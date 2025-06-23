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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

ГАП «Ресурс» вложит 40 млрд рублей в расширение производства

Проекты предполагают модернизацию действующих мощностей и создание новых площадок

| Агроинвестор |

По итогам прошлого года компания сохранила первое место в рейтинге крупнейших производителей мяса бройлера
По итогам прошлого года компания сохранила первое место в рейтинге крупнейших производителей мяса бройлера

запускает трехлетнюю инвестиционную программу общей стоимостью свыше 40 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Средства будут направлены на увеличение объемов производства мяса бройлера и наращивание экспортного потенциала группы. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов были заключены в ходе Петербургского международного экономического форума.

В частности, входящий в «Самарский бройлер» планирует инвестировать 19,9 млрд руб. в увеличение своих производственных мощностей за счет реконструкции птицеводческих объектов до конца 2027 года. Предполагается, что будет создано 1,6 тыс. новых рабочих мест.

Также группа планирует вложить около 3 млрд руб. в развитие производства в Саратовской области: построить дополнительную инфраструктуру, что позволит увеличить объем выпуска мяса птицы в три раза.

Проект агрохолдинга в Тверской области предполагает реконструкцию и модернизацию действующего производства компании «Тверской бройлер», а также строительство нового птицеводческого комплекса на более чем 1,8 млн голов птицы. «Данное соглашение позволит нашей компании выполнить инвестиционную программу, которую мы планировали в Тверской области по увеличению мощностей производства мяса птицы с 30 тыс. т до 50 тыс. т в год, а также созданию новых рабочих мест. Мы надеемся, что этот проект будет очень полезен для региона», — сказал руководитель проекта «Международная кооперация» Глеб Наурузов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Реализация инвестпроекта рассчитана на 2025-2026 годы, инвестиции оцениваются в 5,8 млрд руб.

Кроме того, «Токаревская птицефабрика» группы построит в Тамбовской области цех по производству соевого жмыха мощностью 750 т в сутки. Вложения составят почти 2 млрд руб.

по итогам прошлого года сохранила первое место в рейтинге крупнейших производителей мяса бройлера, она увеличила объем выпуска с 1045 тыс. т до 1070 тыс. т. В этом году группа планирует сохранить объем производства на достигнутом уровне, для его последовательного наращивания компания реализует ряд инвестиционных проектов по модернизации и строительству новых птицеводческих объектов, ранее рассказывала «» представитель «Ресурса». Дополнительные объемы планируется получить в 2027 году.

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