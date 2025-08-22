Урожай масличных в этом году может превысить 33,5 млн тонн

На конъюнктуру рынка подсолнечника будут влиять мировая цена, курс рубля, пошлина, а также итоговые сборы flickr.com

По прогнозу Масложирового союза, в этом году урожай масличных в России может превысить 33,5 млн т (с учетом новых регионов, в 2024-м — 28,6 млн т), пишет поле.рф. В то же время профессиональные аналитики, опрошенные Центром ценовых индексов (ЦЦИ), оценивают сбор подсолнечника, рапса и сои в сезоне-2025/26 в 31,6 млн т, а с учетом новых регионов — 33,1 млн т, что станет новым рекордом. Прогнозы урожая рапса были повышены с 5,1 млн т до 5,3 млн т, сои — с 7,7 до 8 млн т, сбор подсолнечника, по прогнозам аналитиков, составит 18,3 млн т, что станет абсолютным рекордом. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает урожай подсолнечника в этом году в 17,8-18 млн т, рапса — в 5-5,1 млн т, сои — в 7,9-8 млн т (без учета новых регионов). Согласно оценкам OleoScope, в этом году валовый сбор подсолнечника составит 18,2 млн т (с учетом новых территорий — 19,5 млн т), рапса — 5,1 млн т (5,2 млн т), сои — 7,9 млн т.



ЦЦИ также уточняет, что прогнозы производства подсолнечного масла были повышены с 7,7 млн т до 7,8 млн т, оценки экспортного потенциала остались неизменными — 5,2 млн т. Прогноз вывоза для текущего сезона был снижен с 5,1 млн т до 4,9 млн т. По словам аналитика OleoScope Лилии Варыгиной, объем переработки будет зависеть от итоговых показателей урожая и динамики цен на сырье. «Но, с учетом предварительно рекордных цифр сбора, производство растительных масел по итогам нового сезона может превысить 10,5 млн т», — прокомментировала она «Агроинвестору».



В Масложировом союзе рассчитывают, что ценовая конъюнктура внутреннего рынка масличного сырья в новом сельхозгоду будет в балансе со стоимостью готовой продукции на экспортном направлении, особенно по семечке, что позволит переработать весь урожай, восстановив прежние объемы производства и экспорта как масел, так и шротов. «В этом случае поставки подсолнечного масла на внешние рынки прогнозируются на уровне 5,2 млн т в новом сезоне», — отметил руководитель союза Михаил Мальцев (цитата по поле.рф). По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, на конъюнктуру рынка подсолнечника в новом сезоне будут влиять мировая цена, курс рубля, пошлина на экспорт масла и шрота, а также итоговые валовые сборы. Варыгина также считает, что стоимость сырья, мировые цены на масла и уровень экспортной пошлины на подсолнечное масло остаются главными факторами, оказывающими влияние на динамику и маржинальность переработки, а также объемы экспорта готовой продукции.



Накануне аналитики OleoScope сообщали, что цены спроса на российское подсолнечное масло с поставкой в августе-сентябре на текущей неделе снижались на $5-10/т до $1130-1135/т FOB на фоне прогнозов хорошего урожая и начала сезонного уменьшения цены. «В России погода благоприятствует развитию посевов подсолнечника, а прогнозы на урожай вновь повышены, поэтому аналитики ожидают дальнейшего усиления конкуренции на рынке подсолнечного масла и снижения цен у конкурентов», — сообщается на сайте компании. Рынок по-прежнему ожидает увеличения поставок рапсового и подсолнечного масла в следующем месяце, поэтому пока новых факторов поддержки цен под давлением нового урожая подсолнечника и сои не ожидается, отмечают эксперты.



По данным портала Oilworld за прошлую неделю, на Европейской части страны внутренние цены на подсолнечное масло постепенно растут — в закупке они прибавили в среднем 88 руб./т, до 82,4-85 тыс. руб./т в зависимости от региона, цена реализации — плюс 100 руб., до 85-86,1 тыс. руб./т. Экспортные цены предложения и спроса остались без изменений — $1,14 тыс./т и $1,11 тыс./т соответственно (FOB, с поставкой в сентябре). При этом подсолнечник в закупке за отчетный период потерял по 100 руб./т в двух регионах — Волгоградской области и Краснодарском крае. Его средняя цена — 35-36,7 тыс. руб./т. Цена продажи в целом оставалась стабильной, только в Краснодарском крае отмечается просадка на 100 руб./т и рост на 200 руб./т — в Саратовской области. Средняя цена — 37-38,9 тыс. руб./т.



