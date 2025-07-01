Аналитики прогнозируют снижение экспортной пошлины на подсолнечное масло

На ставку будет влиять курс рубля и ожидаемый рекордный урожай масличных Pixabay

С 1 июля экспортная пошлина на подсолнечное масло снижена на 33%, до 4739 руб. за тонну. Аналитический центр селекционно-генетической компании Ruseed, проанализировав ее динамику, прогнозирует дальнейшее снижение ставки. Данные прогноза на 2025 год связаны с рекордным урожаем масличных: посевные площади подсолнечника выросли на 9%, ярового рапса — на 12%, сои — на 14%. Усиление экспортного потенциала создает предпосылки для дальнейшего снижения пошлины, — поясняют аналитики. — Это обеспечит доступ российских производителей на внешние рынки при сохранении внутренней стабильности».



Вместе с тем, важным фактором остается валютный курс: средний курс доллара в первом полугодии составил 87 руб. против 92,5 руб. в 2024 году, что снижает рублевую выгодность экспорта, отмечает Ruseed. Совокупность этих мер и тенденций укрепляет глобальные позиции российского масложирового сектора, считают аналитики компании.



Агентство OleoScope также ожидает дальнейшего плавного снижения экспортной пошлины, поскольку на ставку будет влиять ожидаемое ослабление курса рубля, рекордный урожай масличных культур и, как следствие, укрепление экспортного потенциала отрасли. «Очевидный рост посевных площадей под основными видами масличных дает надежды на рекордные урожаи в текущем сезоне и оперативную распродажу существенных остатков масличных семян, — прокомментировала «Агроинвестору» аналитик агентства Лилия Варыгина. — Этот фактор в совокупности с ростом переработки увеличит производство масел, а избыток предложения создает условия для смягчения налоговой нагрузки».



В конце 2024-го — начале 2025 года экспортная пошлина достигла 16-17,7 тыс. руб. за тонну, с февраля этого года началось ее плавное снижение. В феврале и марте ставка была на уровне 9333 руб., в апреле — 4569 руб., в мае — 4500 руб. за тонну. В июне пошлины выросла до 7120 руб., но уже в июле снова снизилась. Эта динамика способствует поддержанию стабильности цен на масло и сырье внутри страны, отмечает Ruseed.



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