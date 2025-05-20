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«Грейн Гейтс» начала экспортировать масло

Компания отправила первую партию продукции в Китай

| Агроинвестор |

«Грейн Гейтс» планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки на международном рынке
«Грейн Гейтс» планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки на международном рынке

«Грейн Гейтс», крупнейший экспортер зерна из России по итогам сезона-2023/24, вышел на рынок масложировой продукции: в мае компания впервые поставила 1,6 тыс. т высокоолеинового подсолнечного масла в Китай, пишет поле.рф со ссылкой на пресс-службу компании. Продукция поставлялась мультимодальным способом и заняла 30 дней. Сначала груз был доставлен по железной дороге из Новомосковского района Тульской области в порт «Первомайский» во Владивостоке, оттуда продукция отправилась на судне-контейнеровозе в порт Нантонг в КНР. Перевозка осуществлялась в 20-футовых контейнерах, оснащенных флекситанками.

«Наша компания сохраняет лидерство на экспортном рынке зерна, и сейчас мы активно диверсифицируем бизнес и расширяем ассортимент поставляемой продукции, — прокомментировал гендиректор «Грейн Гейтс» Илья Алиев. — Начав с премиального высокоолеинового масла, мы планируем дальнейшее расширение продуктовой линейки на международном рынке». По его словам, увеличение присутствия российских компаний на китайском рынке — значимый шаг в развитии экспортного потенциала отечественной масложировой промышленности.  

Как ранее писал «», за первые четыре месяца этого года экспорт растительных масел снизился на 18% относительно того же периода 2024-го и составил 2,12 млн т. В том числе отгрузки подсолнечного масла упали на 23%, до 1,44 млн т, его доля в структуре экспорта превысила 67%, подсчитали аналитики Oleoscope. Основные покупатели — Турция (397 тыс. т) и Индия (373 тыс. т).

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