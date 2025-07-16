«СовЭкон»: сбор пшеницы в два с лишним раза меньше прошлогоднего

Уборка наиболее активно идет в пострадавших от засухи регионах Юга Е. Разумный / Ведомости

По состоянию на 11 июля в России было намолочено 11 млн т пшеницы против 24,8 млн т на эту дату в 2024 году, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Сбор пшеницы в 2025-м на 56% меньше прошлогоднего, поскольку темпы уборки несколько отстают от средних и значительно — от прошлогодних. В этом году к 11 июля было обмолочено 3,2 млн га посевов против 6,2 млн га годом ранее и 4,1 млн га в среднем на эту дату. При этом в прошлом году уборка началась раньше обычного на фоне сухой и жаркой погоды.



Кроме того, стартовая урожайность пшеницы заметно ниже прошлогодней, обращает внимание «СовЭкон». Общая средняя по России урожайность агрокультуры составляет 3,4 т/га против 4 т/га годом ранее. «Урожайность значительно ниже прошлогодней, поскольку на данный момент уборка наиболее активно идет в пострадавших от засухи регионах Юга — Ростовской области и Краснодарском крае, — поясняют аналитики. — В Ставрополье, где погодные условия были более благоприятными, урожайность несколько превышает прошлогоднюю».



Так, по оперативной информации Минсельхоза Ставропольского края, зерновые и зернобобовые в регионе к 14 июля были обмолочены почти на 65% всей уборочной площади. Валовой сбор составил 6,2 млн т при средней урожайности 42,9 ц/га. В Ростовской области к 15 июля было обмолочено 47% посевов из 3,15 млн га, собрано около 3,5 млн т зерновых и зернобобовых, сообщило правительство региона.



В Краснодарском крае погодные условия внесли существенные коррективы в формирование урожая 2025 года, особенно это коснулось северной зоны региона, где почвенная засуха под озимыми культурами достигла опасного агрометеорологического явления, отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека, слова которого приводит «Российская газета». Ущерб от снижения урожайности будет установлен по окончании уборочной кампании. «По оперативным данным, уже сейчас видно, что в центральной зоне края урожай на уровне прошлогоднего, а по северной зоне, а это практически половина зернового клина края, значительно меньше. Разница в урожайности существенная — от 22 ц/га до 75 ц/га», — отметил он.



На Юге сохраняется жаркая и сухая погода, темпы уборки в ближайшее время могут увеличиться, считает «СовЭкон». В то же время, в абсолютных цифрах температура может доходить до 40°C, на фоне чего погодные риски для посевов заметно возрастут, допускают аналитики. «Уборка пшеницы ускоряется, по мере ее расширения ожидается рост урожайности. Сухая и жаркая погода может негативно повлиять на пшеницу в Европейской части России. Тем не менее, за исключением Юга, виды на урожай остаются в целом неплохими», — говорится в сообщении центра.



В июне «СовЭкон» повысил оценку валового сбора пшеницы на 2 млн т, до 83 млн т на фоне улучшения видов на урожай в Центре, при этом прогноз учитывает сокращение валового сбора на Юге до 31,5 млн т по сравнению с 32,6 млн т годом ранее. Институт конъюнктуры аграрного рынка накануне понизил прогноз валового сбора пшеницы в этом году с 84,5 млн т до 84 млн т (без учета новых регионов). Прогноз производства всего зерна сократился со 131,8 млн т до 130,3 млн т. Изменения в основном связаны с сухой и жаркой погодой и понижением прогноза производства на юге. По прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы. Минсельхоз США в июльском обзоре повысил прогноз урожая пшеницы в России на 0,5 млн т, до 83,5 млн т (без учета Крыма и новых регионов) и понизил оценку сбора фуражного зерна на 0,3 млн т, до 37,43 млн т.



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