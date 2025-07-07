Участники рынка обсудили перспективы производства и экспорта зерна и масличных

Конкуренция среди мировых экспортеров пшеницы и кукурузы в новом сезоне усилится Pixabay

3 и 4 июля в Санкт-Петербурге прошла V Балтийская Зерновая Ассамблея «Белые ночи — 2025», организованная аналитической компанией «ПроЗерно». Мероприятие традиционно собрало ключевых игроков и экспертов зернового рынка. Ассамблея не случайно проводится в городе на Неве: Санкт-Петербург эксперты называют зерновыми воротами Балтики. Так, по данным Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, экспорт зерновых с территории Северо-Запада в сезоне-2024/25 составили 3 млн т. Отгрузки относительно предыдущего года в Африку выросли в два раза и составили 773 тыс. т, в Азию — в три раза, до 633 тыс. т, в Америку — на 87%, до 384 тыс. т, на Ближний Восток — на 34%, до 284 тыс. т. А вот в Евросоюз отгрузки сократились на 76%, до 189 тыс. т.



В этом году на ассамблее впервые была организована логистическая панель, участники которой обсудили вопросы конкурентоспособности российских судов, путях экспорта зерна, решениях для вывоза насыпных грузов. Немалый вклад в увеличение экспорта с Балтики внесло открытие порта в городе Высоцк, куда поставляют зерно Центральный, Приволжский, Сибирский и Уральский округа. Член совета директоров «Порта Высоцкий» Андрей Гарнухин в числе ключевых направлений поставок из порта назвал страны MENA, Западной Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, но для того, чтобы экспорт развивался более активно, необходимо больше судов, подчеркнул он, добавив, что сейчас этот вопрос решается на государственном уровне.



Эксперты также обсудили перспективы для российского зерна, а также те факторы, которые будут влиять на цены в новом сезоне. Так, по прогнозам ФАО, производство пшеницы и кукурузы в основных регионах выращивания этих культур увеличится, а значит, усилится и конкуренция среди мировых экспортеров этих культур, которая будет давить на цены, отметил представитель ФАО для связи с Россией Игорь Шпаков. Увеличится в этом сезоне и мировое производство гороха: оно, по прогнозам руководителя Russian Pulses Analytics Сергея Плужникова, станет самым высоким за последние три сезона, что тоже не будет способствовать формированию высокой цены на эту агрокультуру.



Еще одной темой ассамблеи стали виды на урожай. По прогнозам компании «ПроЗерно» и ФАО, валовой сбор зерна в России в этом сезоне составит 130 млн т. Причем, как полагает гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко, увеличится производство всех зерновым и зернобобовых культур относительно прошлого сельхозгода.



Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне не менее 135 млн т, в том числе 90 млн т пшеницы, сказала глава ведомства Оксана Лут на Всероссийском дне поля. По ее словам, уборку тормозят погодные условия: в Центре и Приволжье идут дожди. Самые сложные условия в Ростовской области: там низкая урожайность в связи с засухой, отметила министр.

Также ожидается увеличение мирового производства масличных. По прогнозам «Агроэкспорта» сбор подсолнечника составит 56,2 млн т, что на 18% больше уровня сезона-2024/25. Урожай сои прогнозируется на уровне 426,6 млн т. Заместитель начальника отдела отраслевого анализа «Агроэкспорта» Кирилл Лозовой подчеркнул, что это рекордный показатель. Мировое производство рапса в сезоне-2025/26 может быть на уровне 89,8 млн т, что, по словам Лозового, станет максимальным показателем за последние три года. В России производство масличных, по прогнозам «ПроЗерна», будет рекордным и достигнет 29,76 млн т. В ожидании высокого урожая отмечается просадка цен на растительные масла.



Погода в ряде регионов в этом году переменчива, что связано с изменениями климата, рассказал в ходе мероприятия заместитель директора Гидрометцентра Юрий Варакин. По его данным, на 30 июня почвенная засуха наблюдалась в некоторых районах Воронежской, Саратовской, Оренбургской, Ростовской областей, а также Ставропольского и Алтайского краев и Забайкалья. Дефицит влаги отмечается также в Дагестане и Калмыкии. Повышенная влажность почвы отмечалась в Хабаровском крае. Прогнозы Гидрометцентра на первую декаду июля благоприятны для Сибири и Урала.



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