ГК «Русское поле» завершила реконструкцию инкубатора

Собственный инкубатор позволяет выводить цыплят не только для самой птицефабрики, но и для партнеров-фермеров Pixabay

Группа компаний «Русское поле» завершила реконструкцию инкубатора Павловской птицефабрики (Нижегородская область). По информации пресс-службы агрохолдинга, на закупку оборудования, его монтаж и обновление производственных мощностей было направлено более 160 млн руб. В частности, при реконструкции было дополнительно закуплено семь инкубационных шкафов, а также 12 выводных. Их общее количество на птицефабрике увеличилось до 34 и 40 соответственно. Благодаря этому теперь предприятие может получать 35-36 млн суточных цыплят в год.



«Собственный инкубатор позволяет выводить цыплят не только для самой птицефабрики, но и для партнеров-фермеров, — отмечает ведущий зоотехник предприятия Наталья Напылова. — Поскольку фермерское направление бренда “Павловская курочка” продолжает развиваться, скоро будет запущено еще несколько новых фермерских птичников. Для нас важно обеспечить непрерывные поставки на каждую площадку».



Агрохолдинг «Русское поле» в 2021 году начал тестировать в Нижегородской области инвестиционный проект по привлечению к выращиванию птицы фермерских хозяйств, чтобы увеличить объемы производства мяса в регионе. Компания строит птичники, которые передает фермерам в аренду с возможностью выкупа, затем они приобретают у нее суточных цыплят и комбикорм для выращивания бройлеров. Также компания консультирует КФХ по производственным, финансовым и юридическим вопросам.



Современный инкубатор помогает не только воспроизводить поголовье птицы, он позволяет контролировать температуру, влажность, создавать уникальный микроклимат для вывода цыплят, рассказывает Напылова. При этом нельзя забывать об условиях дальнейшего содержания птицы. Связка между высокотехнологичным инкубатором и современными цехами содержания позволяет обеспечивать соблюдение высочайших стандартов на каждом этапе производства. Так, на Павловской птицефабрике используется технология «пусто-занято», которая предполагает единовременное заселение суточных цыплят и полную обработку площадки после каждого поголовья. Такой подход исключает возможность передачи вирусов и инфекций от поколения к поколению, что помогает поддерживать здоровье бройлера.



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