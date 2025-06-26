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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы

Посевы яровой пшеницы будут рекордно низкими

| Агроинвестор |

На Юге уже идет уборка урожая
На Юге уже идет уборка урожая

() по итогам кроп-тура по Югу повысил базовый прогноз урожая пшеницы с 83,8 млн т до 84,5 млн т. Об этом гендиректор Дмитрий Рылько сообщил в ходе годового собрания . Минимальный прогноз валового сбора — 81,5 млн т, максимальный — 88 млн т, следует из его презентации. Экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 в базовом прогнозе оценивается на уровне 42,5 млн т, минимальный потенциал вывоза — 40,5 млн т, максимальный — 45 млн т. 

Цифры носят весьма предварительный характер, поскольку все будет определять погода, подчеркнул Рылько. Если на Юге уже идет уборка урожая, и пока условия складываются неплохо, то в Центре, Приволжье и других регионах продолжается вегетация и все еще может серьезно измениться. Кроп-тур по регионам Центра и Приволжья начнет на следующей неделе, уточнил Рылько. При этом он не исключил дальнейшей корректировки прогноза урожая в сторону повышения. 

Сбор пшеницы может превысить показатель прошлого года, несмотря на то, что посевы яровой пшеницы будут рекордно низкими. В Западной Сибири, на Урале, в Приволжье и других регионах наблюдается очень серьезное разочарование аграриев в выращивании этой культуры, пояснил эксперт. «То же самое мы видим по ячменю, площадь его сева, скорее всего, также будет самой низкой за всю видимую историю страны по той же причине. Причем чем дальше от экспортного рынка, тем большее сокращение посевов мы видим», — сказал Рылько.

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