«Мираторг» поставил рапсовое масло в Китай

Россия занимает второе место в мире по экспорту рапсового масла «Мираторг»

«Мираторг» отправил первый полный железнодорожный состав с нерафинированным рапсовым маслом в Китай. Партию объемом более 2,7 тыс. т приобрела корпорация «Чжэн Дун» для обеспечения собственного предприятия в городе Чэнду, провинции Сычуань, КНР. Товар, упакованный в 130 контейнеров, был отправлен через сухопутный пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия и доставлен покупателю менее чем за три недели, что в три раза быстрее, чем перевозка традиционным морским маршрутом. Проект реализован при активной государственной поддержке и сотрудничестве с перевозчиком «Европак», сообщил агрохолдинг.



«Этот маршрут стал результатом слаженной работы всех участников. Мы сократили логистические издержки и сделали нашу продукцию еще более конкурентоспособной, — отметила пресс-служба агрохолдинга. — Первый железнодорожный состав “Мираторга” в Чэнду — не просто логистический шаг, а доказательство жизнеспособности новой модели сотрудничества между Россией и Китаем. Для КНР это гарантия качественного сырья, а для России — важный этап на пути к достижению цели в $300 млрд товарооборота с Китаем к 2030 году».



Корпорация «Чжэн Дун» — один из ведущих операторов импорта российской сельхозпродукции в КНР. В 2024 году корпорация импортировала из стран СНГ 680 тыс. т сельхозпродукции. Провинция Чэнду с населением 84 млн человек — крупнейший потребитель рапсового масла в Китае, ежегодный спрос превышает 500 тыс. т, что составляет 20% от общего потребления в стране.



Прямой железнодорожный маршрут выгоден не только российской стороне, но и КНР —это важный шаг к диверсификации импорта в начинающуюся эпоху торговых ограничений недружественных стран и укреплению продовольственной безопасности провинции Сычуань, отмечает «Мираторг». «Российское масло ценится за отсутствие ГМО и стабильность поставок, что критически важно в условиях санкций, — отметил директор по международной торговле «Чжэн Дун» Дмитрий Курбатов. — Наш опыт с таким значимым и ключевым партнером, как “Мираторг”, подтверждает, что прямые поставки “от завода, до завода” минуя торговые компании — это надежный способ наращивания объемов поставок как для российской, так и для китайской стороны».



«Мираторг» начал экспорт растительных масел в Китай в августе 2024 года. Тогда компания сообщала, что отгрузила более 13 тыс. т соевого масла и готовит к отправке первые партии подсолнечного и рапсового масел. Первые поставки масла на внешние рынки агрохолдинг начал в 2023 году.



Минсельхоз накануне сообщал, что в первом квартале текущего года было произведено 382 тыс. т рапсового масла, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика позволяет наращивать его экспорт: в январе-марте он увеличился к аналогичному периоду 2024 года на треть в физическом и в полтора раза — в стоимостном выражении. В целом Россия обеспечивает около 7% мировых физических поставок масложировой продукции и занимает второе место по экспорту рапсового масла.



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