Цены спроса на российскую пшеницу продолжили падать

Из-за начавшихся дождей стартовавшая уборка ячменя приостановилась flickr.com

На прошлой неделе цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле продолжили падать и снизились на $5, до $220-223/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены на румынскую пшеницу прибавили $1,5, до $231,5/т, аргентинская подорожала на $5, до $237/т. Цены на французскую пшеницу сохранились на уровне предыдущей недели в $228/т, на американскую — сначала уменьшились к предыдущей неделе на $7/т, до $219/т, но затем восстановились до $226/т. Австралийская пшеница стала дешевле на $1 и стоила $250/т.



На мировой рынок оказывали влияние разнонаправленные факторы, в том числе сохраняющиеся хорошие перспективы урожая в странах северного полушария, обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также улучшение состояния яровой пшеницы в США. Так, по данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США, на прошлой неделе доля посевов яровой пшеницы в США в хорошем и отличном состоянии выросла на 4%, до 57%. Однако год назад доля таких посевов достигала 76%.



Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе уменьшились на 500 руб., до 14-14,5 тыс. руб./т без НДС. На внутреннем рынке цены оставались практически на уровнях предыдущей недели. Традиционно они начнут существенно корректироваться только с началом сбора и продаж зерна нового урожая: ближе к концу июня на Юге и к середине июля в Центре и на Волге, отмечают аналитики «Русагротранса». Сейчас из-за начавшихся дождей стартовавшая уборка ячменя приостановилась.



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