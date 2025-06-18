В отдельных хозяйствах региона уже начали убирать ячмень М. Стулов / Ведомости

Краснодарский край на этой неделе приступит к массовой уборке зерновых, в отдельных хозяйствах уже начали убирать ячмень, сообщила пресс-служба администрации региона. «Как и в прошлом году, к обмолоту озимых мы приступим раньше среднемноголетних сроков», — отметил вице-губернатор региона Андрей Коробка в ходе краевого совещания.



Все предприятия подготовили ресурсы к жатве: в поля выйдут более 40 тыс. сельхозмашин, включая почти 8 тыс. комбайнов. «Топливом запаслись впрок. Все это позволит ежесуточно обмолачивать свыше 100 тыс. га. Зерносушильные комплексы и элеваторы стопроцентно готовы к приемке нового урожая», — сказал Коробка. В крае предстоит убрать более 1,7 млн га озимых культур, яровые занимают 1,8 млн га.



Губернатор края Вениамин Кондратьев обратил внимание, что в текущих погодных условиях важно вовремя и правильно провести уборочную кампанию, чтобы сохранить урожай. «Сделать это нужно максимально быстро, не допустив потерь. <…> Мы должны добиться достойного урожая и остаться гарантом продовольственной безопасности и житницей страны», — подчеркнул он. В прошлом году в регионе собрали 13,8 млн т зерновых и зернобобовых культур с учетом риса — на 3,5% меньше, чем в 2023-м.



Между тем, в восьми районах Краснодарского края введен режим ЧС из-за засухи. «Засуха внесла серьезные коррективы в формирование будущего урожая. Примерно 45% озимых в хорошем состоянии, 40% — в удовлетворительном, почти 15% — в плохом, — привел данные Кондратьев. — Наиболее сложная ситуация с засухой в северной зоне, где сосредоточена почти половина всего озимого клина Кубани. Поэтому в восьми муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации. Это позволит оказать поддержку пострадавшим хозяйствам, сохранить экономику и коллективы».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

