Россельхознадзор закрывает ввоз семян и посадочного материала из Нидерландов

Мера направлена на сохранение фитосанитарного благополучия и предотвращение распространения карантинных объектов в России Pixabay

Россельхознадзор сообщил, что с 30 июня запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала, выращенного в Нидерландах. Эта мера направлена на сохранение фитосанитарного благополучия и предотвращение распространения карантинных объектов в России, уточнили в ведомстве.



Россельхознадзор напомнил, что с 23 ноября 2023 года действует запрет на прямые поставки в Россию семян и посадочного материала из Нидерландов. Продукция поступает в сопровождении фитосанитарных сертификатов других стран. В июне в семенном материале и растениях для защищенного грунта нидерландского происхождения, поступивших в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы, было выявлено три случая заражения карантинными для стран-членов ЕАЭС объектами.



Систематические случаи выявления карантинных объектов в нидерландской растительной продукции подтверждают отсутствие мер, принимаемых компетентным ведомством Нидерландов по обеспечению фитосанитарной безопасности при экспорте, подчеркивает Россельхознадзор. По данным системы «Аргус-Фито», по состоянию на 22 июня в Россиюс начала года ввезено 9,6 млн штук посадочного материала и 530,5 т семенного материала нидерландского происхождения, за 2024 год — 41,6 млн штук и 671,9 т соответственно.



Гендиректор компании «Технологии Роста» отмечает, что в Россию поступает очень много семенного и посадочного материала нидерландской селекции. «Но если еще 20-25 лет назад основная часть семян для многих культур поставлялась к нам из селекционных центров, расположенных в Европе, в первую очередь из Нидерландов, то сейчас ситуация поменялась. На рынке семеноводства и селекции прошло много сделок по слиянию и поглощению, в том числе китайскими и американскими холдингами. Поэтому сейчас трудно понять, откуда именно идут семена, где выращен посадочный материал. Привычный бренд, например, Monsanta, может управляться китайским холдингом, а посадочный материал быть выращен в Южной Америке или Польше», — прокомментировала она «Агроинвестору».



В целом, по оценкам «Технологий Роста», примерно 80% семян огурцов, томатов, баклажанов, перца, салатов, роз, тюльпанов, хризантем, гербер, значительная часть семян картофеля, овощей открытого грунта — нидерландского происхождения. Эти семена разработаны нидерландскими селекционными центрами, но кому сейчас эти бренды принадлежат, сказать сложно.



Решетникова уточняет, что Россельхознадзор периодически закрывает ввоз семян по фитосанитарным причинам, но с учетом того, что сейчас у тепличных предприятий идет закладка нового оборота, большинство из них уже закупили семена. «А если уж говорить об открытом грунте, то в этом сегменте овощи уже посажены — скоро собирать урожай», — добавляет она. То есть в текущем сезоне на производителях овощей запрет никак не скажется. Вопрос в том, как долго он будет длиться, обращает внимание эксперт. Полный запрет ввоза семян нидерландских брендов сейчас мог бы очень негативно повлиять на российский тепличный бизнес, так как наши промышленные теплицы современного типа в основном работают на нидерландской селекции. «Безусловно, у нас есть производитель семян «Гавриш», но его мощностей пока не хватает для полного обеспечения рынка данной продукцией», — подчеркивает Решетникова.



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