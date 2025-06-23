Цены спроса на российскую пшеницу восстановились после падения

Ожидаемые осадки в Центре России и в Поволжье в ближайшие две недели будут поддерживать благоприятные условия для формирования урожая Pixabay

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле после падения на предыдущей неделе на прошлой неделе выросли на $5/т, до $226-227т/FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены спроса на пшеницу нового урожая с 12,5% протеина в глубоководных портах под влиянием повышения цен FOB прибавили 250 руб., и достигли 14,5 тыс. руб./т без НДС. Прогноз экспорта пшеницы в июне 2025 года повышен с 1,06 млн т до 1,25 млн т. В первом месяце нового сезона объем поставок аналитики оценивают в 3,6-4 млн т, что соответствует уровню июля 2024 года (3,8 млн т).



Румынская пшеница на прошлой неделе подорожала на $6,25, до $237,75/т, французская — на $4,5, до $232,5/т, американская — на $1, до $237/т. Цены на аргентинскую пшеницу оставались на уровне в $236/т, на австралийскую — снизились на $1, до $249/т. На цены в странах-экспортерах северного полушария влияла установившаяся жаркая и засушливая погода во Франции и ухудшение состояния посевов озимой пшеницы, а также риски замедления уборки на Юге России из-за дождей, поясняют аналитики «Русагротранса».



На Юге на этой неделе ожидается дождливая, но теплая погода, что немного улучшит ситуацию с засухой в Ростовской области и на севере Краснодарского края, на следующей неделе прогнозируется снижение количества осадков и возвращение температуры к климатической норме, отмечают аналитики. Ожидаемые осадки в Центре России и в Поволжье в ближайшие две недели будут поддерживать благоприятные условия для формирования урожая.



На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума сказал, что прогноз валового сбора зерна в 135 млн т не будет корректироваться из-за засухи в ряде регионов, пишет «Интерфакс». «У нас идет уборка, спокойно будем убирать», — добавил он.



Между тем, как пишет «РБК Ростов» со ссылкой на замдиректора по науке Федерального Ростовского аграрного научного центра (ФРАНЦ) Артема Гринько, ранний старт уборочной кампании в Ростовской области и последние ливневые дожди могут негативно повлиять на качество зерна в регионе, хотя пока оно оценивается несколько выше прошлогоднего уровня. Массовая уборка ранних зерновых стартует в области в третьей декаде июня, по словам Гринько, — на две-три недели раньше среднемноголетних значений, что создает предпосылки для роста доли «щуплого» зерна. Также из-за осадков есть риск прорастания зерна в колосе на корню. При этом, как рассказал президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Александр Родин порталу 161.RU, некоторые фермеры в пострадавших от засухи районах Ростовской области из-за падения урожайности начали косить озимую пшеницу, чтобы отправить ее на грубый корм скоту как солому.



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