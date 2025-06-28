ИКАР повысил прогноз урожая масличных

Площади сева подсолнечника, сои и рапса стали рекордными Pixabay

Урожай масличных в этом году может достигнуть 32,3-33,4 млн т без учета новых регионов, сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, выступая на годовом собрании Национального союза свиноводов. Ранее эксперт оценивал потенциал валового сбора на уровне 31,3-32,2 млн т. Урожай в новых регионах, предварительно, может достигнуть 1,4-1,5 млн т, следует из презентации эксперта.



«Мы видим рекордный сев по трем ключевым масличным культурам. Урожай, который прогнозируем, — 33 млн т, может, даже больше. По каждой из трех ключевых культур у нас получается рекордный сбор», — отметил Рылько. В том числе производство подсолнечника может составить 18-18,5 млн т (16,2 млн т в прошлом году, согласно оценке ИКАР), сои — 7,8-8,1 млн т (около 7 млн т), рапса — 4,9-5,2 млн т (4,66 млн т), льна — 1,3-1,37 млн т (1,25 млн т по оценке ИКАР). Новые регионы могут собрать 1,3-1,4 млн т подсолнечника и 100-120 тыс. т рапса.



Однако прогнозируемый валовой сбор будет возможен при благоприятной погоде, подчеркнул Рылько. Пока культуры находятся на ранних стадиях вегетации и немного отстают в ней из-за холодной погоды в европейской части России, но потом спокойно могут нагнать, добавил он. По данным ИКАР на 25 июня, подсолнечник был посеян на 10,46 млн га, рапс — почти на 2,4 млн га, соя — на 4,6 млн га, следует из презентации. Увеличение площади сева масличных эксперт объяснил разочарованием аграриев в зерновых.



Мировой урожай масличных также может обновить рекорд, в том числе возможны новые максимумы по подсолнечнику и сое. В частности, согласно презентации, валовой сбор сои может увеличиться с 421 млн т до 426 млн т, подсолнечника — с 51 млн т до 57 млн т, рапса — с 85 млн т до 88 млн т. Высокое общее производство создаст комфортный баланс по всем маслам и шротам, отметил Рылько.



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