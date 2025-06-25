«ПроЗерно»: экспортная квота может быть выбрана только на 75%

Пока в рамках квоты на внешние рынки поставлено 7,4 млн тонн пшеницы Freepik.com

По данным аналитической компании «ПроЗерно», экспорт зерновых и зернобобовых из России в июне составляет 907,8 тыс. т, в том числе 849 тыс. т пшеницы, 33,1 тыс. т кукурузы, 12,2 тыс. т гороха и 12,6 тыс. т нута. С учетом текущих темпов вывоза, по итогам месяца отгрузки могут опуститься до рекордно низких 1,5-1,6 млн т, говорится в Телеграм-канале компании. Общий объем поставок пшеницы с начала действия квоты (15 февраля) составит 7,9-8 млн т, или 75% от ее объема в 10,6 млн т, оценили аналитики. Пока в рамках квоты на внешние рынки поставлено 7,4 млн т пшеницы — 69% от ее общего объема.



В конце апреля гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко оценивал, что в рамках квоты Россия поставит за рубеж не более 7-7,5 млн т пшеницы. Экспорт уже с января перестал быть тем локомотивом на зерновом рынке, который задавал тон как спросу, так и ценам, пояснял он. Другие отраслевые аналитики также сходились во мнении, что квота не будет выбрана. Так, директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина ранее оценивала, что полностью выбрать квоту можно только при условии ежемесячного вывоза по 2 млн т пшеницы.



Аналитический центр «Русагротранса» на днях повысил прогноз экспорта пшеницы в июне с 1,06 млн т до 1,25 млн т. В начале месяца возможные отгрузки оценивались в 1,1 млн т, что значительно меньше рекорда прошлого года для этого месяца (4,64 млн т), но близко к показателю июня 2022 года, когда за рубеж было поставлено 1,2 млн т. В первом месяце нового сезона объем вывоза аналитики «Русагротранса» оценивают в 3,6-4 млн т, что соответствует уровню июля 2024 года (3,8 млн т).



Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует июньский экспорт пшеницы из России на уровне 1,2 млн т против 1,9 млн т в мае, пишет Reuters. Хотя неделей ранее аналитики оценивали потенциал отгрузок в последний месяц сезона в 1,6 млн т. В начале июня центр прогнозировал вывоз пшеницы на уровне 1,9 млн т, затем понижал показатель до 1,7 млн т.



Между тем, как сообщил «СовЭкон», в июне экспортеры установили цены на новый урожай пшеницы, цены спроса составляют 14,5 тыс. руб./т ($184/т) против 15,25 тыс. руб./т ($173/т) годом ранее. Экспортные котировки на российскую пшеницу на прошлой неделе составляли $226-230/т против $234-236/т год назад, сравнили аналитики. В ближайшее время котировки могут оказаться под давлением на фоне поступления нового урожая и возможного снижения FOB. Тяжелая финансовая ситуация может приводить к более активным продажам со стороны сельхозпроизводителей, которым нужно пополнять оборотный капитал. С другой стороны, поддержку рынку могут оказать посредственные виды на урожай на Юге вкупе с низкими запасами и потенциальное снижение пошлины. Кроме того, текущие цены CPT уже выглядят заниженными по отношению к действующим котировкам FOB, отмечает «СовЭкон».﻿

Больше новостей АПК — https://t.me/agroinvestor. Подписывайтесь!

