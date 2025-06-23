Лидеры рынка планируют наращивать экспорт мяса

В этом году экспорт мяса и мясной продукции из России может превысить 1 млн тонн Ю. Эйвазова / Ведомости

Группа «Черкизово» в этом году рассчитывает увеличить экспорт минимум на 25%, рассказал «Интерфаксу» гендиректор компании Сергей Михайлов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, в первом квартале этого года основной объем поставок — более 70% в натуральном выражении — пришелся на курицу, 30% — на продукцию из свинины и индейки, а также на колбасные изделия. В структуре экспортной выручки соотношение примерно такое же. Самый значительный рост (свыше 60%) продемонстрировала индейка, хотя в целом в сравнении с первым кварталом прошлого года изменения в структуре ввоза были незначительными, отметил он.



В первую пятерку покупателей «Черкизово» входят Китай, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Белоруссия. На конец первого квартала компания поставляла продукцию в 21 страну, тогда как год назад их было 19. В январе-марте отгрузки продукции в КНР выросли примерно на 30% в натуральном и стоимостном выражении. «Однако ассортимент поставок ограничен — мы подстраиваемся под специфику культуры потребления в Китае, где предпочтения отдаются куриным лапкам и крыльям, — уточнил топ-менеджер, добавив, что группа планирует поставлять в Китай и свинину. — Готовимся к открытию на экспорт одного из наших предприятий, ждем решения от китайской стороны».



«Мираторг» в этом году планирует увеличить экспорт продукции на 17%. «Если в прошлом году мы поставили на экспорт почти 200 тыс. т на 52 млрд руб., то в этом году экспорт может увеличиться до 232 тыс. т», — сказал «Интерфаксу» президент агрохолдинга Виктор Линник в ходе ПМЭФ. По его словам, продукция — в основном свинина, на которую приходится большая часть экспорта, говядина и птица — отгружается почти в 50 стран.



«Свинины в прошлом году было поставлено 125,8 тыс. т на 27,1 млрд руб., говядина, ягнятина и телятина вместе “потянули” на 38,5 тыс. т стоимостью 17,7 млрд руб., экспорт мяса птицы составил 28,3 тыс. т на 5,8 млрд руб.», — привел данные Линник, добавив, что компания старается расширить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью.



В том числе в прошлом году «Мираторг» отгрузил 20,4 тыс. т свинины в Китай. В этом году, по мнению Линника, поставки могут удвоиться. «Рынок высококонкурентный, но он очень большой. Если ты конкурентен по цене, то можно много продавать, — рассуждает он. — Однако сейчас это сложно делать из-за курса рубля. Нынешний курс выгоден для импорта, для экспорта нет».



Сейчас компания поставляет свинину в Китай в каналы b2b и фудсервис. «С розницей пока сложно, много отдельных требований, для того чтобы выполнять их, надо иметь хорошую логистику. А у нас логистика с Китаем, хотя мы и ближайшие соседи, долгая», — пояснил он, добавив, что розницей агрохолдинг займется позже — будет поставлять туда готовую продукцию.



Председатель совета директоров группы компаний «Агроэко» Владимир Маслов в ходе ПМЭФ также рассказал об увеличении экспорта. Если в 2022 году компания отгрузила за рубеж продукции на $5 млн, в 2023-м — на $27 млн, то в 2024-м — уже на $55 млн. За шесть неполных месяцев этого года на внешние рынки поставлено продукции на $30 млн. Основными экспортными направлениями компании являются Беларусь, Грузия и Армения. В прошлом году холдинг впервые поставил продукцию в Сербию, Индию и несколько стран Африки. В апреле 2025-го реализована первая поставка во Вьетнам.



«Наша компания наращивает экспортный потенциал. Сегодня на заграничные рынки мы реализуем живых животных, генетический материал, а также продукцию мясопереработки, — перечислил Маслов, слова которого приводит пресс-служба компании. — Наша стратегическая задача — войти в число лидеров по объему экспорта свинины в России. Работаем над выходом в Китай, Казахстан, Монголию».



По оценкам федерального центра «Агроэкспорт», за пять месяцев этого года Россия поставила за рубеж около 130 тыс. т свинины и субпродуктов на сумму более $311 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 1,6 раза в натуральном выражении и в 1,8 раза — в стоимостном. В топ-5 стран-импортеров свинины из России в денежном выражении входят Вьетнам, Китай, Беларусь, Гонконг и Сербия.



В этом году экспорт мяса и мясной продукции из России превысит 1 млн т, сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании Общественного совета при службе. «В прошлом году показатель составил 860 тыс. т. Но мы уже способны экспортировать 1 млн т мяса и готовой продукции, субпродуктов, живых животных и продуктов животного происхождения. Динамика января — июня указывает на такой показатель по итогам текущего года», — приводит его слова «Агроэксперт».



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