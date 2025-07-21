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AgResource: мировые цены на продукцию растениеводства останутся низкими

При этом затраты аграриев продолжают расти

| Агроинвестор |

За последние пять месяцев мировая торговая пшеницей резко замедлилась
За последние пять месяцев мировая торговая пшеницей резко замедлилась

Мировые цены на продукцию растениеводства останутся низкими, такое прогноз озвучил президент компании AgResource Дэн Бассе на летней конференции сельхозпроизводителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Сегодня фермерам по всему миру тяжело в экономическом плане, их прибыли упали, по крайней мере, если говорить об урожае озимых зерновых. «Мы наблюдаем самые низкие показатели маржи с 2019 года», — подчеркнул эксперт. Все это связано с увеличением затрат на удобрения, семена, технику. Этот рост продолжится до 2026 года, считает Бассе.

За последние пять месяцев мировая торговая пшеницей резко замедлилась, в частности, Китай и Египет стали ее покупать меньше. «За исключением Турции, мировая торговля пшеницей, скорее всего, будет слабой в ближайшие месяцы до конца года», — отметил Бассе. Между тем, по-прежнему прогнозирует рост производства пшеницы на 15 млн т в сезоне-2025/26. Однако в AgResource считают этот прогноз завышенным.

Основные мировые экспортеры кукурузы — США, Бразилия, Аргентина, Украина, Россия — в этом сезоне произведут дополнительно от 42 млн т до 46 млн т зерна. Это существенно усилит конкуренцию на мировом рынке. Главный вопрос, вернется ли Китай на мировой рынок кукурузы, закупит ли он более 10-12 млн т, как рассчитывают многие трейдеры, подчеркнул Бассе. Это гораздо ниже, чем страна импортировала всего несколько лет назад, когда показатель превышал 24 млн т.

Объемы поставок сои в сезоне-2025/26 станут рекордными — ожидается рост ее производства до 428 млн т, в основном за счет Бразилии. Переработка сои в мире будет увеличиваться, что приведет к наращиванию производства соевого шрота и окажет давление его цену — возможно, до минимальных уровней за последние 10 лет к четвертому кварталу этого года, допускает Бассе. Таже в AgResource наблюдают рост мирового производства подсолнечника и рапса, что будет способствовать снижению цен на растительные масла.

Ценовой прогноз делать сложно. «Остается много неопределенностей. США все еще пытаются выстроить торговую политику в условиях тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом. Ожидается торговое соглашение между США и Китаем, а также между США и Евросоюзом», — перечислил эксперт. Учитывая все это, в AgResource склонны к пессимистичному прогнозу по ценам на кукурузу и сою. Рынок же пшеницы, по мнению экспертов компании, близок к своему дну. «Может быть, остается снижение цены на $5-10 за тонну по мере того, как продвигается уборка урожая в России и странах Евросоюза. Но в целом мы считаем, что рынок пшеницы будет далее меняться непредсказуемо», — добавил Бассе.

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