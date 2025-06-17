В рамках проекта агрохолдинга «Русское поле» открыто три новых птичника

Инвестиции в строительство птичников составили около 200 млн рублей Правительство Нижегородской области

В рамках проекта агрохолдинга «Русское поле» по развитию сотрудничества с фермерами в Нижегородской области открыто три новых птичника, сообщила пресс-служба правительства региона. Концепция совместной работы предполагает строительство частными фермерскими хозяйствами птичников при условии последующего выкупа всего объема продукции «Павловской птицефабрикой», которая входит в агрохолдинг. Птичники были построены двумя фермерами, общий объем инвестиций составил около 200 млн руб.



Заместитель губернатора региона Андрей Саносян отметил, что это эффективная модель, которая, с одной стороны, развивает большой холдинг, с другой — дает возможность небольшим предпринимателям открыть свое дело, не беспокоясь о рынках сбыта. «Первые три птичника по этой программе мы открыли в 2022 году, и уже видны очень хорошие результаты. Если изначально расчетная окупаемость должна была составлять шесть лет, то сейчас вышли на четыре с половиной года», — сравнил он. Саносян уверен, что такая модель будет масштабироваться, потому что она выгодна как для участников процесса, так и для потребителя.



По словам гендиректора «Русского поля» Антона Романова, агрохолдинг помогает фермерам не только наладить производственные процессы и реализовать сырье, но и интегрировать на площадки передовые технологии, которые обеспечивают высокое качество продукции. В первую очередь, речь идет о бесклеточном содержании и технологии «пусто/занято», позволяющей единовременно заселять и выселять одновозрастную птицу, а также полностью дезинфицировать цеха после каждого поголовья. Цыплят в птичники поставляют из инкубатория Павловской птицефабрики агрохолдинга в первый день жизни. В конце апреля «Агроинвестор» писал, что компания завершила его реконструкцию и теперь может получать 35-36 млн суточных цыплят в год.



По оценке министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, строительство новых птичников даст прибавку около 2 тыс. т мяса птицы в год, что значимо для региона. В 2024 году в области было произведено 89,3 тыс. т мяса птицы, уровень самообеспеченности им составил 63%.



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