Минсельхоз сохраняет прогноз урожая при условии благоприятной погоды

На юге потери урожая зерновых, кукурузы и подсолнечника из-за засухи могут составить до 25% Д. Абрамов / Ведомости

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в этом году на уровне 135 млн т при благоприятных погодных условиях в период уборки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства. В этом году в отдельных регионах юга страны, в частности в Ростовской области, Крыму и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур, отмечает министерство. Вместе с тем, в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей.



Потери урожая зерновых, кукурузы и подсолнечника из-за засухи в ряде регионов юга могут составить до 25% по сравнению с 2024 годом, пишут «Известия» со ссылкой на оценки ассоциацией «Народный фермер» ситуации в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. «Ситуация в Ростовской области, наверное, сегодня одна из худших. Режим ЧС там введен уже в 21 районе, — сказал изданию зампред объединения Константин Юров. — А в Краснодарском крае — в девяти. Сейчас урожайность в районе 46 ц/га, в то время как в прошлом году было в районе 62 ц/га. То есть это минус более чем 25% к прошлому году».



Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский сказал изданию, что депутаты готовят обращение на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут с просьбой оказать помощь аграриям юга в связи с засухой. Депутат отмечает, что к нему поступает много сообщений от аграриев из-за больших потерь урожая зерновых, подсолнечника и кукурузы. «Минсельхозу, чтобы стабилизировать положение сельхозпроизводителей и не допустить банкротства и ухода из АПК, необходимо срочно принять меры поддержки. Потому что сейчас уже много ранее успешных хозяйств продают свой бизнес», — цитируют Лисовского «Известия».



На прошлой неделе на совещании по вопросам экспорта зерна Оксана Лут отмечала, что в этом году сельхозпроизводители «заложили достаточно неплохую базу по посевам» - зерновые заняли около 46 млн га. «В целом посевная прошла без каких‑то сильных сбоев. Есть, конечно, сложности в погоде, сейчас в ряде регионов засуха сильная, в ряде регионов заливает, мы не можем выйти на уборку», — рассказывала она.



В свою очередь председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных в ходе пресс-конференции говорил, что из-за не самых благоприятных погодных условий в этом году не будет рекордов по урожаю зерновых, которые мы наблюдали в предыдущие сезоны. «Но при этом не только весь внутренний продовольственный рынок будет обеспечен качественным зерном, но мы выполним и все основные международные обязательства по его поставкам», — заверил он. В 2024 году валовой сбор зерна, по данным Росстата, составил 125,9 млн т (без учета новых регионов). Урожай с учетом новых регионов Минсельхоз оценивает в 129,8 млн т.



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