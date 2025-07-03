Плохая погода мешает сбору ранних овощей

Эксперты ожидают хороший урожай овощей открытого грунта Pixabay

По данным Росстата, за период с 24 по 30 июня цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,1%. Капуста и картофель стали дешевле на 1,5%, томаты — на 1,3%, лук и свекла — на 0,7%. В то же время, морковь и огурцы подорожали — на 2,5% и на 1,2% соответственно.



Руководитель аппарата Картофельного союза, заместитель гендиректора ГК «Малино» Татьяна Губина объясняет высокие цены на морковь тем, что запасы урожая 2024 года уже закончились, а новый урожай только на подходе, на полках в основном импорт. Тех объемов ранней моркови, которые собираются сейчас, недостаточно, чтобы заполнить все полки в магазинах.



«В целом, для производителей овощей этот сезон сложный, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Тем не менее, сезонное снижение цен на овощи борщевого набора, вероятно, начнется, когда пойдет массовая уборка картофеля и овощей открытого грунта. Произойдет это ближе к концу лета».



Она уточняет, что при благоприятных погодных условиях для уборки ранних овощей их обычно массово убирают в первой половине лета на Юге, и цена на них идет вниз. Затем на Юге начинается массовая уборка и уборка ранней — в более северных регионах, и цены продолжают снижаться. Самые низкие они с начала до середины осени, так как идет массовая уборка во всех регионах, и сельхозпроизводители продают ту продукцию, которую не закладывают на долговременное хранение.



Сейчас во многих регионах влажная погода, что, с одной стороны, благотворно влияет на урожай, с другой — не дает возможности полноценно убирать ранние овощи. Но при этом в Подмосковье «Малино» в ближайшие дни начинает убирать капусту. Она уже созрела, так как погода благоприятна для вегетации и развития растений. Но с точки зрения массовой уборки есть некоторые проблемы — техника не может зайти в поле, отметила Губина. Но в компании надеются, что в ближайшие две недели ситуация выправится, и полноценные объемы ранних овощей и картофеля уже будут на полках магазинов. Российские производители вырастили хороший урожай — и ранний, и средне-ранний, и поздний — теперь дело за уборкой.



При этом Губина добавляет, что для сохранения у аграриев мотивации выращивать ранние овощи, очень важно, чтобы были условия, благоприятные для экспорта их продукции. Картофельный союз ранее направил обращение на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с просьбой создать условия для активного экспорта раннего российского картофеля в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.



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