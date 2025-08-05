Темп уборки рапса пока ниже прошлогоднего

Валовой сбор рапса может обновить рекорд Pixabay

В России на 1 августа было собрано 817 тыс. т рапса, обмолочено 372 тыс. га посевов, что на 134 тыс. га меньше, чем на ту же дату в прошлом году, сравнили аналитики агентства OleoScope. Средняя урожайность составляет 21,9 ц/га — на 3,5 ц/га ниже показателя годом ранее, однако сбор с гектара растет: неделею назад он был на уровне 18 ц.



В том числе в Центральном федеральном округе к 1 августа рапс убрали на площади 87 тыс. га против 184 тыс. га год назад. Намолочено 276 тыс. т при средней урожайности 31,6 ц/га. В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 12 тыс. га (45 тыс. га годом ранее), собрано 41 тыс. т, средняя урожайность достигла 34,5 ц/га, что на 1,9 ц/га выше прошлогоднего показателя. Регионы Юга убрали рапс с 88 тыс. га (104 тыс. га в прошлом году), средняя урожайность там составила 23,8 ц/га (24,7 ц/га). В новых регионах к 1 августа рапс убрали на 70 тыс. га против 82 тыс. га в прошлом году. Урожайность там немного выше, чем годом ранее — 11,1 ц/га против 10,3 ц/га. В целом намолочено 77 тыс. т.



Темпы уборки рапса на Северном Кавказе наоборот выше прошлогодних, там агрокультуру обмолотили на 97 тыс. га — на 8 тыс. га больше, чем год назад. Правда, урожайность снизилась на 2,8 ц/га, до 16,7 ц/га. Валовой сбор составил 163 тыс. т. В Приволжье также работы идут активнее, чем годом ранее, там рапс убрали с 18 тыс. га против всего 2 тыс. га в 2024-м. Урожайность также существенно выше — 27,9 ц/га против 19 ц/га. В целом намолочено 50 тыс. т агрокультуры.



В этом году площадь сева рапса достигла исторического максимума — почти 3 млн га, что на 5,5% превышает показатель 2024-го. Аналитики OleoScope также прогнозируют рекордный урожай — более 6 млн т. Кроме того, ожидаются высокие сборы подсолнечника и сои, что может привести к избыточному предложению и ценовому давлению, особенно по сое и рапсу, ранее предупредил аналитический центр компании Ruseed. Текущую цену на рапс в конце июля он оценивал на уровне 35,37 тыс. руб./т без НДТ (базис EXW) с ближайшим прогнозом ее понижения до 33,8 тыс. руб./т, что, тем не менее, выше уровня в августе прошлого года (31,95 тыс. руб./т).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

