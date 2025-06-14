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Шашлычный сезон почти не повлиял на цены мяса

Аномальных всплесков спроса нет

| Агроинвестор |

Ресурсы свинины на сегодня несколько меньше, чем в прошлом году
Ресурсы свинины на сегодня несколько меньше, чем в прошлом году

Шашлычный сезон почти не повлиял на стоимость мяса, рассказал «» глава () Сергей Юшин. Старт и продолжительность сезона шашлыков зависят от того, насколько люди готовы находиться на улице и тем более что-то готовить на открытом воздухе. Благоприятными условиями для него является умеренная температура и отсутствие осадков. «Если слишком жарко, например +35 °С, то долго находиться на улице и есть мясо не хочется, люди хотят быть в тени. В холодную погоду, особенно с дождем, тоже на улице долго никто не находится», — комментирует Юшин. 

В этом году в разных регионах была абсолютно разная ситуация с погодой: где-то было очень жарко, и было не до шашлыков, где-то, напротив, возвращались холода, в том числе в Московской области. Соответственно, по наблюдениям специалистов , никаких всплесков спроса на мясо для шашлыка, которые можно было бы назвать аномальными, не наблюдалось. Это видно по ценам производителей. Наиболее популярный товар для шашлыков — свиная шея — начиная с середины мая в опте снизилась в цене более чем на 10%. «И сегодня цена на нее на 4% ниже, чем год назад», — сравнивает Юшин. Цены на свиную корейку тоже упали со второй половины мая к концу первой декады июня на 10%. И хотя она сегодня дороже, чем в прошлом году, падение цены с середины мая до конца первой декады июня значительно более заметное, чем в тот же период 2024-го, отмечает эксперт. Окорок и лопатка в среднем на 5-7% дороже, чем в прошлом году, но цены на них тоже падают с середины мая. 

Еще более существенно подешевело куриное мясо. «Бедро подешевело на 20% к прошлому году, голень и окорочок — на 7%, крыло — на 6%», — приводит данные Юшин.

«То есть нельзя сказать, что шашлычный сезон в этом году каким-то заметным образом поддерживает цены на мясо. Мы видим, что на птицу цены производителей в целом ниже, чем в прошлом году, а по свинине отмечается небольшой рост год к году и одновременно коррекция по основным шашлычным частям за последние три недели», — говорит он. 

Ни ажиотажа, ни существенного превышения спроса над предложением не наблюдается, несмотря на то что ресурсы свинины на сегодня несколько меньше, чем в прошлом году: импорт около нуля, экспорт заметно вырос, а производство в небольшом минусе. «То есть, в целом предложение немного сократилось, но это никак не простимулировало рост цен. Вероятно, произошло какое-то перераспределение потребления», — заключает глава .

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