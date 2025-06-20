ГК «РОСТ» начнет выращивать цветы

Минсельхоз возобновил льготное кредитование для цветочных теплиц Pixabay

ТК «Сибирь» (входит в ГК «РОСТ») построит в Елецком районе Липецкой области тепличный комплекс для выращивания цветов, соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Площадь комплекса, который планируется запустить в 2027 году, составит 15 га, производительность — 7 млн цветов в год. Объем инвестиций оценивается в 13,5 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона.



«Этот проект станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса нашего региона, — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — <…> Особенно ценно, что комплекс будет специализироваться на выращивании цветов, что откроет новые перспективы для развития цветоводства в регионе и позволит заместить импортную продукцию».



Липецкая область активно развивает современные агротехнологии, и строительство такого высокотехнологичного тепличного комплекса — яркий пример этого курса, подчеркнул Артамонов. «Мы создаем все условия для инвесторов, чтобы подобные проекты успешно реализовывались на нашей территории», — добавил он. ГК «РОСТ» уже реализовала в Липецкой области два крупных проекта: ТК «ЛипецкАгро» и ТК «Елецкие овощи». Общая площадь этих теплиц составляет 125 га, в прошлом году предприятия произвели 97 тыс. т овощей и салатов.



Также соглашение о реализации крупного проекта по производству цветов в ходе ПМЭФ заключили правительство Московской области и «Рузский аграрно-туристический комплекс». Компания намерена к 2027 году построить в регионе комплекс по выращиванию 50 млн цветов — роз, тюльпанов, хризантем и др. — в год. Инвестиции составят 11 млрд руб.



«Подмосковье вместе с Москвой — крупнейший рынок сбыта в стране, важно создать цветочный хаб. Цель амбициозная — заместить импорт. Для этого мы сейчас разрабатываем по цветам новые меры поддержки на уровне региона. Тепличный комплекс площадью 25 га в Рузском округе обеспечит рабочими местами более 300 человек», — прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Ранее «Агроинвестор» писал, что цветочный комплекс также появится в Тульской области. Компания «Цветочный сад» построит в регионе тепличный комплекс для выращивания хризантем и гортензий. Объем инвестиций в проект составит около 4 млрд руб.



Недавно Минсельхоз расширил направления целевого использования льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям, возобновив их предоставление для строительства, реконструкции и модернизации теплиц по выращиванию цветов. Льготное кредитование будет доступно по договорам, заключенным с 1 января 2022 года ‎на срок от двух до восьми лет.



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