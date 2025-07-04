Стартовая урожайность зерновых ниже прошлогодней

Ко 2 июля сбор зерновых и зернобобовых составил 3,8 млн тонн против 16,5 млн т на ту же дату прошлого года Pixabay

Стартовая урожайность ранних зерновых в крупнейших аграрных регионах юга ниже прошлогодней из-за дефицита влаги, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Так, в Ростовской области, ключевом регионе-производителе пшеницы, средний сбор с гектара составляет 2т/га против 3,6 т/га год назад, в Краснодарском крае — 4,5 т/га против 6,2 т/га. При этом в Ставропольском крае урожайность составляет 4 т/га, что выше, чем в прошлом году (3,5 т/га).



«Стартовая урожайность в Краснодаре и Ростове заметно ниже прошлогодней из-за дефицита влаги. В Ставрополье, напротив, влагозапасы выше нормы», — отмечает «СовЭкон». На фоне сухой погоды в 19 из 43 районов Ростовской области был объявлен режим ЧС. Аналогичные меры были приняты в восьми из 34 районов Краснодарского края, в основном на севере региона.



В дальнейшем аналитики ожидают некоторого повышения урожайности по мере перехода к уборке менее слабых полей. В целом центр прогнозирует валовой сбор пшеницы на Юге в 31,5 млн т по сравнению с 32,6 млн т годом ранее. Снижение видов на урожай в южных регионах на фоне неблагоприятной погоды уже учтено в прогнозе общего урожая в стране, который «СовЭкон» оценивает в 83 млн т против 82,4 млн т в прошлом году. «В целом, результаты соответствуют нашим ожиданиям, хотя могут заставить некоторых участников рынка пересмотреть ожидания относительно "очень хорошего урожая пшеницы в России"», — отмечают аналитики.



Минсельхоз ранее подтвердил прогноз урожая зерновых в 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы. Согласно презентации директора департамента растениеводства агроведомства Романа Некрасова, которую он представил в ходе Всероссийского дня поля в Волгоградской области, ко 2 июля сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3,8 млн т против 16,5 млн т на ту же дату прошлого года. Посевы обмолочены с 1,2 млн га против 4 млн га годом ранее, средняя урожайность снизилась с 41 ц/га до 31 ц/га.



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