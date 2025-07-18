Россия нарастила экспорт рапсового масла на 40%

За январь-июнь наша страна поставила на зарубежные рынки более 780 тысяч тонн рапсового масла Freepik.com

По оценке федерального центра «Агроэкспорт», за первое полугодие Россия увеличила экспорт рапсового масла на 40% в натуральном выражении и на 56% — в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказал руководитель центра Илья Ильюшин в ходе пресс-конференции. Он уточнил, что за январь-июнь наша страна поставила на зарубежные рынки более 780 тыс. т рапсового масла на сумму около $760 млн. Такого никогда раньше не было, подчеркнул эксперт.



Рапс — продукт, лидером по поставкам которого исторически была Канада, напомнил глава «Агроэкспорта». «И опять же исторически Россия рапс, рапсовое масло и шрот продавала в Европу, которая обложила себя запретительными пошлинами. Но российские компании переориентировались на другие страны», — отметил он.



Сбор масличных в России из года в год увеличивается, причем не только за счет урожая подсолнечника, но и рапса и сои. «И мы видим, что в этом сезоне ожидается еще больший сбор рапса. Соответственно, Россия будет увеличивать свои поставки масложировой продукции на мировой рынок», — подчеркнул Ильюшин. Речь не только о маслах, но и о кормовых шротах и жмыхах.



Эксперт также добавил, что повышается интерес мировых покупателей к российскому гороху. «Если пять-семь лет назад об этом даже никто не говорил, то сейчас мы экспортируем эту культуру, а в Китае являемся основным ее поставщиком, опередив лидеров, которые были до этого», — рассказал он. В новом сельхозгоду у России есть хорошие шансы для наращивания поставок, считают в «Агроэкспорте».



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