Экспорт продукции АПК в Китай вырос на 8%

В прошлом году в структуре поставок преобладали рыба и морепродукты Росрыболовство

С начала года по 15 июня Россия поставила в Китай продукции АПК на $3,1 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин на пленарной сессии деловой миссии российских компаний-экспортеров в КНР. Ожидается, что по итогам года объем вывоза превысит $7 млрд, а потенциал экспорта к 2030-му оценивается более чем в $11 млрд.



В прошлом году российский агроэкспорт в КНР составил $6,4 млрд. В структуре поставок 38% пришлось на рыбу и морепродукты, 26% — на растительные масла, 11% — на масличные, 10% — на зерновые, 9% — на мясо, 5% — на готовую продукцию. Российский экспорт в Китай в значительной степени диверсифицирован, отметил Ильюшин.



По его словам, наша страна — крупнейших поставщик в КНР подсолнечного и рапсового масел. В 2024 году на Россию пришлось 58% китайского импорта рапсового масла, и позиции России на этом рынке продолжают укрепляться, уточнил он. При этом основа российского экспорта в Китай — это рыба и морепродукты. Россия является крупнейшим в мире экспортером мороженой рыбы, а Китай — наш основной покупатель, добавил Ильюшин. В прошлом году объем поставок российских рыбы и морепродуктов в Китай превысил $2,4 млрд.



Вместе с тем, хотя Россия является одним из мировых лидеров по экспорту зерновых и крупнейшим поставщиком пшеницы на глобальный рынок, наш зерновой экспорт в Китай только начинает развиваться, обратил внимание глава «Агроэкспорта». За последние пять лет поставки зерна и зернобобовых из России в Китай выросли в восемь раз и в прошлом году достигли почти $700 млн. «Мы обладаем значительным потенциалом дальнейшего увеличения поставок, особенно в случае снятия ограничений для озимой пшеницы», — добавил Ильюшин. При этом он обратил внимание, что Россия продолжает оставаться единственным поставщиком гречихи в Китай, ежегодно наращивая экспорт. «Согласно нашим оценкам, по состоянию на 15 июня 2025 года поставки гречихи из России в Китай превысили 158 тыс. тонн на сумму более чем $40 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 52% в натуральном выражении и на 22% — в стоимостном», ­— уточнил глава «Агроэкспорта».



Также центр видит значительный потенциал расширения вывоза готовой продукции. За последние пять лет он вырос в два раза почти до $200 млн. По словам Ильюшина, в этом году отмечается серьезное увеличение поставок макарон, безалкогольных напитков и крепкого алкоголя. «По нашим оценкам, к середине июня текущего года российский экспорт водки в Поднебесную составил 1,4 тыс. т на $2,1 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 57% в натуральном выражении и почти на 87% в деньгах, — уточнил глава «Агроэкспорта». — Также Китай закупил 820 т макарон на более $670 тыс. В сравнении с таким же периодом прошлого года импорт вырос на 72% в натуральном выражении и 62,5% — в стоимостном».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. https://t.me/agroinvestor Подписывайтесь!

