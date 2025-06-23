ГАП «Ресурс» вложит 40 млрд рублей в расширение производства

По итогам прошлого года компания сохранила первое место в рейтинге крупнейших производителей мяса бройлера «Самарский бройлер»

ГАП «Ресурс» запускает трехлетнюю инвестиционную программу общей стоимостью свыше 40 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Средства будут направлены на увеличение объемов производства мяса бройлера и наращивание экспортного потенциала группы. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов были заключены в ходе Петербургского международного экономического форума.



В частности, входящий в ГАП «Ресурс» «Самарский бройлер» планирует инвестировать 19,9 млрд руб. в увеличение своих производственных мощностей за счет реконструкции птицеводческих объектов до конца 2027 года. Предполагается, что будет создано 1,6 тыс. новых рабочих мест.



Также группа планирует вложить около 3 млрд руб. в развитие производства в Саратовской области: построить дополнительную инфраструктуру, что позволит увеличить объем выпуска мяса птицы в три раза.



Проект агрохолдинга в Тверской области предполагает реконструкцию и модернизацию действующего производства компании «Тверской бройлер», а также строительство нового птицеводческого комплекса на более чем 1,8 млн голов птицы. «Данное соглашение позволит нашей компании выполнить инвестиционную программу, которую мы планировали в Тверской области по увеличению мощностей производства мяса птицы с 30 тыс. т до 50 тыс. т в год, а также созданию новых рабочих мест. Мы надеемся, что этот проект будет очень полезен для региона», — сказал руководитель проекта «Международная кооперация» ГАП «Ресурс» Глеб Наурузов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Реализация инвестпроекта рассчитана на 2025-2026 годы, инвестиции оцениваются в 5,8 млрд руб.



Кроме того, «Токаревская птицефабрика» группы построит в Тамбовской области цех по производству соевого жмыха мощностью 750 т в сутки. Вложения составят почти 2 млрд руб.



ГАП «Ресурс» по итогам прошлого года сохранила первое место в рейтинге крупнейших производителей мяса бройлера, она увеличила объем выпуска с 1045 тыс. т до 1070 тыс. т. В этом году группа планирует сохранить объем производства на достигнутом уровне, для его последовательного наращивания компания реализует ряд инвестиционных проектов по модернизации и строительству новых птицеводческих объектов, ранее рассказывала «Агроинвестору» представитель «Ресурса». Дополнительные объемы планируется получить в 2027 году.



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