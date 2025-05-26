Останкинский мясокомбинат может сменить владельца

Предприятие может быть интересно крупным производителям мяса с нехваткой собственной переработки ompk.ru

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОМПК) может быть продан — его владельцы возобновили соответствующие переговоры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Один из них говорит, что сделка может быть закрыта уже летом этого года, двое других указывают, что заявленная стоимость ОМПК составляет 50-60 млрд руб. Однако руководитель департамента M&A BGP инвесткомпании Capital Иван Пешков называет показатель завышенным и оценивает текущую рыночную цену актива в 35-40 млрд руб.



По его мнению, ОМПК может быть интересен крупным производителям мяса с недостаточным количеством собственных перерабатывающих мощностей. Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев соглашается, что наибольшая заинтересованность может быть у игроков, уже имеющих свою крупную ресурсную базу в виде мясных комплексов. Наличие линеек известных брендов, вокруг которых уже сформирована группа лояльных потребителей, и развитые каналы дистрибуции в торговые сети также могут способствовать росту интереса к покупке ОМПК, добавляет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.



Один из источников «Коммерсанта» говорит, что в активе заинтересованы агрохолдинг «Таврос», структуры экс-президента УГМК Искандара Махмудова, инвестгруппа «Марафон» и CP Foods — подразделение тайского конгломерата CP Group. Другой собеседник среди потенциальных покупателей актива называет ГАП «Ресурс», «Мираторг» и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Впрочем, в «Тавросе» и «Марафоне» сказали, что информация об участии компании в переговорах не соответствует действительности. При этом CP Foods восемь лет назад уже вела переговоры с ОМПК по покупке бизнеса. Тогда сумма возможной сделки оценивали в $150 млн, и именно из-за такой оценки стороны не смогли договориться.



По словам Корнеева, обычно оборудование, используемое для мясопереработки, имеет достаточно длительный срок эксплуатации, но, возможно, новый собственник захочет дооснастить предприятие в рамках своего видения производственной концепции: например, установить оборудование для новых линеек продукции или системы контроля производства, соответствующие корпоративным требованиям. Однако, обращает внимание он, вероятно, что на решение о заключении сделки может уйти достаточно много времени, поскольку потенциальному покупателю нужно оценить каждый вид деятельности ОМПК в рамках его контура вертикальной интеграции. Так, у компании, кроме мясопереработки есть свиноводческое и комбикормовое бизнес-направления, а также производство полуфабрикатов.



«Предприятия данного типа (мясопереработка) привлекательны, прежде всего, для профильных инвесторов, у которых есть четкое понимание того, зачем им нужен актив и как он может его использовать в рамках корпоративной деятельности <...>. Это не портфельная инвестиция», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору». Он также добавляет, что среди сильных сторон ОМПК — известный пул торговых марок и налаженная система дистрибуции, однако сама ниша — производство колбас — не демонстрирует активного роста. Предприятие работает на «статичном» рынке, к тому же испытывает серьезную конкуренцию со стороны сегмента готовых блюд: он сильно давит на мясную переработку, особенно в наиболее платежеспособных регионах.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков также считает, что основная причина интереса к ОМПК — наличие мощной перерабатывающей базы, востребованных на рынке брендов («Останкино», «Папа может»), устойчивого потребительского спроса и широких каналов сбыта через торговые сети. Более того, у компании есть собственные животноводческие комплексы в Подмосковье и Смоленской области, что добавляет ей привлекательности в глазах стратегических инвесторов. По его мнению, справедливая оценка может быть на 20-30% ниже от заявленной цены в 50-60 млрд руб.



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