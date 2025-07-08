В начале июля отечественная пшеница нового урожая торговалась по $225-228/т FOB «Росморпорт»

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2025/26 на 2,1 млн т, до 42,9 млн т. Вывоз пшеницы в прошедшем сельхозгоду аналитики оценивают в 40,8 млн т. Корректировка связана с пересмотром оценки производства: в июне «СовЭкон» повысил оценку валового сбора пшеницы на 2 млн т, до 83 млн т на фоне улучшения видов на урожай в Центре.



Дополнительным фактором увеличения прогноза отгрузок на внешние рынки стало улучшение конкурентоспособности российской пшеницы. В начале июля отечественная пшеница нового урожая торговалась по $225-228/т FOB, тогда как пшеница из Болгарии и Румынии — по $230/т FOB, сравнили аналитики. «Экспортеры при необходимости, вероятно, смогут и опустить цены FOB, сохранив высокую маржу», — говорится в сообщении «СовЭкона».



Вместе с тем, на старте сезона конкуренцию России могут составить Румыния и Болгария, где ожидаются хорошие урожаи. Более активно может конкурировать и Украина, поставки сельхоз продукции которой в ЕС будут ограничены, отмечает «СовЭкон». «Активный экспорт пшеницы из Черного моря будет оказывать давление на мировые котировки. В то же время, со стороны России давление будет ограниченным, учитывая сокращение предложения», — считает «СовЭкон».



Представитель отделения ФАО для связи с Россией Игорь Шпаков ранее на Балтийской зерновой ассамблее 2025 отметил, что в новом сезоне конкуренция на мировом рынке пшеницы вырастет на фоне повышения урожайности в основных зернопроизводящих регионах, соответственно, высоких мировых цен на пшеницу ждать не стоит. По прогнозу ФАО, урожай зерна в России в этом году составит 130 млн т, из них 83,5 млн т пшеницы, порядка 18 млн т ячменя и 14,5 млн т кукурузы. Минсельхоз США в июне оставил оценку экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 без изменений на уровне 45 млн т.



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