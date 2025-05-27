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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

«АгриВолга» начала продажи органической козлятины

Поставки не будут массовыми

| Агроинвестор |

Для производства мяса используют козлят в возрасте 7-10 месяцев эксклюзивной для России тоггенбургской породы
Для производства мяса используют козлят в возрасте 7-10 месяцев эксклюзивной для России тоггенбургской породы

«» (входит в группу «Агранта») начала продажи органического мяса козлят, с октября поставки станут регулярными, сообщила компания. «Потребитель органической продукции очень внимательно относится к своему здоровью, и всегда заинтересован в расширении своей продуктовой корзины. Новый шаг в cтратегическом развитии мясо-молочного производства холдинга “” будет способствовать большему развитию бренда “Углече Поле” и расширит его присутствие на магазинных полках», — отметила директор департамента стратегического маркетинга компании «Агранта» Анна Хворостяная.

Представитель компании уточнил «», что органическая козлятина — уникальный продукт, продажи мяса не будут массовыми, оно будет представлено только в магазинах «Органик-Маркет». Для производства мяса используют козлят в возрасте 7-10 месяцев эксклюзивной для России тоггенбургской породы (родом из Альп).

По словам гендиректора холдинга Олега Долинного, козы тоггенбургской породы не только дают качественное и вкусное молоко без посторонних запахов и привкусов, но и интересны для мясного разведения. Мясо коз этой породы также не имеет характерных для козлятины резких запахов, оно более нежное чем у других пород, сочное и вкусное, отмечает он. «Козоводство сегодня становится все более популярным направлением, хотя это очень сложный сектор сельского хозяйства», — добавляет руководитель.

Холдинг «» закупил поголовье племенных коз тоггенбургской породы в Австрии в 2021 году. Сейчас поголовье составляет 264 головы, из них 153 — дойные козы. Компания начала выпускать козье пастеризованное молоко, затем в торговых сетях появились органические сыры из козьего молока под брендом «Углече Поле»: Бюш-де-Шевр, Фромаж фре, Томино ди Капра, Капра Классико. Компания производит не менее 4 т козьего молока в месяц. Планов по увеличению поголовья пока нет, говорит представитель агрохолдинга.

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