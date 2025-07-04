Причина усиления конкуренции — рост урожайности в основных зернопроизводящих регионах мира М. Стулов

Конкуренция на мировом рынке пшеницы вырастет, рассказал представитель отделения ФАО для связи с Россией Игорь Шпаков на Балтийской зерновой ассамблее 2025, организованной аналитической компанией «ПроЗерно». Причина усиления конкуренции — рост урожайности в основных зернопроизводящих регионах в новом сезоне.



Так, Европейский Союз, по прогнозам ФАО, в сезоне-2025/26 соберет 135 млн т пшеницы, увеличение относительно предыдущего сезона составит 14%.



Экспортный потенциал ЕС вырастет на 15% относительно сезона-2024/25 и достигнет 31 млн т против 26 млн т соответственно. Из них отгрузки твердой пшеницы сорта «дурум» составят 0,9 млн т.



Причины увеличения урожая — рост производства пшеницы во Франции и Германии на 25% и 14% соответственно. Кроме того, значительно увеличился экспортный потенциал со стороны Румынии и Болгарии — на 23% и 16% соответственно.



Производство пшеницы в Канаде, по прогнозам ФАО, в новом сезоне составит 35,5 млн т, что на 2% больше, чем годом ранее. Основной прирост производства связан с расширением посевных площадей, уточнил Шпаков. Он добавил, что растениеводы Канады постепенно переходят с канолы на пшеницу, считая ее более рентабельной. Урожай агрокультуры в Австралии снизится на 10% из-за сокращения площадей в западной части континента и составит 30,5 млн т, однако из-за высоких запасов с прошлого сезона экспортный потенциал Австралии будет на 5% выше, чем сезоном ранее.



Соответственно, высоких мировых цен на пшеницу в новом сезоне ждать не стоит из-за усиления конкуренции, предупредил Шпаков. Эксперт также озвучил прогноз ФАО по производству зерна в России в сезоне-2025/26. Общий валовой сбор составит 130 млн т, из них 83,5 млн т пшеницы, порядка 18 млн т ячменя и 14,5 млн т кукурузы.



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