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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Россия может увеличить экспорт зерна в страны Африки

За 10 лет спрос может вырасти почти на 16 млн тонн

| Агроинвестор |

Сейчас идет активное перенаправление российского экспорта на дружественные страны
Сейчас идет активное перенаправление российского экспорта на дружественные страны

За 10 лет государства субэкваториальной Африки совокупно могут увеличить импорт зерна на 15,8 млн т, до 67,6 млн т в год, прогнозирует главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. Россия потенциально могла бы успешно конкурировать с другими мировыми поставщиками за этот рынок и удовлетворить до 2/3 растущего спроса при сохранении акцента на наполнении собственного продовольственного рынка, рассказал он «». В общем объеме дополнительного импорта эксперт оценил потенциал поставок из России в 5-10 млн т.

Страны субэкваториальной Африки составляют ядро группы государств с таким сочетанием увеличения ВВП на душу населения и повышением численности населения, которое позволяет рассчитывать на наращивание поставок зерна, пояснил Дальнов. «Построение модели с учетом прироста ВВП на душу населения и демографического роста позволяют определить рынки, наиболее привлекательные с макроэкономической точки зрения. Цифры показывают, что к таким рынкам в перспективе 10 лет относятся африканские страны: Эфиопия, Танзания, Бенин, Уганда, Кот-д’Ивуар, Джибути, — перечислил он. — Сейчас идет активное перенаправление российского экспорта на дружественные страны, и этот фактор также важен при рассмотрении целевых рынков и выстраивания работы по ним».

В 2024 году каждая четвертая партия пшеницы в мире и каждая пятая партия ячменя были собраны в России. В целом поставки зерна достигли рекордных 72 млн т. Экспорт всей российской сельскохозяйственной продукции за прошлый год вырос на 5%, до 109 млн т, по этому показателю наша страна заняла третье место в мире. Если в 2021 году на дружественные страны приходилось около 3/4 поставок, то в 2024-м этот показатель превысил 90%.

Согласно указу президента Владимира Путина, экспорт продукции АПК к 2030 году должен увеличиться в 1,5 раза относительно 2021-го. В том числе вывоз зерновых и зернобобовых, по плану Минсельхоза, должен вырасти до 80 млн т. Объем их производства должен достигнуть 170 млн т. По прогнозу агроведомства, в этом сезоне поставки зерна за рубеж составят 53 млн т, включая 44,5 млн т пшеницы.

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