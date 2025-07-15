ИКАР понизил прогноз урожая и экспорта зерна

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 135 млн тонн Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз валового сбора пшеницы в этом году с 84,5 млн т до 84 млн т (без учета новых регионов). Оценка экспортного потенциала агрокультуры в сезоне-2025/26 уменьшена также на 0,5 млн т, до 42 млн т, сообщил «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Прогноз производства всего зерна сократился со 131,8 млн т до 130,3 млн т, его экспорта — с 55 млн т до 53,7 млн т. Изменения в основном связаны с сухой и жаркой погодой и понижением прогноза производства на юге России, пояснил Рылько.



Подробнее о перспективах сбора урожая и экспорта ИКАР расскажет 17 июля на конференции «Где Маржа — 2025».



Минсельхоз сохраняет прогноз урожая основных культур, в том числе планируется собрать около 135 млн т зерновых, сказал на прошлой неделе на заседании правкомиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий вице-премьер Дмитрий Патрушев.



Минсельхоз США в июльском обзоре повысил прогноз урожая пшеницы в России на 0,5 млн т, до 83,5 млн т (без учета Крыма и новых регионов), ее экспорта — на 1 млн т, до 46 млн т. Прогноз сбора фуражного зерна был понижен на 0,3 млн т, до 37,43 млн т, его возможный экспорт оценивается в 7,28 млн т — на 0,2 млн т меньше, чем в июне. Сокращение произошло за счет ячменя: его сбор оценивается в 17,7 млн т (18 млн т в предыдущем обзоре), экспорт — в 3,4 млн т (3,6 млн т). Прогнозы валового сбора и экспорта кукурузы остались на уровне 15 млн т и 3,6 млн т соответственно.



По прогнозам аналитической компании «ПроЗерно», валовой сбор зерна в России в этом сезоне составит 130 млн т. Гендиректор компании Владимир Петриченко считает, что увеличится производство всех зерновых и зернобобовых культур относительно прошлого сельхозгода. Российский зерновой союз сохраняет ранее данный прогноз, что валовой сбор зерна будет на уровне прошлого года и составит около 125 млн т без новых территорий или 129 млн т с их учетом.



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