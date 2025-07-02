Инвестиции «Мираторга» в Курской области превысили 138 млрд рублей

В области построен крупнейший мясоперерабатывающий комплекс агрохолдинга «Мираторг»

«Мираторг» за 15 лет работы в Курской области инвестировал в развитие предприятий 138,3 млрд руб., сообщил в своем Телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн после посещения производственных площадок компании. «За это время в области построены крупнейший мясоперерабатывающий комплекс, комбикормовый завод, производство кормов для домашних питомцев, площадки по разведению и выращиванию свиней, зерновые компании, овцеводческий комплекс, заводы по переработке побочных продуктов и другие активы», — перечислил он.



Мясоперерабатывающий комплекс «Мираторга» — крупнейшая в Европе роботизированная хладобойня замкнутого цикла, отметил Хинштейн. «Благодаря высокоэффективным технологиям глубокой переработки сырья качество продукции отвечает самым высоким мировым стандартам. Это подтверждается аттестацией на экспорт в 35 стран», — подчеркнул он.



В 2023 году на базе мясохладобойни был запущен единственный в России и не имеющий аналогов в СНГ и странах ближнего зарубежья завод по производству желатина. «Уникальное предприятие как с точки зрения автоматизации, так и глубины переработки побочной продукции животноводства», — оценил Хинштейн, добавив, что мощности завода позволяют обеспечить половину потребности российских предприятий.



Еще один проект компании, направленный на замещение импорта, — селекционно-семеноводческий центр (ССЦ) мощностью 52,4 тыс. т семян кукурузы, зерновых и зернобобовых в год. В этом году четыре гибрида кукурузы производства ССЦ были включены в реестр селекционных достижений, обратил внимание Хинштейн. Также важно, что «Мираторг» реализует огромное количество социальных программ, добавил глава Курской области, отметив, что регион — один из ключевых партнеров агрохолдинга.



Между тем, президент «Мираторга» Виктор Линник в интервью «Агроэксперту» оценил ущерб от обстрелов со стороны ВСУ предприятий компании, расположенных в Курской и Брянской областях. Комплексы агрохолдинга в этих регионах за последний год неоднократно подвергались обстрелам и атакам БПЛА, в том числе с человеческими жертвами. «В Суджанском районе Курской области ущерб предварительно оценивается в 11 млрд руб. Пять крупных свиноводческих комплексов полностью разрушены, нанесен урон крупному проекту по производству розовой телятины стоимостью 4 млрд руб., а также зерновой компании», — рассказал Линник. Еще около 2 млрд руб. составили потери в Брянской и частично — в Курской области: из-за постоянных атак дронов и минометных обстрелов некоторые предприятия пришлось оставить.



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