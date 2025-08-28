Ruseed оценивает урожай масличных в 34,1 млн тонн

Рапс убран примерно на 20% площади, сбор подсолнечника и сои пока на начальной стадии Pixabay

По прогнозу аналитического центра селекционно-семеноводческой компании Ruseed, в этом году валовой сбор масличных составит примерно 34,1 млн т, что на 13% больше, чем годом ранее. В том числе урожай подсолнечника ожидается на уровне 18,7 млн т, сои — примерно 8,3 млн т, рапса — около 5,4 млн т, масличного льна — 1,7 млн т.



Общая посевная площадь под масличными увеличилась на 12%, составив около 21,1 млн га (включая новые регионы — более 22 млн га). При этом сезон характеризуется различными погодными условиями, отмечают аналитики. Засуха на юге негативно повлияла на урожайность в ряде регионов, в том числе Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Однако хорошие условия в Центральном федеральном округе, Поволжье и некоторых сибирских регионах (Алтайский край, Новосибирская и Омская области) позволят частично компенсировать потери.



По данным на 27 августа рапс убран примерно на 20% площади, средняя урожайность составляет 23,7 ц/га, что чуть меньше показателя прошлого года (24,4 ц/га). Сбор подсолнечника и сои пока на начальной стадии. Аналитики Ruseed ожидают, что урожайность в южных регионах снизится, тогда как в Центре и Сибири ситуация остается стабильной.



По прогнозу Масложирового союза, в этом году урожай масличных может превысить 33,5 млн т (с учетом новых регионов, в 2024-м — 28,6 млн т). Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов, сбор подсолнечника, рапса и сои составит 31,6 млн т, а с учетом новых регионов — 33,1 млн т, что станет новым рекордом. Прогнозы урожая рапса были повышены с 5,1 млн т до 5,3 млн т, сои — с 7,7 до 8 млн т, сбор подсолнечника, по прогнозам аналитиков, составит 18,3 млн т, что станет абсолютным рекордом. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает урожай подсолнечника в этом году в 17,8-18 млн т, рапса — в 5-5,1 млн т, сои — в 7,9-8 млн т (без учета новых регионов). Согласно оценкам OleoScope, в этом году валовый сбор подсолнечника составит 18,2 млн т (с учетом новых территорий — 19,5 млн т), рапса — 5,1 млн т (5,2 млн т), сои — 7,9 млн т, ранее писал «Агроинвестор».



