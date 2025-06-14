Шашлычный сезон почти не повлиял на цены мяса

Ресурсы свинины на сегодня несколько меньше, чем в прошлом году Е. Егоров

Шашлычный сезон почти не повлиял на стоимость мяса, рассказал «Агроинвестору» глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Старт и продолжительность сезона шашлыков зависят от того, насколько люди готовы находиться на улице и тем более что-то готовить на открытом воздухе. Благоприятными условиями для него является умеренная температура и отсутствие осадков. «Если слишком жарко, например +35 °С, то долго находиться на улице и есть мясо не хочется, люди хотят быть в тени. В холодную погоду, особенно с дождем, тоже на улице долго никто не находится», — комментирует Юшин.



В этом году в разных регионах была абсолютно разная ситуация с погодой: где-то было очень жарко, и было не до шашлыков, где-то, напротив, возвращались холода, в том числе в Московской области. Соответственно, по наблюдениям специалистов НМА, никаких всплесков спроса на мясо для шашлыка, которые можно было бы назвать аномальными, не наблюдалось. Это видно по ценам производителей. Наиболее популярный товар для шашлыков — свиная шея — начиная с середины мая в опте снизилась в цене более чем на 10%. «И сегодня цена на нее на 4% ниже, чем год назад», — сравнивает Юшин. Цены на свиную корейку тоже упали со второй половины мая к концу первой декады июня на 10%. И хотя она сегодня дороже, чем в прошлом году, падение цены с середины мая до конца первой декады июня значительно более заметное, чем в тот же период 2024-го, отмечает эксперт. Окорок и лопатка в среднем на 5-7% дороже, чем в прошлом году, но цены на них тоже падают с середины мая.



Еще более существенно подешевело куриное мясо. «Бедро подешевело на 20% к прошлому году, голень и окорочок — на 7%, крыло — на 6%», — приводит данные Юшин.



«То есть нельзя сказать, что шашлычный сезон в этом году каким-то заметным образом поддерживает цены на мясо. Мы видим, что на птицу цены производителей в целом ниже, чем в прошлом году, а по свинине отмечается небольшой рост год к году и одновременно коррекция по основным шашлычным частям за последние три недели», — говорит он.



Ни ажиотажа, ни существенного превышения спроса над предложением не наблюдается, несмотря на то что ресурсы свинины на сегодня несколько меньше, чем в прошлом году: импорт около нуля, экспорт заметно вырос, а производство в небольшом минусе. «То есть, в целом предложение немного сократилось, но это никак не простимулировало рост цен. Вероятно, произошло какое-то перераспределение потребления», — заключает глава НМА.



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