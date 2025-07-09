Цены закупки пшеницы в глубоководных портах растут

Аналитики понизили прогноз экспорта пшеницы в июле Д. Абрамов

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле на прошлой неделе оставались на уровне $226/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Французская пшеница подорожала на $2, до $230/т, американская — на $7, до $222/т, цена на румынскую осталась без изменений — $228/т. Австралийская и аргентинская пшеница подешевела на $2, до $249/т и $230/т соответственно.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе выросли на 500 руб., до 15,5-15,7 тыс. руб./т без НДС. Цены на малой воде прибавили 700 руб. и составили 14-14,5 тыс. руб./т.



На Юге пшеница 4-го класса подорожала на 400 руб., до 13,7-14,2 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), но активность продаж низкая, сообщают аналитики. В Поволжье цены уменьшились на 400 руб., до 13,2-13,6 тыс. руб./т. В Центральной России при крайне низкой активности рынка в ожидании нового урожая цены были на уровне 14,5-15 тыс. руб./т. Первые ориентиры цен спроса на пшеницу нового урожая для Саратовской области — 10,9 тыс. руб./т, Центра — 11,5-12 тыс. руб./т без НДС. В Сибири пшеница 4-го класса подешевела на 300 руб., до 10,9-12 тыс. руб./т, активность торговли также низкая.



Также аналитики «Русагротранса» отметили, что экспортная цена на российский ячмень на прошлой неделе выросла на $5, до $200/т FOB, цена в глубоководных портах поднялась на 600 руб. и составляет около 14,2 тыс. руб./т без НДС. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», в этом сезоне ячмень может сравняться по цене с пшеницей, ранее писал «Агроинвестор».



Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе укреплялся, однако эту неделю начал со снижения под давлением поступления нового урожая. Уборка агрокультуры в США идет быстрее ожиданий рынка, хотя состояние посевов ухудшилось. На 6 июля в штатах было убрано 53% площадей озимой пшеницы (ожидания рынка — 49%, 54% в среднем за пять лет). Доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии осталась без изменений — 48% (ожидания — 50%, 51% в прошлом году), яровой — упала до 50% (ожидания — 53%, 75% в прошлом году). Уборка зерновых во Франции идет высокими темпами. На 30 июня там было убрано 11% площадей пшеницы (1% в прошлом году, 4% в среднем за пять лет). В ближайшие две недели прогнозируется сохранение преимущественно сухой погоды, что будет поддерживать темпы уборочной кампании.



Сухая и жаркая погода в России в ближайшую неделю существенно ускорит уборку пшеницы в регионах Юга, южной части Центра и на юго-западе Поволжья, а также ускорит созревание в других регионах Центра и Поволжья, считают аналитики «Русагротранса». Однако чрезмерно высокие температуры на Юге будут неблагоприятны для развития кукурузы и подсолнечника, предупреждают они. Минсельхоз ранее сообщал, что сбор зерновых и зернобобовых культур ко 2 июля составил 3,8 млн т, что в 4,3 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (16,5 млн т). Посевы были обмолочены с 1,2 млн га против 4 млн га годом ранее. Средняя урожайность составила 31 ц/га (41 ц/га год назад).



Аналитики «Русагротранса» уменьшили прогноз экспорта пшеницы в июле с 3,6-4 млн т до 2,4-2,6 млн т на фоне отставания в уборке и низких продаж со стороны сельхозпроизводителей. В первый месяц прошлого сезона отгрузки составили 3,8 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» накануне повысил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2025/26 на 2,1 млн т, до 42,9 млн т. Корректировка связана с пересмотром оценки производства: в июне аналитики увеличили оценку валового сбора пшеницы на 2 млн т, до 83 млн т на фоне улучшения видов на урожай в Центре.



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