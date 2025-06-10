Россия может увеличить экспорт зерна в страны Африки

Сейчас идет активное перенаправление российского экспорта на дружественные страны

За 10 лет государства субэкваториальной Африки совокупно могут увеличить импорт зерна на 15,8 млн т, до 67,6 млн т в год, прогнозирует главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. Россия потенциально могла бы успешно конкурировать с другими мировыми поставщиками за этот рынок и удовлетворить до 2/3 растущего спроса при сохранении акцента на наполнении собственного продовольственного рынка, рассказал он «Агроинвестору». В общем объеме дополнительного импорта эксперт оценил потенциал поставок из России в 5-10 млн т.



Страны субэкваториальной Африки составляют ядро группы государств с таким сочетанием увеличения ВВП на душу населения и повышением численности населения, которое позволяет рассчитывать на наращивание поставок зерна, пояснил Дальнов. «Построение модели с учетом прироста ВВП на душу населения и демографического роста позволяют определить рынки, наиболее привлекательные с макроэкономической точки зрения. Цифры показывают, что к таким рынкам в перспективе 10 лет относятся африканские страны: Эфиопия, Танзания, Бенин, Уганда, Кот-д’Ивуар, Джибути, — перечислил он. — Сейчас идет активное перенаправление российского экспорта на дружественные страны, и этот фактор также важен при рассмотрении целевых рынков и выстраивания работы по ним».



В 2024 году каждая четвертая партия пшеницы в мире и каждая пятая партия ячменя были собраны в России. В целом поставки зерна достигли рекордных 72 млн т. Экспорт всей российской сельскохозяйственной продукции за прошлый год вырос на 5%, до 109 млн т, по этому показателю наша страна заняла третье место в мире. Если в 2021 году на дружественные страны приходилось около 3/4 поставок, то в 2024-м этот показатель превысил 90%.



Согласно указу президента Владимира Путина, экспорт продукции АПК к 2030 году должен увеличиться в 1,5 раза относительно 2021-го. В том числе вывоз зерновых и зернобобовых, по плану Минсельхоза, должен вырасти до 80 млн т. Объем их производства должен достигнуть 170 млн т. По прогнозу агроведомства, в этом сезоне поставки зерна за рубеж составят 53 млн т, включая 44,5 млн т пшеницы.



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