Сейчас производственные участки компании располагаются в пяти районах Омской области. «Продо Зерно» делает ставку на увеличение в структуре посевов доли высокомаржинальных культур, что продиктовано требованиями экономической эффективности в условиях, когда цены на пшеницу не растут или даже снижаются, а себестоимость ее производства увеличивается, отметили в компании. Из высокомаржинальных культур «Продо Зерно» возделывает рапс, лен, пивоваренный ячмень, сою и твердую пшеницу. В этом году компания планирует увеличить площади выращивания почти всех перечисленных культур. Например, если сейчас доля масличных составляет около 16%, то предполагается довести ее до 35-40%.



Ранее компания в основном сеяла яровую пшеницу: в прошлом году на нее приходилось 68% площадей. В 2025-м ее доля снизится до 65%, а твердой пшеницы — вырастет в пять раз и превысит 2% в структуре сева. Кроме того, в 1,5 раз увеличатся площади под рапсом — до 7,5%, в 2,5 раза подо льном — до 6,4%, в пять раз под овсом — до 3,3%.



«Мы рассчитываем, что в этом году погодные условия будут способствовать достижению высокой урожайности. Зима была очень мягкой, выпало достаточно снега, — говорит директор «Продо Зерно» Алексей Давыдов. — Вовремя были проведены все мероприятия по снегозадержанию, которые уже доказали свою эффективность, а значит пашня будет обеспечена влагой в критических точках. По прогнозам синоптиков, в этом году в Западной Сибири ожидается ранняя весна. Таким образом, посевную можно будет начать раньше обычного, что, в свою очередь, позволит снизить риски по срокам сбора урожая». Поскольку «Продо Зерно» более чем на 85% обеспечено собственной сельскохозяйственной техникой, это дает возможность выполнить качественный посев и уборку урожая.



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