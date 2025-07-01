«Эфко» покупает производителя масла «Олейна»

Доля «Эфко» на рынке бутилированного масла увеличится до 27% Е. Разумный / Ведомости

«Эфко» сообщила, что получила разрешение ФАС на сделку по приобретению производственной площадки компании «Масленица» (ранее — «Бунге СНГ») в Воронежской области. Это бывший актив американской Bunge, который в 2023 году перешел к ГК «ЭксОйл групп». «Эфко» приобретает маслоэкстракционный завод производительностью 2,1 тыс. т в сутки вместе с торговыми марками «Олейна» и Ideal.



«Олейна» и Ideal — сильные бренды подсолнечного масла с хорошими позициями на рынках СНГ, пояснил исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов. В 2024 году эти марки занимали 9% российского рынка в России. «После добавления этих брендов к нашим “Слободе” и Altero выйдем на 27% доли, — оценил топ-менеджер. — Новые марки будем производить в том числе на площадке в Тольятти. Это даст возможность объединить товарные потоки со “Слободой” и Altero, оптимизировать логистику и увеличить качество сервиса для наших покупателей».



Также, по словам Иванова, в ближайшее время компания расширит мощности приобретенного завода до 2,6 тыс. т переработки подсолнечника в сутки. «Это увеличит спрос на масличные в регионе на 180 тыс. т по году», — добавил он. Сейчас предприятие может перерабатывать 2,1 тыс. т подсолнечника в сутки и выпускает 200 млн бутылок масла в год.



О том, что «Эфко» заинтересована в покупке ранее принадлежавшего Bunge маслоэкстракционного завода в Воронежской области, в апреле сообщало агентство Reuters со ссылкой на несколько источников на рынке. Совладелец «ЭксОйл Групп» Карен Ванецян сказал «Коммерсанту», что решение о продаже «Масленицы» связано с планами сконцентрироваться на экспортном бизнесе, отказавшись от работы на локальном рынке.



ФАС согласовала сделку ГК «Эфко» по приобретению компании «Масленица» с одновременной выдачей предписания закупать подсолнечник на бирже. Группа должна будет регулярно выставлять на биржу предложения о покупке не менее 10% от общего объема закупаемого подсолнечника. Кроме того, компания обязана информировать службу об увеличении оптово-отпускных цен на 10% и более с обоснованием причин такого повышения, разработать и разместить на своем официальном сайте утвержденную торгово-сбытовую политику реализации фасованного подсолнечного масла на внутреннем рынке, а также обеспечить ее применение. Предписание будет действовать в течение пяти лет с даты совершения сделки.





Реализация ГК « Эфко

Реализация ГК «» требований предписания позволит ФАС оперативно реагировать на повышение цен на рынке подсолнечного масла, снизить риски нарушения антимонопольного законодательства со стороны крупнейшего производителя продукции, а также создать предпосылки для формирования ценовых индикаторов на подсолнечник, говорится в сообщении службы.

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