Урожай ячменя может составить 17,4 млн тонн А. Орлов / Ведомости

В этом сезоне ячмень может сравняться по цене с пшеницей, рассказал на Балтийской зерновой ассамблее гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Посевы яровых под урожай 2025-го меньше на 1,8 млн га, чем годом ранее, в частности, прошло незначительное сокращение площадей под ними в Европейской части России, также снизились посевы зерновых на Урале и Сибири. В итоге урожай зерновых в сезоне-2025/26 без учета новых регионов составит 130,4 млн т, из них 83 млн т пшеницы.



Существенная прибавка ожидается по ячменю — на более, чем миллион тонн относительно прошлого года. Его урожай, по прогнозам «ПроЗерна», составит 17,4 млн т. Производство кукурузы составит 14,7 млн т. Кроме того, ожидается абсолютный рекорд по производству зернобобовых, подчеркнул Петриченко. Их урожай составит 7 млн т, что почти на 1,7 млн т больше, чем в 2024-м.



Урожай зерна с учетом новых регионов может составить около 134,5 млн т. Запасы зерна на конец сезона «ПроЗерно» оценивает в 15 млн т, хотя ранее ожидалось, что они составят 12-14 млн т. Больше ожидаемых они оказались по двум причинам. Экспорт в сезоне-2024/25 из-за квотирования был существенно ниже потенциала в более чем 50 млн т. Внутреннее же потребление зерна в сезоне-2024/25, по оценкам «ПроЗерно», снизилось на 1,8 млн т относительно предыдущего сезона и составило 83,2 млн т при ожиданиях в 85 млн т. В первую очередь, произошло это за счет уменьшения закупок зерна животноводами. «Внутренние переработчики тоже не подхватили рынок, в итоге цены на зерно не сохранились на высоком уровне, а начали сползать вниз», — отметил Петриченко.



На старте прошлого сезона экспортные цены на пшеницу, по информации «ПроЗерно», находились на уровне $223 за тонну и достигали максимума в $254. В начале нового сезона они находились на уровне $226 за тонну. При этом возможна как их просадка, так и рост. Международный рынок зерна сейчас выглядит рынком покупателя из-за ожиданий высокого урожая в новом сезоне в основных регионах-производителях. В то же время, главные импортеры российской пшеницы — Турция, Египет, Иран — сохранят уровень закупок, особенно с учетом того, что на конец текущего сезона ее запасы в Турции были очень низкими, отметил Петриченко. Кроме того, не исключено, что Россия возобновит отгрузки в Пакистан, который отсутствовал в поле покупателей в сезоне- 2024/25.



Зерновой же позицией, на которую цены могут расти, будет ячмень, считает Петриченко. На начало июля, по его информации, цены на него находились на уровне $198-197 на большой воде, и в краткосрочной перспективе эксперт не исключает их небольшой рост из-за отсутствия поставок, но в дальнейшем цена может снова снизиться. При этом, напоминает он, в сезоне-2018/19 ячмень в определенный период значительно вырос в цене, обогнав пшеницу. В сезоне-2025/26 такой сценарий тоже вполне возможен, прогнозирует Петриченко.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

