Экспорт пшеницы в июне снизился в 4,8 раза

В первой половине июня пшеница из России отгружалась в 11 стран flickr.com

С 1 по 15 июня Россия поставила на экспорт 565 тыс. т пшеницы — в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было отгружено 2,7 млн т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). В среднем ежедневные отгрузки в первой половине месяца составили 37,7 тыс. т против 185 тыс. т год назад. Соответственно, при сохранении этого темпа вывоза по итогам всего месяца объем поставок может быть в пределах 1,1-1,15 млн т, оценила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в июне экспорт пшеницы из России может снизиться до 1,1 млн т, что значительно меньше рекорда прошлого года для этого месяца (4,64 млн т), но близко к показателю июня 2022 года, когда было отгружено 1,2 млн т. С начала сезона-2024/25 по май было экспортировано около 40,9 млн т пшеницы (с учетом поставок в страны ЕАЭС), таким образом за весь сезоне поставки могут составить около 42 млн т, следует из данных «Русагротранса».



По расчетам РЗС, в целом за сезон экспорт пшеницы может составить 41,5 млн т, всего зерна — 46,7 млн т, что меньше прежних прогнозов союза в 42 млн т и 49 млн т соответственно, отметила Тюрина. Минсельхоз США в июньском обзоре сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сезоне на уровне 43,5 млн т без учета Крыма и новых регионов. Российское агроведомсво оценивает потенциал поставок зерна за рубеж в 53 млн т, включая 44,5 млн т пшеницы.



В первой половине июня пшеница из России отгружалась в 11 стран против 40 годом ранее, рассказала Тюрина «Интерфаксу». Основным покупателем стал Египет, однако экспорт туда упал почти в четыре раза — с 700 тыс. т до 179 тыс. т. На втором месте Турция, закупившая 91,6 тыс. т пшеницы против 374 тыс. т, на третьем — Судан, куда было отправлено 65 тыс. т (год назад этого направления в российском зерновом экспорте не было). Также в топ-5 покупателей вошли Бангладеш с 55 тыс. т (59 тыс. т годом ранее) и Алжир с 32 тыс. т (275,5 тыс. т).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

